'New World', primeras impresiones: un MMO que pinta impresionante si consigues sobrevivir a las enormes colas para entrar

'New World' ya está entre nosotros. Después del estrepitoso fracaso que supuso 'Crucible' (el Hero Shooter con tintes de MOBA que salió mal de la beta y después fue cancelado), Amazon Games ha conseguido, tras bastantes retrasos, poner su MMO en Steam y los jugadores, incluido un servidor, ya han tenido ocasión de echarle el guante.

Bueno, realmente más o menos, porque las colas para entrar han sido, son y no parece que vayan a dejar de ser en el futuro más próximo inmensas. No obstante, desde Xataka ya hemos tenido ocasión de probarlo durante un rato para contaros nuestras primeras impresiones. A modo de resumen, podemos decir que al final de una enorme cola hay un MMO que merece ser jugado y que apunta maneras.

Un juego inabarcable, para bien

El mundo de los MMO se está moviendo mucho. 'World of Warcraft', el máximo exponente, no está pasando por su mejor momento. Su alternativa más popular ahora mismo, 'Final Fantasy XIV', sigue apostando por el modelo de suscripción, no está traducido (ni parece que vaya a estarlo) al español y la competencia viene fuerte.

Hay varios juegos que quieren tumbar al 'WoW' y convertirse en el siguiente gran MOBA. Uno de ellos es 'New World' (que de 'WoW' tiene poco), pero también están por venir 'Lost Ark' (publicado por Amazon, por cierto) y 'Ashes of Creation' (que todavía va para largo). Con 'New World' ya en escena, cabe preguntarse ¿es un rival para 'WoW'? Y la respuesta, al menos a priori, es "puede llegar a serlo".

El que escribe estas líneas ha dedicado más horas de las que está dispuesto a admitir en público a 'World of Warcraft' y 'Guild Wars 2', por lo que, sin ser un maestro, tengo cierta experiencia en los MMO. En 'New World' he encontrado un mundo rico, menos variado de lo que me habría gustado y unas mecánicas que, al menos a mí, me han convencido.

Un repaso a lo que propone 'New World'

El juego tiene la complejidad que se podría esperar de un MMO de este tamaño. De hecho, diría que es un MMO más complicado de la cuenta. Me atrevería a decir que es el primer MMO que ha conseguido que muera en una de las primeras misiones. Porque sí, en 'New World' vamos a morir mucho, sobre todo si somos lobos solitarios. Los enemigos son duros desde el momento uno, pero duros de verdad, de los que te quitan un cuarto de la vida de un golpe.

'New World' nos invita a jugar con otras personas. Esto, recomendable de por sí porque cualquier juego mejora exponencialmente si lo jugamos con amigos, es más interesante que nunca en 'New World'. Nos ayudará a batir a los enemigos con más facilidad, a que las enormes caminatas que hay para llegar del punto A al B sean más amenas (no hay monturas) y a que mejoremos con más rapidez.

A diferencia de otros MMO, cuya mecánica de combate suele ser más "sencilla" (pulsar en un enemigo, atacar automáticamente y lanzar combos), 'New World' nos propone un combate tipo 'Souls'. Tenemos un puntero que debemos apuntar al enemigo para asestarle un golpe, al estilo de 'Black Desert Online'. Hay golpes normales y golpes cargados que echamos dejando pulsado el botón izquierdo. También podemos cubrirnos con el click derecho.

Esto añade una nueva dimensión al combate. Ya no es solo estar bien equipado, sino saber jugar. Con espadas, hachas y martillos es relativamente sencillo, pero con arcos, mosquetes y báculos es una locura. ¿Eras cazador en el 'WoW' y estabas acostumbrado a pulsar en un enemigo y disparar solo? Pues prepárate, porque en 'New World' toca apuntar, tener en cuenta el desplazamiento de los enemigos y no quedarse sin munición.

Desde mi punto de vista, el combate o lo amas o lo odias. A mí, personalmente, me parece muy divertido, mucho más dinámico. Obliga a estar pendiente de lo que estás haciendo y a tener en cuenta muchos factores, como el ya mencionado movimiento del enemigo. Tengo ganas de ponerlo a prueba en el PvP y en las raids, que es donde reside la gracia de un MMO, pero todavía me queda para llegar a eso.

Lo que sí he podido probar son las facciones. Hay tres y que te metas en una u otra supondrá que podrás jugar con o contra ciertos jugadores, hacer unas u otras misiones y tener unas u otras misiones. Además, las facciones tendrán que conquistar territorios (y pelear contra las otras facciones) para conseguir ventajas. Eso le da un toque competitivo al juego que a ver cómo avanza en el futuro.

Me gusta cómo está diseñado el árbol de habilidades. Conseguimos puntos de personaje para mejorar nuestros atributos, como la fuerza, la constitución, la inteligencia o la destreza. Además, agradezco que el juego indique claramente para qué sirve y en qué nos beneficia cada parámetro. Minipunto positivo también porque podemos resetear los puntos para darle una vuelta a nuestro personaje en cualquier momento.

