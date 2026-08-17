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Amazon deja a precio de liquidación uno de sus Kindle más grandes para devorar libros en casa

El modelo Scribe ha bajado a su nuevo precio mínimo histórico

Kindle Scribe
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Amazon ha lanzado un buen surtido de ofertas en algunos de sus dispositivos, y de todos ellos el Kindle Scribe ha recibido un nuevo precio mínimo histórico. Ahora se puede comprar por un precio de 329,99 euros en lugar de 479,99 euros en su versión con mayor capacidad de almacenamiento.

Kindle Scribe (64 GB)

Kindle Scribe (64 GB)

Hoy en Amazon — 329,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un Kindle muy grande y con una gran batería

Kindle Scribe Amazon

El Kindle Scribe que podemos encontrar de oferta no es el modelo más reciente, pero sí uno de los más interesantes actualmente. Está pensado para leer sobre todo en casa, ya que es de los modelos más grandes del catálogo Kindle con una diagonal de pantalla de 10,2 pulgadas (los nuevos tienen 11 pulgadas).

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Este eReader está orientado a un público bastante amplio, ya que el tamaño de su pantalla permite hacer bastantes cosas que van desde tomar notas y dibujar hasta configurar la letra con un tamaño grande para que sea más legible, algo que es ideal para personas mayores.

La oferta ha caído en la versión de 64 GB de almacenamiento interno, que da para guardar muchísimos libros. Viene con un lápiz para tomar notas o dibujar, su autonomía es de hasta 12 semanas con una sola carga y permite ajustar un buen surtido de parámetros de la letra, ya sea la fuente, el interlineado o los márgenes.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Scribe hoy

 LO MEJOR

  • Su tamaño: es ideal para tomar notas, dibujar y para agrandar el tamaño de la letra.
  • Su batería, que ofrece una autonomía de hasta 12 semanas.

❌ LO PEOR

  • No es el modelo más actual de la línea Scribe.

💡 CÓMPRALO SI... Lees casi siempre en casa y buscas un eReader muy grande para agrandar la letra, tomar notas o ver más contenido por cada página.

⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres un eReader para leer fuera de casa. Por el tamaño no es el más recomendable; en este caso es mejor apostar por un Kindle Paperwhite.

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Imágenes | Amazon

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