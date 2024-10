Google TV Streamer (4K), análisis: un hachazo al Chromecast preparado para ser el centro de entretenimiento total

Google le ha dado el hachazo definitivo a Chromecast. Durante años, sus dongles HDMI se han convertido en una de las mejores opciones para disfrutar de todo tipo de contenido en la tele. Enviar vídeos, películas o series cómodamente desde el móvil a la pantalla de la tele fue todo un descubrimiento, y la cosa mejoraba con la llegada de Google TV, una interfaz personalizada que llegó a Chromecast y también se extendió en buena parte de Smart TVs.

Sin embargo, la compañía ha querido dar un giro de timón para ofrecer un producto más potente y empacado en un formato aún desconocido para la firma. Este cambio también lo ha acompañado el adiós definitivo a la marca “Chromecast” para dar paso al “Google TV Streamer”, el nombre que recibe de ahora en adelante el dispositivo de Google para que nuestras teles tontas tengan funciones inteligentes (o para probar un sistema operativo distinto al que trae tu tele). Nosotros lo hemos probado durante unas semanas y bajo estas líneas te contamos cuáles son sus principales características y novedades.

Google TV Streamer, ficha técnica



Google TV Streamer (4K) Dimensiones y peso 161,6 x 75,6 x 26,7 mm 160 g resolución 4K HDR 60 fps formatos de imagen Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG formatos de sonido Dolby Digital Dolby Digital+ Dolby Atmos conectividad WiFi 802.11ac Bluetooth 5.1 Compatible Matter Router fronterizo Thread memoria 4 GB almacenamiento 32 GB puertos USB C HDMI 2.1 Ethernet sistema operativo Google TV otros Control remoto con micrófono y botón dedicado precio 119 euros

Un cambio de miras que le dice adiós al Chromecast

Parece mentira que Chromecast naciese de un producto fallido como lo fue el Nexus Q. La comodidad que otorgaban al usuario para castear contenido desde un móvil o una tablet al televisor, sin cables ni complicaciones, fue clave para el éxito de Chromecast, que durante muchos años ha sido la gallina de los huevos de oro de Google en cuanto a hardware.

Tras más de 11 años utilizando la marca Chromecast, Google confirmaba que cesaría la producción de todos sus dispositivos previos, dando paso al Google TV Streamer, lo que consideramos la evolución lógica de Google en el entretenimiento del salón.

Han pasado cuatro años desde el lanzamiento del Chromecast con Google TV 4K, que hasta ahora se trataba del streamer más potente de la firma hasta la fecha. En todo este tiempo hemos presenciado cómo demás fabricantes ofrecían propuestas más económicas, potentes y más interesantes si cabía. Tras varios años de espera, Google vuelve a reinventar la fórmula de su streamer con un dispositivo que ahora abraza el formato set-top-box, y con un diseño tremendamente elegante y minimalista.

No hay más que verlo para saber que el Google TV Streamer quiere encajar todo lo posible en el ecosistema inteligente que ha cimentado Google a lo largo de los años. Su diseño llama además la atención, pues no se trata de la típica cajita que hemos visto en propuestas de otros fabricantes. Aquí nos encontramos con una especie de elipsoide encajado en una base plana y con diseño en ángulo que atrae a la vista por su aspecto futurista y atrevido.

El dispositivo se ofrece actualmente en color blanco porcelana, siguiendo la línea de tendencia marcada por Google para el resto de dispositivos enfocados en el hogar inteligente. La única pega en este sentido es que, al pasar a este formato de TV-Box, el dispositivo de Google ya no se puede esconder detrás de la tele (a no ser que te montes un pequeño estante o busques un hueco para colocarlo de aquella manera).

En la parte posterior, tres conexiones: USB-C, Ethernet (conexión gigabit) y HDMI 2.1 (cabe destacar que no se incluye cable HDMI en la caja). Además, al lado del indicador LED, hay un botoncito con una función muy útil: basta con mantenerlo pulsado para que el mando a distancia del Google TV Streamer comience a pitar para así revelar su ubicación. Y es que, ¿quién no se ha tirado un buen rato buscando el mando a distancia hasta finalmente encontrarlo bajo el sofá o en un sitio completamente insospechado? Con este pequeño botón, adiós a este mal. El funcionamiento de este sistema tiene varias capas que también mencionaremos a lo largo del texto.