También me parece bien que los ataques especiales estén vinculados a las armas, como en 'Guild Wars 2'. Si tienes un hacha tendrás tales ataques, si usas espadas otros tantos diferentes y si usas báculos los suyos propios. Yo me he sentido cómodo y, al menos por ahora, me parece una buena decisión, pero entendería que haya usuarios a los que tres ataques se les queden cortos.

En cuanto al crafteo (recolección de recursos), me recuerda en algunos aspectos a 'Valheim'. Nunca he sido un gran fan de craftear, pero reconozco que 'New World' lo plantea de forma interesante. Cualquier cosa se puede recoger y refinar para crear tal material que luego usaremos para crear otro que, más tarde, usaremos para crear una espada, una pócima o lo que sea. Si os gusta el crafteo, la caza y la pesca creo que 'New World' os puede satisfacer.

El mundo más bonito que he visto en un MMO, con matices

"Los gráficos no son lo más importante en un MMO". De acuerdo, lo acepto, pero eso no quita que el apartado gráfico de 'New World' sea sobresaliente. El mundo de Aeternum es precioso. El nivel de detalle de todos los elementos es muy bueno y las animaciones están muy logradas.

Las ciudades se sienten vivas y esa ambientación entre pirata y colonial me parece que está muy conseguida. Sin embargo, echo en falta que los NPCs sirvan para algo más que para darnos misiones o soltarnos un diálogo que, seamos sinceros, vamos a obviar por completo.

Por ejemplo, echo de menos que podamos vender cosas a los NPCs. Como en todo MMO, nuestra capacidad de carga es limitada. Y sí, podemos "aprovechar" objetos para conseguir piezas (que usaremos para reparar), pero no estaría de más que le pudieras vender las cosas que no usas a los NPCs. No a todos, vale, pero a algunos al menos.

Otro aspecto que creo que tiene margen de mejora son los enemigos. Todavía me queda mucho por explorar, pero me da la sensación de que la variedad es escasa. Los "ahogados" o "piratas zombies", como los queráis llamar, están por todos lados y, por el momento, aunque he visto un par de variaciones, no me he encontrado con otros enemigos diferentes.

Eso no me termina de gustar. Lo ideal en un MMO de este tamaño es que en diferentes zonas haya diferentes enemigos y ambientaciones, pero en mi aventura siempre he peleado contra los mismos enemigos y he visto ciudades y pueblos muy parecidos. Ahora mismo no me parece algo preocupante, pero sí puede serlo a largo plazo. 'Guild Wars 2' y 'World of Warcraft' son más variados en este aspecto.

Las misiones principales, por otro lado, me parecen interesantes y te llevan a explorar el mapa (ahora vamos con eso), pero las secundarias... Muchas de ellas son o bien misiones de recadero o bien misiones de recolección. Y está bien hacer un par, pero creo que se abusa en exceso del picar piedra, cortar árboles o buscar tal o cual elemento en cajas de un pueblo cercano.

El mapa es enorme.

Y finalmente, aunque lo he comentado antes, echo en falta monturas. Explorar el mundo está bien, pero no nos engañemos, una caminata de un kilómetro para llegar al punto de la misión es mucha caminata. ¿Y por qué no hay monturas? Si nos ceñimos a uno de los escritos que se pueden encontrar en el juego, ergo al lore, porque los caballos están enfadados. Este dice lo siguiente:

"Tras una reciente oleada de lesiones en la espalda, los médicos de Aeternum se sienten obligados a lanzar esta advertencia a todo aquel que transporte mercancías entre asentamientos: Por favor, recuerda que NO hay bestias de carga en Aeternum. Ningún caballo o burro tirará de su carro, ni llevará su carga, ni tolerará a un jinete. Todos los esfuerzos por domesticar o redomesticar a estos animales sólo han conducido a lesiones y a muchos juramentos".

Por si fuera poco, el viaje rápido consume Azoth, un recurso que es fácil de conseguir gracias a las misiones pero que nos puede jugar una mala pasada si nos quedamos sin él.

'New World' apunta maneras

Todavía queda mucho por jugar y mucho mundo por explorar, pero lo cierto es que con 'New World' Amazon parece haber dado con la tecla correcta. El juego es divertido, dinámico y tiene muchas cosas para hacer, aunque tiene margen de mejora, principalmente en la variedad de escenarios y enemigos.

Cabe esperar que siendo un juego de este calibre mejore con el tiempo y Amazon tome nota del feedback de los jugadores, porque un MMO sin jugadores no puede ser ni masivo ni multijugador. Los ingredientes los tiene, todos, pero ahora toca mirar hacia delante.

Y no solo tiene que mejorar estos aspectos, sino reducir las colas. Es "comprensible", entre comillas, que en estos primeros días las colas sean interminables, pero esperemos que en el futuro acceder al juego sea más sencillo y no suponga dejar el juego abierto y sentarse a esperar a que la cola avance.