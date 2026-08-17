Todos los Fire TV Stick han bajado de precio: así son las nuevas ofertas individuales y con packs de mandos Luna, Intercom y más

Amazon ha comenzado la semana con un gran surtido de ofertas en sus dispositivos. Ya hemos hablado del mejor descuento que hemos visto en el Kindle Scribe, y ahora le toca el turno a los Fire TV Stick, que no son pocas las ofertas que hay ahora mismo disponibles.

Fire TV Stick HD por 31,99 euros, el dongle más básico de la marca.

por 31,99 euros, el dongle más básico de la marca. Fire TV Stick 4K Select por 29,99 euros, el modelo con mejor relación calidad-precio actualmente.

por 29,99 euros, el modelo con mejor relación calidad-precio actualmente. Fire TV Stick 4K Plus por 38,99 euros, el dispositivo para televisores compatibles con tecnologías Dolby.

por 38,99 euros, el dispositivo para televisores compatibles con tecnologías Dolby. Fire TV Stick 4K Max por 52,99 euros, el dongle con mejor rendimiento.

por 52,99 euros, el dongle con mejor rendimiento. Fire TV Cube por 129,99 euros, el modelo ideal si además también quieres un altavoz inteligente.

Fire TV Stick HD

El dongle más básico de Amazon es el Fire TV Stick HD, que hace poco estrenó nueva generación con mejoras en el procesador, entre otras cosas. Su precio ahora es de 31,99 euros en lugar de 49,99 euros. Es el modelo recomendado para quienes tengan un televisor que no sea 4K, sea o no inteligente, y se puede utilizar sin conectar a una toma de corriente, ya que se conecta al televisor.

Al ser tan básico no cuenta con packs ahora mismo de oferta en la tienda y su precio es más elevado que el modelo que vamos a comentar ahora mismo. Además, no permite instalar apps externas, aunque sí es compatible con Game Pass y Amazon Luna.

Fire TV Stick 4K Select

El Fire TV Stick 4K Select es también uno de los modelos más básicos de Amazon, pero tiene dos particularidades importantes: ofrece resolución 4K y es compatible con Amazon Luna, el servicio de videojuegos de Amazon, además de Game Pass. Su precio es de 29,99 euros en lugar de 54,99 euros, por lo que es más recomendable que el anterior modelo. Cabe añadir que tampoco permite instalar apps externas y tampoco es compatible con las tecnologías Dolby.

También está disponible en estos packs:

Fire TV Stick 4K Select + adaptador Ethernet por 46,98 euros.

Fire TV Stick 4K Select + adaptador USB (para no conectarlo a la corriente) por 54,98 euros.

Fire TV Stick 4K Select + Ring Intercom Audio por 69,98 euros.

Fire TV Stick 4K Select + Ring Intercom Video por 89,98 euros.

Fire TV Stick 4K Select + mando Luna por 99,98 euros.

Fire TV Stick 4K Plus

El Fire TV Stick 4K Plus es el modelo recomendado para televisores que ofrecen resolución 4K y además son compatibles con las tecnologías Dolby Vision o HDR10+ y Dolby Atmos. Su rendimiento es mejor que el de los modelos anteriores, ofrece compatibilidad con Amazon Luna y Game Pass y cuenta con WiFi 6. Su precio es de 38,99 euros en lugar de 69,99 euros.

También está disponible en estos packs:

Fire TV Stick 4K Plus + adaptador Ethernet por 55,98 euros.

Fire TV Stick 4K Plus + Ring Intercom Audio por 78,98 euros.

Fire TV Stick 4K Plus + Ring Intercom Video por 98,98 euros.

Fire TV Stick 4K Plus + mando Luna por 108,98 euros.

Fire TV Stick 4K Max

El Fire TV Stick 4K Max es el modelo más potente de Amazon. Es similar al modelo Plus, pero además añade el doble de almacenamiento interno (16 GB en total), viene con un mando Enhanced Edition (un mando mejorado) y cuenta con WiFi 6E. Su precio, en este caso, es de 52,99 euros en lugar de 79,99 euros.

También está disponible en estos packs:

Fire TV Stick 4K Max + mando por voz Alexa Pro por 92,98 euros.

Fire TV Stick 4K Max + mando Luna por 122,98 euros.

Fire TV Cube

Por último, el Fire TV Cube es el dispositivo de Amazon que está orientado a aquellas personas que, además de todo lo anterior, quieran un altavoz inteligente; es como tener un Fire TV Stick y un Echo Dot. Además de lo que ofrece el Fire TV Stick 4K Max, este dispositivo viene con un puerto Ethernet y ofrece control por voz sin pulsar ningún botón. Su precio es de 129,99 euros en lugar de 159,99 euros.

También está disponible en estos packs:

Fire TV Cube + mando por voz Alexa Pro por 169,98 euros.

Fire TV Cube + mando Luna por 199,98 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Mejores smart TV box 2026. Cuál comprar y siete set top box recomendados

En Xataka | Mejores Amazon Fire TV. Cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso