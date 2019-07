Amazon Kindle Oasis (2019), análisis: el lector de libros electrónicos para sibaritas

A pocas cosas les dedico más tiempo que a la lectura. Páginas y más páginas de libros pasan por mis manos cada día. Pero de todas ellas, ninguna es en papel, estoy entregado al 100% a la tinta electrónica del Kindle. Según Amazon el nuevo Kindle Oasis (2019) tiene el mérito de ser el mejor de todos los modelos, y lo hemos probado para ver si hay que entregarse al mejor de todos o es suficiente con menos.

Libro tradicional vs. libro electrónico, papel vs. tinta electrónica. El debate es el de siempre, para aquellos que escogemos la segunda opción la comodidad de llevar cientos de libros en un sólo lugar sin ocupar espacio extra es clave. Ahora bien, ¿en qué libro electrónico hacerlo?

Estas últimas semanas he estado utilizando el Kindle Oasis (2019) que Amazon presentó hace no mucho. Amazon no es el único fabricante de libros electrónicos, pero sí el más popular. El Kindle Oasis tampoco es su único modelo, pero sí el que cuenta con las especificaciones más altas de entre todos los modelos. La última versión es una actualización que incorpora por primera vez en un Kindle la luz cálida, una característica hasta ahora no presente en un libro electrónico de la compañía de Jeff Bezos.

Parte trasera de aluminio del Kindle Oasis (2019).

Los lectores de libros electrónicos no tienen precisamente un ciclo de vida corto. Cuando se adquiere uno, a no ser que sufra un accidente o alguna excepción similar, suele ser para utilizarlo durante años y años. Las escasas novedades entre generaciones y su durabilidad hace que apenas existan motivo para renovarlos. Amazon, con su nuevo Kindle Oasis (2019), ha encontrado un posible motivo para escoger el modelo de gama alta o simplemente renovar el Kindle: la calidez de la pantalla.

Kindle Oasis (2019), características técnicas

KINDLE OASIS (2019) Dimensiones 159 x 141 x 3,4-8,4 mm Peso 188g Pantalla 7", 300 DPI, 25 tonos en la escala de grises Almacenamiento 8 GB / 32 GB Resistencia al agua Sí (IPX8, inmersión a 2 metros durante 60 minutos) Batería Hasta 6 semanas (según el fabricante) Conectividad WiFi 802.11n, Bluetooth, opción con 4G Conexiones Micro-USB Precio 249,99 / 279,99 /339,99 euros

Asimetría y aluminio, combo ganador

El punto diferenciador del Kindle Oasis ha sido desde la primera generación su asimetría. Grueso en un lateral y terriblemente fino en los dos tercios restantes. Kindle Oasis acumula todos los componentes posibles en la parte gruesa, por lo que el resto de la superficie realmente sólo se compone de la pantalla y los componentes necesarios para que esta funcione. Semejante diseño no es por capricho, al ser más grueso en una parte se puede sujetar fácilmente con una mano. La mano derecha o la mano izquierda, da igual porque la pantalla se gira automáticamente.

Un tercio del Kindle Oasis (2019) es mucho más grueso que el resto, consiguiendo con la asimetría una mejor sujeción con una mano.

Usar el Kindle Oasis sólo con una mano puede dificultar pasar de página fácilmente, así que incluye dos simples botones en su marco lateral para pasar de una a la siguiente o a la anterior. Soy de los que prefiere que cuantos menos elementos haya mejor, pero reconozco que en modelos anteriores en más de una ocasión me he equivocado pulsando la pantalla y no ha ido a la página deseada, con los dos botones del Kindle Oasis es imposible equivocarse.

También encontramos en este marco de los botones (más grueso que los otros tres) los dos sensores de iluminación que permiten modificar el brillo y la calidez de la pantalla automáticamente, como veremos más a continuación. Aunque todo hay que decirlo, este diseño asimétrico no es nuevo en el Kindle Oasis (2019), es algo que tenemos desde la primera generación.

Junto a los dos botones se aprecian dos sensores de luz en el Kindle Oasis (2019).

Otro aspecto particular del Kindle Oasis que lo diferencia del resto de modelos de Amazon es su acabado en aluminio. La sensación de estar ante un producto más premium puede que no se note tanto acostumbrados a los móviles de aluminio y cristal, pero es inevitable en cuanto lo coges si vienes de un libro electrónico de plástico. El Kindle Oasis (2019) se puede adquirir en dos acabados de aluminio: grafito y morado.

