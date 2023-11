Amazon Luna, análisis: el juego en la nube de Amazon es puro potencial. Tan solo hace falta explotarlo

Han pasado más de tres años desde que Amazon, poco después que Google con Stadia, anunciase su propio servicio de juego en la nube: Amazon Luna. Tres años después, finalmente, el servicio ha llegado a España para plantarle cara al potentísimo NVIDIA GeForce Now y al popular Xbox Cloud Gaming (Stadia ya es cosa del pasado).

Lo hace con una apuesta bastante fuerte: juegos gratis incluidos en Amazon Prime, un modelo de negocio diferente al de Stadia y más similar a Game Pass y canales, dos, de momento, que permiten ampliar la biblioteca de juegos. Desde Xataka ya hemos tenido ocasión de probar Amazon Luna a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

Un momento, ¿qué es Amazon Luna exactamente?

Amazon Luna es, grosso modo, el Google Stadia de Amazon. Luna permite jugar a diferentes títulos directamente en la nube sin necesidad de un hardware dedicado más allá de un mando. De hecho, ni mando, porque puedes usar el móvil como mando usando la app para smartphones. En ese sentido, podemos usar el mando de Amazon Luna (que se compra por separado a 70 euros) o uno que tengamos por casa, véase un mando de Xbox, uno de PlayStation, etc. Luego hablamos de él. En PC, también vale teclado y ratón.

Ahora bien, Amazon Luna es menos potente que Google Stadia. ¿El motivo? Su resolución y tasa de fotogramas máxima. Amazon Luna permite jugar en FullHD a 60 FPS, una cifra que a estas alturas puede no ser suficiente para todos los usuarios, sobre todo si vamos a jugar en la tele. Si jugamos desde el móvil o desde el portátil, la historia cambia, pero quedémonos con esa idea: lo máximo es FullHD a 60 FPS, siempre y cuando tengamos una conexión de al menos 10 Mbps.

Hablando de plataformas, y antes de pasar a cómo se accede a los videojuegos, hablemos de soporte. Amazon Luna se puede jugar en los Fire TV, en las tablets Fire, en algunos modelos de televisores Samsung y LG, en Chrome en prácticamente cualquier plataforma, en Edge en PC y Mac y en iPhone y iPad a través de una webapp. En Android, por cierto, tampoco hay app dedicada: se juega a través de Google Chrome. Por aquí el listado completo.

Parte del catálogo de Amazon Luna.

Y ahora sí, hablemos de juegos. Amazon Luna nos propone cuatro opciones:

Amazon Prime : aquellos suscriptores a Amazon Prime pueden jugar a una selección de títulos rotatorios. De esa forma, cada X tiempo irán cambiando. Ahora mismo, por ejemplo, está disponible 'Fortnite', 'Trackmania', 'Ride 4', 'Encodya' y 'Tiny Lands', entre otros. Es la versión “gratis” (en el sentido de que no requieren un pago adicional más allá de Prime). Asimismo, permite vincular nuestra cuenta de Ubisoft para jugar a los títulos que hayamos comprado en su launcher. Destacar que esta modalidad tiene un período de espera de alrededor de un minuto para entrar en los juegos.

: aquellos suscriptores a Amazon Prime pueden jugar a una selección de títulos rotatorios. De esa forma, cada X tiempo irán cambiando. Ahora mismo, por ejemplo, está disponible 'Fortnite', 'Trackmania', 'Ride 4', 'Encodya' y 'Tiny Lands', entre otros. Es la versión “gratis” (en el sentido de que no requieren un pago adicional más allá de Prime). Asimismo, permite vincular nuestra cuenta de Ubisoft para jugar a los títulos que hayamos comprado en su launcher. Destacar que esta modalidad tiene un período de espera de alrededor de un minuto para entrar en los juegos. Amazon Luna+ : es Amazon Luna como tal. Consiste en una suscripción de 9,99 euros al mes que permite acceder a todo el catálogo de Amazon Luna que, todo sea dicho, no es que sea muy abundante. Hay unos 100 títulos, muchos de ellos de carácter familiar, aunque hay cositas potentes como los ‘Yakuza’, ‘Control’, ‘Devil May Cry 5’, ‘Mortal Shell’ o ‘Batman: Arkham Knight’. Se puede acceder a una prueba gratuita de siete días y también se reduce el tiempo de espera mencionado anteriormente.

