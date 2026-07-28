Mejores smart TV box 2026. Cuál comprar y siete set top box recomendados

Tener una gran pantalla en el salón ya no es suficiente si el sistema operativo de tu televisor se ha quedado obsoleto, va a tirones o, simplemente, no es compatible con las últimas apps de streaming. Por suerte, no hace falta cambiar de tele para disfrutar de la experiencia multimedia definitiva.

Los reproductores multimedia o Smart TV Box se han convertido en el accesorio imprescindible para darle una segunda vida a cualquier tele (incluso a aquellas que no son "inteligentes"), aportando fluidez, mejores conexiones y compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision o Atmos.

Para ayudarte a elegir el dispositivo idóneo según tu presupuesto y necesidades, hemos preparado esta completa guía de compra donde analizamos qué debes tener en cuenta y seleccionamos los mejores modelos del mercado, con opciones muy económicas por poco más de 40 euros hasta las bestias de reproducción multimedia más potentes que superan los 200 euros.

Uno de los modelos más recomendables en estos momentos es el Xiaomi TV Box S (3ª Gen). Este dispositivo se conecta a la tele a través del puerto HDMI y viene con Google TV, uno de los sistemas operativos para televisores más fluidos y con mayor catálogo de apps. Es compatible con Dolby Vision y HDR10+ (en el apartado de imagen) y Dolby Atmos (en lo que a audio se refiere).

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE xiaomi tv box s (3ª gen) Si quieres tener instaladas todas las plataformas de streaming junto con apps de IPTV, reproductores y algún que otro juego sin sufrir por el espacio. Por fin pasamos de los rácanos 8 GB de la generación anterior a unos muy generosos 32 GB de memoria interna. Además, incluye WiFi 6. Aunque el almacenamiento ha mejorado drásticamente, la multitarea está limitada por mantener los mismos 2 GB de RAM de siempre. 59,99 euros GOOGLE TV STREAMER 4K Es el dispositivo definitivo si quieres unificar el control de tu casa inteligente en el televisor sin necesidad de comprar un puente o hub Matter adicional. El salto a los 4 GB de memoria RAM y un procesador un 22% más rápido se nota drásticamente en la fluidez del sistema. Además, por fin cuenta con 32 GB de almacenamiento Diseño de sobremesa obligatorio: Al no colgarse detrás de la televisión como sus antecesores, requiere obligatoriamente un espacio libre en tu mueble del salón, lo que puede no gustar a quienes prefieren una instalación 100% oculta. 89 euros fire tv stick hd (2026) Si tienes una tele básica y no necesitas un reproductor de streaming No necesitas enchufarlo a una toma de corriente. Puedes conectarlo directamente al puerto USB de tu televisor, dependiendo siempre de la potencia que tenga el puerto de tu tele. No permite instalar apps de terceros, externas y de fuentes desconocidas. 49,99 euros fire tv cube Si quieres abrir apps de forma instantánea, disfrutar de la máxima calidad de imagen y sonido (Dolby Vision & Atmos) y reproducir archivos pesados sin un solo tirón. Cuenta con micrófonos y un altavoz integrado, por lo que funciona exactamente igual que un Amazon Echo. Su interfaz (Fire OS de Amazon) está muy saturada de publicidad, ya que Amazon prioriza enormemente su propio contenido de Prime Video y la publicidad patrocinada en la pantalla de inicio. 159 euros Thomson Go Cast 152 Si estás cansado de que tu viejo Fire TV o Xiaomi de 8 GB te obligue a borrar apps constantemente para poder actualizar el sistema. Almacenamiento de gama alta (32 GB): es su mayor virtud frente a competidores directos de formato stick que suelen quedarse en 8 GB. Tienes espacio de sobra para instalar Netflix, Disney+, reproductores como Kodi e incluso aplicaciones de IPTV o juegos ligeros. Memoria RAM ajustada (2 GB): aunque los 32 GB de almacenamiento son un acierto enorme, los 2 GB de RAM hacen que la multitarea sea comedida; si abres juegos muy pesados o apps muy exigentes de forma simultánea, el sistema puede ralentizarse ligeramente. 73,13 euros nvidia shield tv pro Quieres retransmitir tus juegos de ordenador a la tele sin mover la torre de sitio, aprovechando la potencia del juego en la nube. Su procesador Tegra X1+ utiliza redes neuronales para transformar contenido en resolución 1080 p o 720p a un 4K asombrosamente nítido y detallado en tiempo real. La interfaz basada en Android TV y el aspecto físico del dispositivo no se sienten tan modernos o minimalistas como otras propuestas más recientes. 219 euros apple tv 4k Si ya tienes un iPhone, iPad, Apple Watch o AirPods, la sinergia es tan cómoda que no querrás usar ningún otro sistema de televisión. El chip A15 Bionic: lleva el mismo procesador que un iPhone 13. Es muy potente para un reproductor de televisión, lo que garantiza que las apps se abran al instante y que el dispositivo rinda durante años. Ecosistema cerrado: aunque la App Store de tvOS es enorme, no permite la libertad de Android para instalar apps externas, emuladores de consolas retro o navegadores web de forma sencilla. 229 euros