Entrando en detalles más técnicos, el Kindle Oasis (2019) tiene un tamaño de 159 mm de alto, 141 mm de ancho y 8,4 mm de grosor en la parte gruesa, la parte fina se queda en 3,4 mm. Su peso final es de 188 gramos, aunque puede variar según si es un modelo 4G o no. Efectivamente, podemos escoger un modelo con 4G o uno sin esta conectividad, en el exterior se diferencian por una banda de plástico en la parte trasera gruesa del Kindle, sirve para que la antena pueda operar correctamente.

Sólo encontramos un botón de encendido y el conector Micro-USB en el Kindle Oasis (2019).

Además del 4G mencionado previamente, también cuenta con Wi-Fi 802.11n y Bluetooth como conexiones inalámbricas. Para las conexiones físicas encontramos un puerto de datos y carga por Micro-USB. Por qué un libro electrónico de más de 250 euros no cuenta con USB-C en pleno 2019 es algo que no sabemos. El último aspecto es el de la impermeabilidad, trae protección IPX8 que permite inmersión bajo 2 metros en el agua durante una hora. No soy fan (y creo que nadie) de leer bajo el agua, pero la protección IPX8 te da la tranquilidad de que no le va a pasar nada si se moja sin querer o por ejemplo se usa en ambientes donde es susceptible a mojarse, una piscina o la playa por ejemplo.

El Kindle más cálido de todos

Es en la pantalla del Kindle Oasis (2019) donde encontramos los cambios reales de esta nueva generación. Ahora que Amazon ha introducido la retroiluminación en prácticamente todos sus Kindle, es momento de diferenciar de nuevo al Kindle Oasis. Lo hace con calidez en la pantalla, una característica que permite modificar el balance de blancos del panel para obtener un blanco más "azulado" o más "anaranjado". Con un total de 25 LEDs en la pantalla de 7 pulgadas, el Kindle Oasis (2019) ahora puede pasar de tonos más fríos a tonos más cálidos y viceversa. Algo que, teóricamente, mejora la experiencia para el usuario.

Kindle Oasis (2019) con la calidez al nivel 0, al nivel 8, al nivel 16 y al nivel 25.

La teoría de la temperatura de color dice que una fuente de luz define su color dentro del espectro luminoso comparándose con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. En términos más comprensible, no todas las luces blancas que ves son igual de blancas, algunas son más cálidas (cercanas a tonalidades rojas) y otras más frías (cercanas a tonalidades azuladas). El blanco neutro es el que se trata de obtener siempre, y el propio cerebro automáticamente se "autoengaña" para creer que es un blanco puro el que está viendo, aunque al compararlo con otro blanco vemos que efectivamente uno es más cálido que otro.

¿Cómo afecta esto a la vista? En principio una luz azulada hace que nuestros ojos estén más en alerta, especialmente de noche cuando la luz ambiental disminuye, dicen los estudios realizados. Poder regular el balance de blancos de la pantalla para obtener tonos más cálidos de noche y tonos más fríos de día permite una lectura más cómoda y evita la fatiga visual con respecto al uso de un sólo tono de blancos. Las investigaciones realizadas también afirman que una exposición prolongada a luces frías de pantallas antes de dormir afectan al ritmo circadiano.

Dos fotografías combinadas del Kindle Oasis (2019) con la pantalla con calidez máxima y calidez mínima.

De día por lo tanto es recomendable utilizar el brillo de la pantalla con tonos azulados, mientras que al atardecer y de noche se recomienda los tonos más cálidos. Pero es algo de lo que en principio el usuario no va a tener que preocuparse, porque el Kindle Oasis (2019) puede ajustar automáticamente esta calidez. La regulación del brillo y la calidez dispone de las siguientes opciones:

Regular el brillo manualemnte en 25 niveles.

Regular el brillo automáticamene en 25 niveles.

Regular la calidez manualmente en 25 niveles.

Programar la calidez en un horario que regula automáticamente y gradualmente el nivel con la salida y la puesta de sol.

Programar la calidez en un horario con un inicio y fin de hora determinados por el usuario.

Para las funciones manuales el Kindle dispone de dos sensores de luz colocados junto a los botones laterales como se ha mencionado anteriormente. Se encargan de captar la luz ambiental y adaptar automáticamente tanto el brillo como la calidez. También hace uso de la ubicación del Kindle mediante Wi-Fi para determinar a qué hora sale y se va el sol cada día.

Los ajustes de brillo y calidez en el Kindle Oasis (2019).