: es Amazon Luna como tal. Consiste en una suscripción de 9,99 euros al mes que permite acceder a todo el catálogo de Amazon Luna que, todo sea dicho, no es que sea muy abundante. Hay unos 100 títulos, muchos de ellos de carácter familiar, aunque hay cositas potentes como los ‘Yakuza’, ‘Control’, ‘Devil May Cry 5’, ‘Mortal Shell’ o ‘Batman: Arkham Knight’. Se puede acceder a una prueba gratuita de siete días y también se reduce el tiempo de espera mencionado anteriormente. Ubisoft+ : no necesita presentación. Por 17,99 euros al mes, podemos acceder al catálogo de juegos de Ubisoft directamente en la nube. Ideal si jugamos a los ‘Far Cry’, ‘Assassin’s Creed’, ‘Rainbow Six’ o ‘Watch Dogs’.

: no necesita presentación. Por 17,99 euros al mes, podemos acceder al catálogo de juegos de Ubisoft directamente en la nube. Ideal si jugamos a los ‘Far Cry’, ‘Assassin’s Creed’, ‘Rainbow Six’ o ‘Watch Dogs’. Jackbox Games: por 4,99 euros, podemos acceder a una toda la colección de juegos de Jackbox Games, títulos sencillotes enfocados a fiestas, véase ‘Quiplash’, ‘Trivia Muder Party’ y ‘Drawful’.

Por lo demás, hay dos cosas más que merece la pena destacar: Luna Couch y el streaming en Twitch. Sobre este último, es evidente que siendo dos servicios de Amazon, Luna y Twitch se iban a entender entre sí, así que sí, se puede hacer streaming de Amazon Luna directamente a Twitch. Luna Couch, por su parte, permite jugar a juegos cooperativos locales con cualquier persona a través de Internet. Para ello, basta con iniciar una sesión Luna Couch, enviar un código a una persona y que dicha persona se una a la partida. No es necesario que esté suscrito a Amazon Luna.

Amazon Couch.

Lo que más me sorprende es que Amazon haya dejado fuera a sus dos mejores juegos: 'Lost Ark' y 'New World', dos MMORPG que están realmente bien (y mira que ambos pasaron por lo suyo en el lanzamiento) y que, por algún motivo, no están en Amazon Luna, pero sí en GeForce Now. Teniendo en el horno 'Blue Protocol' y 'Throne and Liberty' a.k.a. 'Lineage III', me parece una oportunidad perdida. Veremos cómo cambia la cosa, si es que lo hace, en el futuro.

Hablemos del mando

Visto qué es Amazon Luna, hablemos del mando. Como sucedía con el mando de Stadia, la clave del mando de Amazon Luna es que se conecta directamente a los servidores de Amazon mediante la tecnología Cloud Direct. La idea de esto es que se reduzca la latencia, pero también que no tengamos que andar configurando el mando cada dos por tres en cada dispositivo. Sincronizado una vez, sincronizado todas, como Google Stadia. Además, el proceso es bastante sencillo.

Ahora bien, el mando de Amazon Luna también se puede usar como un mando al uso vía Bluetooth o mediante la conexión USB. Incluso podemos usarlo para jugar en Windows descargando el driver oficial desde Amazon. ¿Es imprescindible? No, ni mucho menos, pero si sois jugadores que van a estar saltando de un dispositivo a otro todo el rato, quizá convenga tenerlo en la mirilla. Otra cosa es que Amazon Luna os convenza lo suficiente para hacer el desembolso de 70 euros (la mitad durante el periodo promocional), pero eso ya depende de cada uno.