Por qué destacan

Tras descubrirte cuál es el mejor dispositivo para la tele a nuestro criterio, a continuación, vamos a hacer un repaso de las principales características en las que fijarte a la hora de comprar un dongle o una TV Box para tu televisor actual.

El formato: ¿Dongle (stick) o Box (caja de sobremesa)? La primera decisión a tomar es puramente física, ya que el diseño define las posibilidades del dispositivo. Los formatos dongle o stick son invisibles, más económicos y ultraportátiles (perfectos para llevártelos de viaje), pero sacrifican conectividad física. Los de sobremesa son una especie de pequeña consola que se apoya en el mueble de la tele y, aunque ocupan espacio y requieren un cable HDMI adicional, ofrecen mucha más potencia, mejor refrigeración y un mayor abanico de puertos físicos.

Almacenamiento interno. Debes huir de los 8 GB, ya que con esta capacidad, en cuanto instales cuatro o cinco apps principales y el sistema se actualice un par de veces, te quedarás sin espacio. El estándar actual es los 16 o 32 GB, que te darán la tranquilidad de instalar reproductores locales, aplicaciones de IPTV o juegos ligeros sin tener que estar borrando apps constantemente.

Memoria RAM y procesador. Son la clave de la fluidez. Nadie quiere un aparato que tarde tres segundos en reaccionar cada vez que pulsa un botón del mando. Para resoluciones Full HD, 1,5 GB de RAM es el mínimo aceptable. Para reproductores 4K, busca siempre dispositivos con al menos 2 GB de RAM (idealmente 3 o 4 GB en modelos de gama alta). Esto te garantiza que los menús se muevan con agilidad y que el dispositivo no se sature al cambiar rápidamente de aplicación.

Conectividad (¿WiFi o cable?). La calidad de imagen en streaming depende directamente de la estabilidad de tu conexión a Internet. Si vas a conectarlo de forma inalámbrica, asegúrate de que el dispositivo soporte al menos WiFi 5 (si tu router es moderno, el soporte para WiFi 6 o 6E te garantizará un streaming en 4K libre de cortes, incluso lejos del router). En cambio, si vas a reproducir archivos locales muy pesados o tu router está cerca de la tele, un puerto Ethernet físico (o la posibilidad de añadirlo mediante un adaptador) es la opción más fiable para evitar el almacenamiento en búfer.

Sistema operativo. Define cómo vas a interactuar con tu televisor todos los días. Google TV ofrece libertad total, instalación de archivos externos (.APK) y el catálogo de apps más grande. Por su parte, Fire OS destaca por su excelente integración con Alexa y muy fácil de usar. Por último, tvOS (de Apple) ofrece una interfaz limpia, muy buena fluidez, nula publicidad y máxima privacidad.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado, en primer lugar, la Smart TV Box de Xiaomi, hay otras alternativas que te pueden interesar y que seguro que se adaptan a tus necesidades. Estas son las más destacables:

Google TV Streamer 4K

El Google TV Streamer 4K, con un elegante acabado de porcelana, abandona el formato stick oculto para convertirse en un centro multimedia de sobremesa que dobla su memoria (respecto a la anterior versión) hasta los 32 GB y añade un puerto Ethernet físico. Está equipado con un procesador más rápido, 4 GB de RAM y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Destaca por integrar funciones de Inteligencia Artificial de Gemini y actuar como un cerebro de domótica gracias a su soporte para Matter y Google Home.