Siendo 25 niveles sólo, hay que decir que los cambios de brillo o calidez automáticos se notan, a diferencia de las regulaciones imperceptibles que tenemos en un smartphone por ejemplo. De repente ves que la pantalla parpadea sin cambiar la página ni aparentemente nada, es porque o el brillo o la calidez se han regulado. Relativamente molesto. Personalmente prefiero modificar manualmente estas dos opciones, ya que generalmente el nivel que escojo es el que se queda para el resto de la jornada de lectura.

Amazon comenta que el refresco de pantalla también ha mejorado. Es cierto, se nota una mayor velocidad con respecto a generaciones anteriores a la hora de cambiar de página o entrar en un menú. Pero claro, estamos hablando de tinta electrónica, seguirá siendo mucho más lenta que la pantalla de un smartphone o una tablet. En lo que sí está a la altura de un smartphone o una tablet es en la resolución, con 300ppp la nitidez de la tinta electrónica hace que parezca que estamos leyendo en papel físico.

Para finalizar con la pantalla hay dos últimos aspectos relevantes más. Es un panel mucho menos rugoso que el que tenemos en los otros modelos de Kindle, como resultado el tacto es más agradable y da la sensación de estar ante un producto más sólido y bien construido. También es relevante las proporciones que tiene el Kindle Oasis, ya de por sí es ancho por el marco lateral con los botones, pero es que la pantalla en sí también es especialmente ancha. A la hora de leer (dependiendo siempre de factores como la tipografía, el tamaño de letra o el interlineado) puede ser dificultoso si hay demasiados caracteres por línea. Mi recomendación es añadir algo de márgenes en el diseño de página que ofrece el software del Kindle, pero sí hubiese sido algo más estrecho tampoco habría pasado nada.

La pantalla en el Kindle Oasis (2019) es menos rugosa que en otros modelos de Kindle.

El software y la autonomía al leer en el Kindle Oasis (2019)

"Pero no es compatible con el formato ePub" La queja que siempre sale a la hora de decantarse por un Kindle antes que el lector de libros electrónicos de otras marcas. Es cierto, el Kindle no soporta este estándar. Por suerte el usuario puede escoger entre múltiples marcas de lectores de libros electrónicos que existen en el mercado y que sí aceptan ePub. El Kindle sin embargo no lo hace, aquí tiene un peso importante el ecosistema de Amazon, con su tienda y enorme catálogo ha hecho que muchos ni nos planteemos el no leer libros en ePub como una desventaja.

El ecosistema Amazon tiene un peso muy importante, la gracia de los Kindle es precisamente todo lo que se obtiene después de comprarlo, todo lo que hay en la gigantesca librería online. Y no es sólo cuestión de comprar libros, también tenemos por ejemplo Amazon Kindle Unlimited, ofreciendo acceso a un gran número de libros mediante una cuota mensual.

Sujetar el Kindle Oasis (2019) con una mano es terriblemente cómodo.

Si se buscan diferencias entre el software del Kindle Oasis (2019) y versiones anteriores u otros modelos... apenas las hay. El aspecto del brillo y la calidez son el principal cambio. En mi caso lo único que sí que he notado es una mejor velocidad respecto al Kindle Paperwhite 7º que uso normalmente. Pero vamos, en dispositivos de tinta electrónica la diferencia tampoco es abismal.

Un proceso que sigue siendo lento es la vuelta del modo "hibernación" que tiene el Kindle Oasis para ahorrar batería. Si pasa más de una hora desde que lo has apagado, al encenderlo de nuevo tarda unos segundos en hacerlo hasta volver a la página del libro en la que estabas. Aparece un mensaje en la parte inferior indicando 'Activando...', es algo que en el Kindle Paperwhite no tenemos por ejemplo, ya que cuenta con mayor batería y no necesita usar estos trucos para mantener la autonomía.

Un Kindle Paperwhite (2017) junto al Kindle Oasis (2019), atención a la proporción de la pantalla.

Como repaso, el Kindle Oasis (2019) permite a la hora de leer utilizar las ya clásicas herramientas de subrayado, apuntar notas, compartir o consultar en el diccionario/Wikipedia/traductor términos. También podemos personalizar la vista para ver el progreso o cambiar la tipografía y su aspecto y distribución. Otro aspecto que sigue igual y no me cabe en la cabeza que aún no se haya cambiado es el de los salvapantallas del Kindle cuando está apagado: aleatorios e imposible modificar los que vienen por defecto.

