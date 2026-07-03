"El Papa está trabajando para los comunistas chinos": Peter Thiel cree que la Santa Sede está cometiendo un craso error

Peter Thiel no se suele morder la lengua, y no lo hizo hace unos días en el Aspen Ideas Festival. El inversor y cofundador de Palantir y PayPal participó en una charla en la que acusó al Papa León XIV de estar (sin saberlo) al servicio del Partido Comunista China. El motivo: su última encíclica, Magnifica Humanitas.

El argumento de Thiel. En dicho texto el Papa abogaba por regular la IA para evitar malos usos de la tecnología. Para Thiel aunque ese mensaje puede calar entre personas de todo el mundo preocupadas por la IA, difícilmente tendrá un efecto similar en China, donde la religión católica es minoritaria.

El Papa está "trabajando para los comunistas chinos". Para Thiel eso significa que la encíclica solo frena a uno de los dos grandes bandos en la carrera por la IA, y deja a Pekín vía libre para seguir avanzando sin ningún tipo de freno moral. Conclusión, según este magnate: el Papa "está trabajando para los comunistas chinos".

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana estos JBL Live 780NC Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo

Esto viene de lejos. Hace unos meses, en marzo, Thiel ya ofreció una serie de conferencias privadas sobre el Anticristo. Según se supo después, dicho evento incomodó tanto al Vaticano que dos universidades católicas tuvieron que salir a aclarar que no habían participado en su organización. Para el magnate el Anticristo podría no ser una persona, sino un gobierno mundial que toma el poder prometiendo proteger a la humanidad de amenazas existenciales como la IA.

Thiel no se quedó ahí. Además de esa acusación sobre el Papa, Thiel también advirtió de que en EEUU se está produciendo un "golpe de estado democrático-socialista". Sin prueba alguna, acusó a Anthropic (a la que calificó de "liberal woke") de que usaría sus modelos para manipular las elecciones de 2028 a favor de los demócratas.

Discurso interesado. Pero este inversor y emprendedor tiene su propia "agenda" y unas cuantas ideas bastante peregrinas. Fue de los primeros apoyos de Donald Trump en Silicon Valley, y como señalan en CNN también ayudó a impulsar la carrera política del vicepresidente de EEUU, JD Vance. Este último trabajó en Mithrill Capital, la firma de inversión cofundada por el propio Thiel, antes de dar el salto a la política.

Imagen | Gage Skidmore | Catholic Church England and Wales

En Xataka | Si me va mal, es por los políticos; si me va bien, es gracias a mí: el sesgo que daña a la democracia