Fire TV Stick HD

El nuevo Fire TV Stick HD fue lanzado hace apenas un mes (durante el pasado Prime Day de Amazon) y es un dispositivo perfecto para quienes tienen una tele HD. Una de las mejores novedades y más importantes es que no necesitas conectarlo a una toma de corriente, sino al puerto USB de la tele (aunque deberás tener en cuenta la potencia de este puerto en tu televisor). Eso sí, al igual que ya ocurría con el Fire TV Stick 4K Select, impide la descarga e instalación de apps de terceros y apps de fuentes desconocidas.

Fire TV Cube

El Fire TV Cube destaca por encontrarse a medio camino entre los Fire TV Stick y los altavoces Echo. Si además de mejorar tu tele quieres hacer uso de su altavoz integrado, este dispositivo es para ti. Incorpora puerto Ethernet y USB, y es compatible con Amazon Luna y Xbox Game Pass. Destaca también por estar equipado con un veloz procesador de ocho núcleos, Wi-Fi 6E y tecnología Super Resolution Upscaling para mejorar imágenes antiguas a 4K.





Thomson Go Cast 152

El Go Cast 152 de Thomson es un dongle de streaming portátil diseñado para quienes buscan una solución ultracompacta y muy económica que pueden llevarse incluso de viaje. Ofrece resolución 4K UHD y cuenta con soporte HDR10. Viene con el sistema operativo Google TV y utiliza WiFi de doble banda y Bluetooth 5.0 para una retransmisión estable.

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NVIDIA Shield TV Pro

La NVIDIA Shield TV Pro es el dispositivo de referencia absoluto para los entusiastas del cine en casa y los videojuegos que buscan la máxima potencia en el salón. Equipada con el procesador Tegra X1+, 3 GB de RAM y compatibilidad total con Dolby Vision y Dolby Atmos, destaca por su espectacular sistema de escalado de imagen mediante IA a 4K. Sin duda, es la TV Box definitiva para reproducir archivos pesados a través de Plex y para disfrutar de juegos de PC en la televisión con total fluidez gracias a GeForce NOW.

Apple TV 4K

El Apple TV 4K es el reproductor multimedia ideal para quienes buscan una experiencia de usuario fluida, elegante y privada. Está equipado con el potente chip A15 Bionic y ofrece una excelente velocidad de navegación, compatibilidad total con Dolby Vision y HDR10+, y una integración perfecta con el ecosistema de Apple. Todo ello bajo el sistema operativo tvOS, que destaca por su interfaz minimalista, su total ausencia de publicidad invasiva y el cómodo mando Siri Remote con carga USB-C.

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Algunos extras

Más allá de la potencia o el almacenamiento, hay funciones secundarias que transforman por completo la experiencia de usuario en el día a día con este tipo de dispositivos.

El mando a distancia. Pasamos horas con él en la mano, por lo que su diseño importa. Busca mandos que permitan controlar también el encendido y el volumen de tu televisor o de la barra de sonido. Algunos mandos permiten configurar botones para abrir directamente tu app favorita en lugar de limitarte a los botones predefinidos de Netflix o Prime Video. Si ves la televisión a oscuras, los mandos con teclas retroiluminadas son un extra de comodidad.

Certificación de audio y vídeo. Si tienes un televisor de gama media-alta o un buen equipo de sonido, no te conformes con lo básico. No te limites al HDR básico y busca compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+, que adaptan el brillo y el contraste escena a escena. En lo que a audio se refiere, asegúrate de que el dispositivo soporte Dolby Atmos y DTS:X.