Prueba de latencia con el mando de Amazon Luna.

En lo que se refiere a la construcción del mando, debo decir que me he llevado una grata sorpresa. Es un mando ligero, bien construido, que se siente robusto y en el que todo está al alcance. No tiene grandes virguerías, más allá de el botón dedicado para gestionar Amazon Luna y el micrófono incorporado y su correspondiente interruptor para apagarlo o encenderlo. Ah, y jack de auriculares, minipunto para el mando. Por lo demás, la configuración de los botones es sobradamente conocida.

Esto es lo bueno del mando: si estamos jugando en un dispositivo y cambiamos a otro, el salto es instantáneo.

Al César lo que es del César, el mando de Luna nos ha gustado mucho. Los botones no clickean en exceso, bastante menos que los de Google Stadia, y los gatillos traseros son suaves y responden bien, así como las palancas. Por ponerle una pega, me habría gustado que los joysticks fueran un poquito más grandes. Me ha recordado mucho al mando de Xbox. Tanto es así que este también funciona con pilas (incluidas), una decisión comprensible (si la batería se agota pues… se cambian las pilas y a funcionar), pero que a estas alturas queda muy “de antaño”. Yo, personalmente, habría preferido un mando con batería recargable.

Así es jugar en Amazon Luna

Desde mi punto de vista, Amazon Luna flaquea en catálogo. Tengo esperanzas en que, poco a poco, vaya creciendo (y que Ubisoft meta, por ejemplo, los juegos de Activision ahora que tiene los derechos, guiño giño, codo codo), pero lo cierto es que los títulos disponibles en el catálogo no son de hornada reciente. La mayoría son juegos con un amplio recorrido comercial que ahora, simplemente, están también en Luna.

No obstante, lo que hay es lo que hay y es lo que hemos podido probar. Para el caso, yo he usado Amazon Luna en mi ordenador de sobremesa conectado vía Ethernet con unos 200 Mbps de bajada y otros tantos de subida, en un HONOR 70 conectado vía WiFi y en un Surface 7 Pro conectado vía WiFi. Todo el gameplay que vais a ver, por motivos de logística, ha sido grabado en el PC de sobremesa y, de paso, con el mando conectado vía WiFi.

Una conexión de al menos 10 Mbps es más que suficiente para jugar a Amazon Luna.

El rendimiento de Amazon Luna es bastante bueno, aunque no llega al nivel de Google Stadia (servicio al que se le pueden achacar muchas cosas, pero no tener un mal rendimiento). La peor experiencia la he tenido, sin lugar a dudas, en 'Fortnite'. El juego no iba del todo fino y no sé si tiene que ver con el propio port (porque es la versión de PC) o con el servicio, porque el resto de juegos han ido perfectamente.

Gameplay de 'Fortnite'.

Gameplay de 'Sonic Colors Ultimate'.

Gameplay de 'Ultrakill'.

Amazon Luna apenas tiene latencia y si la tiene, es imperceptible. El servicio es muy transparente al usuario y llegas a olvidarte de que estás jugando en la nube, incluso en juegos muy frenéticos como 'Ultrakill', cuyo gameplay (por el que pido perdón en el tramo final) podéis ver en estas líneas. Tiene algún que otro tirón muy puntual, salvo en 'Fortnite', que como podréis ver en el vídeo, ha sido un poco doloroso, pero en líneas generales Amazon Luna cumple. Insisto en que ha podido ser algo puntual o el propio juego, porque en el resto de títulos no he tenido problemas.

Se puede jugar a 'Devil May Cry 5', 'Hot Wheels: Unleashed' y demás juegos con una tasa de fotogramas estable y unos gráficos decentes a los que algunas veces se les ve la costura de la compresión. Se puede ajustar en el propio juego, pero de nada sirve ya que el rendimiento baja notablemente. Amazon Luna quiere que los jugadores entren y jueguen, no que anden trasteando con apartados gráficos como sí permite e invita, por ejemplo, GeForce Now.

