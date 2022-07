Qué Kindle comprar: guía de compra con recomendaciones para acertar con los lectores de libros electrónicos de Amazon

Son sin lugar a dudas los libros electrónicos más populares del mercado. Hablamos de los Kindle, los dispositivos de Amazon. Si tienes claro que el lector de eBooks que vas a comprar es un Kindle, sigue leyendo porque te ayudamos a elegir tu modelo ideal en función del uso.

Características generales de los Kindle

Más adelante profundizaremos en las características que diferencian unos modelos de otros pero conviene tener en cuenta qué tienen en común los lectores de libros electrónicos de Amazon:

Son compatibles con los formatos AZW3, ZW, TXT, PDF, MOBI sin protección, PRC nativo; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG y PMP por conversión; formato de audio Audible (AAX). ¿Y si quiero meterle un libro en ePub? Entonces tendrás que convertirlo a un formato compatible mediante software como Calibre.

Uno de los puntos fuertes de los Kindle tiene que ver con la forma de conseguir las obras y sus precios. Los eBook son en general más asequibles que el formato en papel, pero Amazon suele lanzar ofertas y dispone de su servicio de suscripción Kindle Unlimited, con el que acceder a un catálogo de más de un millón de libros por 9,99 euros/mes con dos meses de prueba gratis.

Qué Kindle me compro

Los tres factores determinantes a la hora de elegir un Kindle son tu presupuesto, cómo es la pantalla y la resistencia al agua (después de todo, es habitual leer mientras estamos en la playa o la piscina).

Eso sí, ten en cuenta que hay diferencias sustanciales en otras características como el almacenamiento o la autonomía, si bien en general son dispositivos cuya batería te va a durar semanas y tienen espacio para guardar cientos de libros. No obstante, al final del artículo encontrarás una tabla resumen con las principales características de los Kindle.

A continuación listamos los modelos de lectores de libros de Amazon y sus usos recomendados.

Kindle (2019)

El punto fuente del Kindle (2019) es el precio: es el modelo más barato, por lo que puede ser interesante para personas con presupuestos ajustados (para ti o para regalar), para lectores ocasionales o simplemente si no tienes claro si vas a sacarle partido. Con un PVP de 89,99 euros, es relativamente frecuente encontrarlo más barato en promociones de Amazon.

Es además el Kindle más ligero y compacto, por lo que puede ser interesante para quienes tengan pensado llevarlo regularmente encima – por ejemplo en el bolso o la mochila – para leer en ratos muertos.

Eso sí, su pantalla también es la más pequeña y la que menor calidad tiene, siendo de 6 pulgadas y 167 ppp. Además aunque tiene iluminación – lo que viene muy bien si estás en lugares con poca luz o si estás leyendo al lado de alguien que duerme –, solo dispone de cuatro LEDs para iluminarla.

Tiene 4GB de capacidad, dispone de conectividad Wi-Fi y puerto micro-USB para cargarlo, una conexión cada vez menos usada y que puede que te haga tener que llevar un cable exclusivo para su carga. Aunque con una autonomía de semanas, puede que no te haga falta.

Kindle Paperwhite (2021)

Amazon renovó hace unos meses su modelo con mejor relación calidad precio: el Kindle Paperwhite (2021). Este es el modelo perfecto para lectores regulares, con una pantalla más grande y de más calidad que el Kindle a secas: de 6,8 pulgadas (la generación anterior era de 6") y 300ppp con luz cálida ajustable.

Un extra que puede ser interesante es su resistencia al agua IPX8, lo que en la práctica y ciñéndonos a lo que dice la certificación IP nos permitiría leer cerca del agua, por ejemplo en la playa, la piscina o dándonos un baño.

Ojo, esto no significa que podamos utilizar el lector bajo el agua, si no que está pensada para potenciales accidentes acuáticos. De hecho, según nuestra experiencia cuando lo usamos sumergido la respuesta táctil deja de funcionar aunque la pantalla sigue mostrando el texto.

Duplica la capacidad del Kindle a secas, cuenta con conectividad Wi-Fi y según Amazon su autonomía es de hasta 10 semanas, por lo que puedes llevártelo cargadito de libros durante el verano sin miedo a quedarte sin batería. Y si toca pasar por el enchufe, cuenta con el popular USB-C para su carga.

Su PVP es de 139,99 euros.