Integración con el hogar inteligente. Dispositivos como el Apple TV 4K o el Google TV Streamer 4K ya actúan como centrales del hogar conectado. Esto te permite controlar las luces, enchufes o cámaras directamente desde la tele con un menor consumo y mayor rapidez.

Alimentación. Los sticks más sencillos y de menor consumo a veces se pueden alimentar conectándolos directamente al puerto USB del televisor. Sin embargo, los modelos 4K más potentes necesitan obligatoriamente estar conectados a una toma de corriente mediante su propio adaptador.

Preguntas frecuentes sobre las mejores Smart TV Box

¿Qué diferencia hay entre una TV Box barata y una de gama alta?

La principal diferencia está en el procesador, la memoria RAM y las certificaciones oficiales. Las TV Box más baratas suelen carecer de los certificados de Netflix o Prime Video, lo que significa que solo podrás reproducir su contenido en calidad básica (SD o HD) y no en 4K. Además, los modelos de gama alta ofrecen una navegación mucho más fluida por los menús, mejor conectividad WiFi y soporte para formatos de audio y vídeo avanzados como Dolby Vision y Dolby Atmos.

¿Puedo ver Netflix, Prime Video o Disney+ en 4K con cualquier TV Box?

No. Para ver contenido en streaming a máxima resolución, el dispositivo debe contar con la certificación de Google (Widevine L1) y la homologación expresa de cada plataforma de streaming. Antes de comprar, asegúrate de que el modelo elegido especifique que es compatible con Netflix 4K; de lo contrario, la aplicación se limitará a la máxima resolución estándar (HD) aunque tu televisor sea 4K.

¿Es mejor una TV Box con formato "stick" o de sobremesa?

Depende de tus necesidades de espacio y conectividad. Los modelos tipo stick (como el Fire TV Stick o el Xiaomi TV Stick) se ocultan completamente detrás del televisor y son ideales para colgar la tele en la pared o para llevar de viaje, pero suelen tener menos conexiones. Los modelos de sobremesa (caja) ocupan algo de espacio en el mueble, pero a cambio ofrecen puertos USB para conectar discos duros externos, ranuras para tarjetas de memoria y puerto Ethernet para conectar a Internet por cable, garantizando una conexión más estable.

¿Qué velocidad de Internet necesito para que los contenidos no se corten?

Para reproducir contenido en resolución Full HD bastará con una conexión estable de unos 15 Mbps. Sin embargo, si vas a reproducir películas o series en 4K HDR, lo recomendable es contar con al menos 25 o 30 Mbps reales. Si el router está lejos del televisor, te aconsejamos optar por una TV Box que admita WiFi de doble banda (5 GHz) o que cuente con puerto Ethernet para conectarla directamente por cable.

¿Puedo conectar mandos de consola a mi TV Box para jugar?

Sí, en la gran mayoría. Si el dispositivo cuenta con conectividad Bluetooth (algo estándar en casi todos los modelos actuales), podrás emparejar fácilmente mandos de PS5, Xbox o mandos genéricos de PC. Esto te permitirá disfrutar de los juegos disponibles en la tienda de aplicaciones o exprimir plataformas de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW.

Recomendación final

De entre las diferentes propuestas que podemos encontrar en Smart TV Box, nos quedamos con la Xiaomi TV Box S de 3ª generación por la buena relación calidad-precio que ofrece. Su sistema operativo Google TV es impecable y en esta nueva versión, haber pasado de 8 a 32 GB de memoria interna se notará (y mucho) en los usuarios que suelen descargar muchas apps.

Si tienes una tele más antigua (que no reproduce en 4K), el Fire TV Stick HD es una buena opción. Sobre todo, la principal novedad que llama la atención de este stick de Amazon es que no necesitarás tener un enchufe libre cerca de la tele, ya que lo puedes conectar a un puerto USB del televisor.

Por último, si eres un fanboy y lo tuyo es tener todo de Apple, el Apple TV 4K es la opción ideal para ti. Destaca por su cerebro (el chip A15 Bionic), que lo convierte en una opción potente para ver streaming de forma fluida y sin tirones.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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