En cuanto a su mando a distancia, no hay novedades en lo que respecta a su formato en comparación al Chromecast con Google TV, pero sí hay un par de cuestiones que debemos mencionar. Por un lado, la distribución de botones. Y es que ahora contamos con una barra separada para subir y bajar el volumen, la cual se separa del dial que todavía se encuentra en la parte superior. El botón home ahora se encuentra donde estaba antes el botón para interactuar con el Asistente de Google. Pero la mayor novedad del mando a distancia (además de tener alarmita incorporada para saber dónde se encuentra) es su botón personalizable, pues aquí podremos asignar aplicaciones y acciones desde los ajustes de Google TV.

Además de ello, en la configuración inicial del aparato también podrás hacer que el mando a distancia del Google TV Streamer pueda funcionar con tu televisor. Este ajuste es casi automático, y en pocos pasos podrás controlar el volumen de la tele o apagar y encender el televisor gracias a las funcionalidades que nos ofrece HDMI-CEC. Junto a ello, cabe destacar que también podemos controlar el comportamiento del botón de apagado del Google TV Streamer, ya que podemos tanto apagar la tele directamente, como suspender únicamente el dispositivo. Esta opción se encuentra en los ajustes del aparato, así que podrás modificarla según tu preferencia.

Un streamer, y también un hub con mayor integración con los dispositivos del hogar

Otra de las grandes novedades del Google TV Streamer frente a los Chromecast de anterior generación es su compatibilidad nativa con Matter y la capacidad para transformarse en un router fronterizo con Thread. Aquí la compañía lo apuesta todo por el control inteligente, lo que significa que este Google TV Streamer pretende ser el centro de control del hogar. La compatibilidad con estos estándares, y la mejora del software de Google TV hacia este sentido, son factores que evidencian este camino.

Esto significa que, la instalación del Google TV Streamer en nuestro televisor y en nuestro ecosistema Google Home se simplifica enormemente, ya que al comienzo de la configuración inicial nos muestran un código QR que agregará el dispositivo directamente a nuestro ecosistema, todo ello mientras también se comparte la información de nuestro perfil con el dispositivo.

A pesar de que Matter no ha empezado con buen pie, el estándar pretende unificar el hogar conectado ofreciendo facilidades para conectar dispositivos inteligentes a nuestra plataforma favorita sin importar el fabricante o el ecosistema que utilice. Que sea compatible con ello, permite al dispositivo comunicarse de manera mucho más sencilla con el resto de dispositivos, ya que además es compatible con el estándar de Thread y puede transformarse en un hub para que los dispositivos se comuniquen entre sí.

El Google TV Streamer también puede actuar como router fronterizo compatible con Thread y Matter

Este protocolo inalámbrico funciona con muy bajo consumo de energía y baja latencia. Además, los dispositivos que son compatibles con Thread pueden operar y comunicarse sin estar conectados a Internet, lo que descongestiona el tráfico de nuestra red WiFi a través de su topología de red mallada (mesh).

Imagen: Google

De esta manera, el Google TV Streamer apuesta por el hogar inteligente. Además, lo hace también a nivel de software, pues la última actualización de Google TV que ha acompañado al lanzamiento del dispositivo trae novedades exclusivas para el control del hogar que, paulatinamente también llegarán a los Chromecast con Google TV. Y es que en el propio dashboard de la interfaz podremos ver todos los dispositivos que tenemos vinculados a Google Home. De esta manera, al mantener pulsado el botón Home del mando del Google TV Streamer, podremos fácilmente encender o apagar bombillas, modificar la temperatura del termostato y vigilar nuestros sensores, entre muchas otras cosas (siempre y cuando tengamos este tipo de dispositivos inteligentes conectados a Google Home).

Un software con sorpresas y un mando que no perderás nunca

El software ha sido rediseñado en gran medida, ofreciendo un lavado de cara mucho más gustoso y elegante. Desde hace años, la capa de Google TV se ha caracterizado por ofrecer una respuesta y diseño mucho más elaborado y elegante que los demás televisores, set-top-boxes y dongles HDMI con Android TV integrado. Aquí Google va a más, integrando el hogar inteligente con la parte de entretenimiento y funcionalidad.