Kindle Paperwhite Paperwhite Signature Edition

Este Kindle Paperwhite Paperwhite Signature Edition es el nuevo de la clase. Y es que si antes Amazon se limitaba a lanzar versiones con dos capacidades, ahora ha decidido bautizar al modelo más ambicioso como Signature Edition y añadirle una característica más: la carga inalámbrica mediante el estándar Qi, habitual para los móviles.

Eso sí, el diseño, la conectividad, resistencia al agua, la autonomía y la pantalla son idénticas al Paperwhite a secas. ¿Para quién es interesante esta versión? Para ávidos lectores que quieran descargar y guardar una amplísima biblioteca de libros en su dispositivo y/o para techies que aprecien el extra de la carga (el cargador no está incluido).

No obstante cuando más interesante resulta este dispositivo es cuando está de oferta. Y es que prácticamente por lo que cuesta el modelo estándar, te llevas esta versión más completa. Su PVP es de 189,99 euros.

Kindle Oasis

Si piensas que los lectores de libros electrónicos tienen una pantalla pequeña y aprecias un panel de calidad con una diagonal más grande y bien iluminada, no pierdas de vista el Kindle Oasis.

Como verás en la tabla, que tenga la pantalla más grande no se traduce en que sea el más pesado o menos manejable: el "truco" está en que su pantalla es más cuadrada y que cuenta con un diseño asimétrico con una especie de empuñadura para sujetarlo cómodamente con una mano, pudiendo pasar de página pulsando un botón dispuesto en el lateral. Por tanto, es también una buena opción para quien lee en ratos muertos, por ejemplo en los viajes en el metro o bus.

Hasta ahora todos los Kindle listados tenían una robusta y trotona carcasa de plástico, pero el Kindle Oasis cuenta con un elegante chasis de aluminio, un material que es y se siente más premium. Si eres sibarita, probablemente aprecias este aspecto.

Otra diferencia importante es que es el único que dispone de opción 4G (ojo que no es el modelo base, tendrás que pagar un extra) para que puedas descargar libros incluso aunque no estés bajo el paraguas de una red Wi-Fi. ¿Cuándo es interesante este extra? Si no tienes Wi-Fi y además vas a estar tiempo lejos de zonas con Wi-Fi, aunque si tienes un smartphone, siempre puedes usarlo como punto de acceso y listo.

Cuenta con idéntica resistencia IPX8 para que puedas usarlo cerca del agua y una gran autonomía de unas seis semanas que aunque es inferior a los Paperwhite, no debería ser un problema.

Este es un modelo veterano (de 2019) y esto se nota en que el puerto para la carga es el vetusto micro-USB, una conexión cada vez menos común.

Ten en cuenta en cualquier caso que el modelo base, con 8GB de capacidad y conectividad Wi-Fi, no es precisamente barato: 249,99 euros. Si además quieres optar al 4G y a la capacidad de 32GB el precio se va a los 339 euros. Si lees mucho, quieres una gran pantalla y el dinero no es un problema, es tu modelo.

Tabla resumen características Amazon Kindle

Kindle (2019) KINDLE PAPERWHITE 2021 KINDLE PAPERWHITE SINGATURE EDITION KINDLE OASIS (2019) DIMENSIONES 160 x 113 x 8,7 milímetros 174 x 125 x 8,1 milímetros 174 x 125 x 8,1 milímetros 159 x 141 x 3,4-8,4 mm PESO 174 gramos 205 gramos 207 gramos 188g PANTALLA Tinta electrónica de 6 pulgadas (167 ppp) con 4 luces LED de lectura integradas Tinta electrónica de 6'8 pulgadas (300 ppp) Tinta electrónica de 6'8 pulgadas (300 ppp) 7", 300 DPI, 25 tonos en la escala ALMACENAMIENTO 4 GB 8 GB 32 GB 8 GB / 32 GB RESISTENCIA AL AGUA No Sí (especificación IPX8) Sí (especificación IPX8) Sí (IPX8, inmersión a 2 metros durante 60 minutos) BATERÍA "Semanas con una sola carga" "10 semanas con una sola carga" "10 semanas con una sola carga" Hasta 6 semanas (según el fabricante) CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 2,4 GHz y 5,0 GHz Wi-Fi 2,4 GHz y 5,0 GHz WiFi 802.11n, Bluetooth, opción con 4G CONEXIONES Micro-USB USB tipo-C USB tipo-C Carga inalámbrica MicroUSB PRECIO 89,99 euros 139,99 euros 189,99 euros Desde 249,99 euros

