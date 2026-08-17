Los expertos llevaban años advirtiendo sobre el riesgo de "megaincendios" en los Pirineos: Aragón está descubriendo que llevaban razón

¿Por qué no arde el Pirineo? ¿Y los Alpes? ¿Por qué hay zonas enteras de Europa Central y Septentrional en las que, pese a estar descuidadas y llenas de 'combustible', no prenden los incendios que sí que vemos en otro lados? En 2021, Víctor Resco de Dios, catedrático de ingeniería forestal de la Universidad de Lleida, y su equipo fueron capaces de responder a esa pregunta que llevaba años persiguiéndolos.

Pusieron los números, estimaron las fechas y dibujaron los mapas de la muerte del 'colchón de seguridad' que protegía a los montes. Nadie les hizo mucho caso.

Y ahora, con las imágenes de las 20.000 hectáreas del incendio de Peña de Riscos frescas en la retina, comprobamos que tenían razón.

¿Qué decían estos científicos? En julio de 2021, estos científicos publicaron en 'Science of the Total Environment' un estudio muy minucioso sobre qué estaba pasando realmente en los pinares del norte de Cataluña. Para ellos midieron la humedad del combustible en numerosas parcelas de pinar a distintas alturas y la compararon con el histórico de superficies quemadas entre 2006 y 2020.

Así descubrieron que un factor poco conocido (el déficit de presión de vapor, VPD) tenía un papel clave en que un bosque ardiera. Este índice mide básicamente la 'sed' que tiene el aire: el diferencial entre el máximo de humedad que podría contener teniendo en cuenta su temperatura y la que realmente tiene.

Descubrieron que el umbral más allá del cual el monte empieza a arder es de 3,6 kilopascales y el máximo observado hasta entonces en las montañas pirenaicas era de 3,1. Los Pirineos tenían un colchón de seguridad, sí; pero nadie tenía muy claro cuánto duraría.

Cinco años. Eso ha durado. El lunes 17 de agosto de 2026, la previsión de la AEMET para la zona de Las Peñas de Riglos daba unos 33 grados y una humedad relativa del 20 %. Un VPD del 4,02.

Hay que aclarar rápidamente que un VPD así no conlleva que haya incendios. El índice marca la disponibilidad de material (el combustible se "hace disponible" a partir de ese umbral), pero sin chispa no hay incendio. Esa chispa salió, presuntamente, de una obra en la A-132; pero es lo de menos. Lo importante aquí es que el cambio climático nos ha hecho cruzar una línea que obliga a cambiar todo lo que veníamos haciendo para gestionar los montes de toda la cordillera.

Cuando acertar no sirve de nada. Desde antes de la publicación de este trabajo, los expertos temían que unas 300.000 hectáreas de montes pre-pirenaicos se convirtieran en pasto de las llamas. "Los Pirineos se pueden quemar enteros", decía Marc Castellnou, jefe de Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) de los Bombers de Catalunya.

Por su parte, Resco de Dios explicó el mecanismo, solicitó un paquete de medidas y las 20.000 hectáreas de la Peña de Riscos confirman sus estimaciones.

Falta todo lo demás: pese a que acertaron, hoy por hoy no hay consecuencias de política pública. No existe cartografía pública de zonas inflamables por umbral de VPD, ni sistema de alerta a 72 horas, ni objetivo de hectáreas tratadas al año. Lo único que tenemos es la impotencia de los efectivos que se tienen que enfrentar a incendios cada vez más grandes.

¿Y ahora? Como decía Castellnou en 2023, "no nos creemos que estamos en emergencia nacional porque todavía no vemos el humo". Pero ahora sí que lo vemos. Queda por ver si seguiremos sin creer la entidad del problema.

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