Además de este rediseño, hay tres vertientes de su software que son novedades exclusivas del Google TV Streamer: el botón de personalización, la función de encontrar el mando a distancia de la tele y la integración de Gemini en el software de Google.

Cabe destacar que en España aún no ha llegado Gemini para Google TV, por lo que no hemos tenido la ocasión de probar su integración con el sistema. Sin embargo, esta integración acabará llegando paulatinamente a todo el mundo, facilitándonos las búsquedas por voz, integrándose a la hora de ofrecer recomendaciones y sugerencias en películas y series, e incluso dándonos la posibilidad de establecer como fondo de inicio imágenes generadas por inteligencia artificial.

Las otras dos novedades ya las hemos mencionado previamente, pero tienen ligeros matices que merecen la pena comentar. Por un lado, el botón de personalización (ese de la estrellita), es super útil, pues así podrás asignar la ejecución de una aplicación a tu gusto. Junto a ello, también sirve para cambiar de fuente HDMI o abrir el panel de Google Home para ver tus dispositivos inteligentes conectados. Asignar una función a este botón es muy sencillo, ya que la opción del botón de personalización se encuentra en los ajustes del dispositivo.

En lo que respecta a la función de encontrar el mando a distancia, lo bueno es que no solamente funciona con el botón que hay en la parte posterior del dispositivo, sino que también puedes utilizar tu teléfono móvil y preguntarle al Asistente de Google dónde has dejado el mando. Eso sí, para ello el Google TV Streamer debe estar vinculado en el ecosistema de Google Home a través de la app. También tienes un icono en dicha aplicación para ejecutar la función y que el mando comience a sonar. Éste parará cuando hayamos pulsado cualquier botón del mando.

Significativa evolución técnica, pero con gran margen de mejora

El dispositivo cuenta con un total de 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Esto, de base, significa que cuenta con el doble de memoria y cuatro veces más almacenamiento interno que el Chromecast con Google TV 4K. La diferencia se nota, ya que el sistema va completamente fluido, pudiendo navegar por la interfaz con toda la comodidad del mundo, abrir varias aplicaciones y continuar donde lo dejamos, y todo con unas animaciones que acompañan muy gustosamente. Además, dejar pulsado el botón de home para ver el dash mientras de fondo vemos un vídeo o estamos en otra aplicación funciona de escándalo, algo bastante destacable.

Sin embargo, contar con tal cantidad de memoria RAM y almacenamiento sigue siendo insuficiente para algunos hoy día. A pesar de que es posible aumentar la capacidad de almacenamiento con tan solo aprovechar la toma USB-C para agregar discos duros externos o memorias USB, sería muy conveniente que estos dispositivos tuviesen mayor capacidad de almacenamiento de base, pues van a ser utilizados para descargar múltiples aplicaciones y disfrutar de contenido en local.

El procesador del Google TV Streamer también ha cambiado. Del Amlogic S905X3 con cuatro núcleos ARM Cortex-A55 y frecuencia a 1,9 GHz, Google se ha pasado al team MediaTek con su chip MT8696, que es precisamente el mismo que utiliza el Amazon Fire TV 4K Max de segunda generación. Aquí Google nos asegura que el rendimiento supera a la generación anterior en un 22%. La mejora es significativa y se puede apreciar fácilmente, aunque es llamativo que el chip sea idéntico al de un dongle HDMI, pues Google aquí tenía margen de sobra para haber mejorado aún más las capacidades de su streamer (sobre todo al precio que sale a la venta).

Ideal para el juego en streaming

Durante las pruebas, hemos querido ver hasta dónde puede llegar el dispositivo y cómo se desenvuelve en tareas algo más exigentes. Para ello, hemos querido ver qué tal funciona el dispositivo cuando se trata de mantener un streaming estable mientras jugamos a cualquier videojuego. Para ello hemos usado la app de Moonlight para disfrutar de los títulos de un PC externo a partir de streaming, y luego también hemos probado sus capacidades para jugar en la nube a través de servicios como GeForce Now o Amazon Luna.