Gameplay de 'Hot Wheels: Unleashed'.

Gameplay de 'Devil May Cry 5'.

Es un servicio bastante robusto, pero pide más potencia a gritos. FullHD es una resolución que ya sabe a poco y, si juegas en un monitor 2K, como es mi caso, vas a notar bastante los píxeles. Tampoco tiene soporte para ultrawide. El 4K fue prometido en 2020 y todavía estamos a la espera. Sin lugar a dudas, eso será lo que marque la diferencia. Si tenéis un monitor FullHD, seguramente esto os de más igual.

El rendimiento en dispositivos portátiles conectados al WiFi también es bueno. El problema es el de siempre: los juegos de PC están diseñados para PC. Leer los textos, ver bien los objetos lejanos… todo eso está pensado para una pantalla grande. Si jugáis en un móvil, la experiencia es bastante buena a nivel de rendimiento, pero notaréis que todo es demasiado pequeño y no es culpa de Luna, es que el juego es de PC.

Lo que sí he notado es el tiempo de carga. Acostumbrados a lo que ofrecen las consolas de última generación o los PCs más actuales, Amazon Luna tarda bastante más en cargar. No es nada drástico, pero cuando pruebas lo bueno, ya es difícil esperar un pelín más de la cuenta a que una pantalla cargue o a que algo se inicie.

Amazon Luna, la opinión de Xataka

Amazon Luna tiene potencial, pero le falta músculo y catálogo. Siendo un servicio que da lo que promete, es decir, juegos en la nube y una interfaz sencilla, peca de tener un catálogo de juegos demasiado antiguo que, probablemente, ya hayamos jugado o que pueden no ser del gusto de todos. Echo en falta algún shooter, más juegos triple A, juegos deportivos… Desgraciadamente, ‘Control’, ‘Alien: Isolation’ y ‘Devil May Cry’ no son suficientes para atraer a la mayoría de jugadores, y menos si no ofreces algo superior en términos de rendimiento y calidad gráfica.

Honestamente, el servicio nos ha parecido muy bueno. Salvo el caso de ‘Fortnite’, que insisto, fue algo puntual, el resto de juegos los hemos podido jugar sin mayor problema a una tasa de fotogramas robusta como un árbol. Al fin y al cabo, el juego en la nube no es algo nuevo y la tecnología está madura, simplemente es cuestión de pulir asperezas. En ese sentido, Amazon Luna no defrauda.

El problema, desde mi punto de vista, es que Amazon Luna cuesta 9,99 euros al mes (más 17,99 euros si quieres acceso a Ubisoft+ más 4,99 euros si quieres los de Jackbox Games) y ofrece un catálogo al que le falta potencia. Cabe esperar que, poco a poco, vaya creciendo (y decreciendo, ya sabemos cómo funciona esto de las licencias), pero de momento, es un servicio que, siendo fantástico, se queda algo lejos de sus competidores como GeForce Now o Xbox Cloud Gaming.

Aunque Amazon Luna tiene potencial, todavía peca de tener un catálogo con poco atractivo.

¿La parte positiva? Probarlo es “gratis”. Si tienes Amazon Prime puedes probar los juegos rotativos y ver qué tal y, si crees que puede ser para ti, tienes la prueba de siete días de Luna+. Es la mejor forma de saber si Amazon Luna te convence o no. A mí, personalmente, me faltan cosas. Me falta 4K, me falta soporte para ultrawide, me falta catálogo… ¿Lo bueno? Que todo eso se puede mejorar con el tiempo y si alguien puede hacerlo es una empresa que facturó 6.400 millones de euros solo en España y solo en 2022.

En conclusión: Amazon Luna es un servicio que rinde muy bien, como era de esperar, y que tiene todo el potencial necesario para ser una alternativa seria para jugar en la nube. Ahora bien, se echa en falta un mejor catálogo y más resolución.

El mando de Amazon Luna ha sido cedido para la prueba por parte de Amazon. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.