¿Con 4G o sin 4G? La conectividad móvil gratuita de Amazon permite comprar y descargar libros en el Kindle sin tener el dispositivo conectado a una red Wi-Fi. Teniendo teléfonos móviles que nos permiten hacer tethering de forma instantánea, son muy escasas las ocasiones en las que realmente al 4G se le pueda sacar partido. Añadir esta conectividad al Kindle Oasis (2019) supone un aumento de 60 euros al precio final.

Con la conectividad 4G del Kindle Oasis (2019) es posible adquirir libros sin tener conexión Wi-Fi en una casa u oficina.

Si entramos en el tema del almacenamiento vemos que viene en opciones de 8 GB y de 32 GB. Uno puede pensar que con libros electrónicos que no superan 1 MB hay espacio para cientos y miles de libros y documentos. Sí, si sólo se utiliza el Kindle para añadir libros electrónicos hay espacio para dar y regalar. El caso es que el Kindle también acepta audiolibros, con cada uno ocupando fácilmente 1 GB, el modelo de 32 GB tiene mucho más sentido que el modelo de 8 GB. Si se va a utilizar el Kindle para leer audiolibros se requiere de unos auriculares externos conectados por Bluetooth.

Por último entramos en el aspecto de la autonomía, donde Amazon promete "hasta seis semanas de batería con una sola carga". En estas seis semanas utilizándolo aproximadamente media hora al día y un brillo fijo a la mitad del nivel que ofrece. ¿La conclusión de todo ello? Aunque se utilice de forma intensiva durante un día entero va a ser complicado que se agote la batería. Son productos donde la autonomía no suele ser un problema. Me interesaría más saber cómo se mantiene la salud de la batería con el paso de los años, he tenido algún que otro Kindle al que la degradación de la batería le ha afectado gravemente. Pero esto es algo imposible de saber hasta dentro de unos meses.

Los botones permiten pasar entre páginas con una sola mano y sin tener que tocar la pantalla.

Donde sí he notado que la autonomía es inferior es a la hora de utilizar el brillo y la calidez automática. Evidentemente si se utiliza con más brillo se gastará antes la batería, de hecho es el factor que más consume energía en el Kindle. No he tenido la oportunidad de agotar la batería al completo haciendo un uso como el que indica Amazon para ver si se agota en seis semanas. En las dos semanas que sí he tenido la oportunidad de utilizarlo tan sólo lo he cargado una vez y aún no se ha agotado utilizándolo varias horas al día.

Kindle Oasis (2019): la opinión de Xataka

El Kindle Oasis (2019) se puede adquirir desde Amazon por un precio de salida de 249,99 euros. Este precio corresponde a la versión sólo con Wi-Fi y 8 GB de almacenamiento. Si se desea adquirir con 32 GB el precio asciende a los 279,99 euros y si se le suma conectividad 4G nos vamos a los 339,99 euros. Se encuentra disponible tanto en color grafito como en color dorado.

Es un lector de libros electrónicos impresionante. Es complicado encontrarle pegas y diría que es imposible no tener una experiencia de lectura satisfactoria con él. La calidez de la pantalla es algo que en un principio puede parecer banal, pero no sabes cuánto lo aprecias hasta que dejas de tenerlo. Un punto muy a favor del Kindle Oasis (2019) aunque no decisivo para decantarse por este modelo de Kindle.

Kindle Oasis (2019) es el mejor lector de libros electrónicos que Amazon ofrece, características exclusivas a cambio de un precio mucho mayor que el resto.

Las diferencias del Kindle Oasis respecto al Kindle Paperwhite y el Kindle básico son muchas, no significa eso que sean diferencias sustanciales. Ofrecer una lectura correcta de libros electrónicos es algo que en todos los modelos actuales de Kindle se da. Entonces ¿cuál es la razón de ser del Kindle Oasis? Creo que demostrar de lo que se puede conseguir en un lector de libros electrónicos, servir como puerta de entrada para las innovaciones en este campo. También puede influir para que muchos no se conformen con un Kindle básico y apuesten por "el modelo medio" que es el Kindle Paperwhite.

El Kindle Oasis (2019) es, en definitiva, un Kindle para sibaritas. Un Kindle para los realmente aficionados al lujo de leer, los que quieren hacerlo también en las mejores condiciones posibles que ofrezca un lector de libros electrónicos. En el caso de Amazon esas condiciones son (de momento) la impermeabilidad, el diseño a contracorriente y la pantalla que vela más por los ojos del lector.