Pantalla de inicio de GeForce Now

Nuestras pruebas con Moonlight han sido magníficas, pudiendo jugar a títulos como Helldivers 2 o Elden Ring perfectamente, a una resolución de 4K y 60 fotogramas por segundo, y sin apenas input lag ni delay. La calidad fue asombrosa y el dispositivo podía mantener de manera estable la señal, con un ancho de banda establecido en la aplicación de unos 50 Mbps aproximadamente.

Las condiciones para el funcionamiento de Moonlight también han sido las ideales, puesto que tanto el Google TV Streamer como el PC de casa iban enchufados por cable Ethernet al router, obteniendo la máxima velocidad y estabilidad posibles de la red. Si te da pereza mover el PC al salón, desde luego es una táctica que da muy buenos resultados.

Además de ello, también le echamos un vistazo qué tal iba el juego en la nube. Pudimos probar un amplio abanico de juegos disponibles en GeForce Now y Amazon Luna, como The Witcher 3, Prince of Persia: The Lost Crown, Resident Evil 2 Remake, y otros tantos. El rendimiento no fue tan excelso como acceder al PC local desde Moonlight, pero también dio buenos resultados. Aquí sí se nota un poco más los defectos de imagen generados por la inestabilidad de la señal o el input lag, pero es normal, pues estamos accediendo en tiempo real a un juego que se encuentra instalado en unos servidores a cientos (o miles) de kilómetros de nuestra casa. La calidad en este sentido era más que jugable, y también hicimos uso del cable Ethernet para las mejores condiciones posibles.

Al fin y al cabo, jugar en streaming dependerá de la calidad y conexión de tu red, por lo que es posible que no acabes obteniendo resultados óptimos.

También pudimos ver qué tal se desenvolvía el Google TV Streamer con los emuladores. Aquí hablamos de juego nativo, por lo que nos puede ofrecer una vista más precisa del rendimiento que adquiere este dispositivo.

Para ello hicimos uso de Retroarch con núcleos de PlayStation, SNES, GBA y más. Los juegos de PlayStation se movían sorprendentemente bien, pudiendo jugar a títulos como el Spider-Man de Neversoft o Metal Gear Solid de manera nativa y sin demasiadas complicaciones.

Lo mejor de todo es que es muy sencillo conectar un mando para jugar, ya que el dispositivo es compatible con Bluetooth 5.1. Tan solo debes vincular el mando desde los ajustes de Bluetooth de Google TV. Además, este mando también te servirá para controlar el dispositivo.

No esperes muchos cambios al reproducir películas o series

En lo que respecta a la reproducción de contenido, no hay demasiadas diferencias respecto a la generación anterior. El dispositivo es capaz de alcanzar una resolución de 4K UHD a 60 fotogramas por segundo y es compatible con los formatos de HDR10, HDR10+, Dolby Vision y HLG. En lo que respecta al sonido, Dolby Atmos también se encuentra entre las opciones para disfrutar de sonido espacial virtualizado. Además, también contamos con opciones para adaptar la frecuencia de actualización del televisor al contenido, lo que nos aporta menores defectos de imagen mientras reproducimos el contenido. Todo esto ya lo incluía el Chromecast con Google TV 4K, por lo que si buscabas un avance en este aspecto, te vas a decepcionar.

Esta evolución tampoco aprovecha una mejora en el adaptador de red, ya que aunque contamos con Ethernet compatible con conexiones de gigabit, el adaptador de red inalámbrico sigue siendo Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5GHz). De esta manera, Google también ha perdido una bala aquí para, al menos, hacer su dispositivo compatible con WiFi 6.

Google TV Streamer, la opinión de Xataka

El Google TV Streamer es la apuesta definitiva de Google hacia un camino donde nuestra Smart TV sea el centro de control y de entretenimiento total. El estacazo que le ha dado a Chromecast se nota, pero más en las funcionalidades y software que en lo que puedan aportar sus especificaciones técnicas.

Con un formato renovado y pequeños aportes útiles, como la función para encontrar el mando a distancia, el Google TV Streamer llega como un dispositivo muy equilibrado que, a pesar de los beneficios que aporta su software, mayor integración con el hogar o sus funciones de IA, puede llegar a decepcionar a aquellos que buscaban novedades en lo técnico. Aún así, se trata de un dispositivo que da pie a que podamos gozarlo gustosamente por su tremenda fluidez, conseguida por una combinación entre la excelencia de Google en el software y ese significativo incremento en RAM y procesador.

