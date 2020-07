'Crucible', el juego competitivo de Amazon, no ha funcionado bien y vuelve a la fase de beta cerrada tras su lanzamiento

'Crucible' era la gran apuesta de Amazon por los videojuegos competitivos y, a pesar de eso, apenas ha hecho ruido. El juego estuvo unos cuantos meses en fase de beta cerrada y se lanzó en Steam para todos hace más o menos un mes y medio. Sin embargo, el título no ha terminado de funcionar del todo bien, así que Amazon lo ha retirado y lo ha devuelto a la fase de beta cerrada. Es un hecho inédito y que tiene varios motivos.

Según explican desde Amazon, van a trabajar "en cambios en el mapa, el combate y el sistema para mejorar la experiencia de Heart of the Hives", que es el único de los tres modos de juegos que seguía en pie después de que el estudio retirarse los otros dos. Aseguran que van a implementar "mejoras basadas en el feedback y en lo que creemos que necesita el juego para prosperar". No es para menos, puesto que ahora mismo hay 67 personas jugando al título en Steam y 12 espectadores en Twitch.

Un lanzamiento que no ha funcionado

Para ponerlo en contexto podemos usar otro título de reciente lanzamiento que sí ha funcionado bien: 'Valorant'. 'Crucible' tiene exactamente 22.297 seguidores en Twitch, 12 espectadores y tres canales emitiendo en este momento. 'Valorant', por su parte, tiene 5,1 millones de seguidores, 73.805 espectadores y una enorme cantidad de canales emitiendo ahora mismo.

Si miramos Metacritic, lo mismo: 'Crucible' tiene 39 valoraciones de usuarios con una puntuación media de 4,3 y 17 críticas de medios especializados con una nota media de 56 puntos. 'Valorant', por su parte, tiene 2.446 valoraciones de usuarios con una nota media de 5.4 y 35 críticas de medios especializados con 81 puntos de media. 'Valorant' no está en Steam, pero si miramos la ficha de 'Crucicle' veremos que las reseñas generales (10.779) son "variadas" y que solo el 43% son positivas.

Esto tiene varias explicaciones, pero las dos más evidentes son la campaña de promoción y el género. Riot Games ha hecho una campaña de lanzamiento digna de estudio, repartiendo betas al azar en streamings de Twitch, contando con personalidades del mundo de los Esports y creando una comunidad muy activa en redes sociales. 'Crucible', sin embargo, se lanzó y poco más. Es cierto que Amazon puso un acceso directo al juego en su página principal y que ha publicado algo de publicidad en redes sociales, pero hay diferencias claras.

Cuando 'Crucible' se lanzó lo hizo más tarde de lo previsto, con unos servidores que daban errores y, como señalan en VidaExtra, con una "propuesta dentro del género de los hero shooter que no aporta prácticamente nada". Pensemos que 'Crucible' compite contra 'Overwatch', 'League of Legends', 'Apex Legends' y 'Quake Champions', entre otros, y son títulos muy asentados a los que es difícil hacerle sombra. 3DJuegos, por su parte, exponía lo siguiente:

"Crucible es, a grandes rasgos, una amalgama de géneros populares que se esfuerza por tener sentido y divertir. ¿Lo consigue? Pues más o menos, sí; tiene modos muy interesantes y algunos momentos muy buenos, pero también se atasca con el manejo de algunos personajes y con el ritmo de algunas partidas, entre otros. Si eres capaz de tolerar estos problemas, aún tendrás que enfrentarte al hecho de que se ha lanzado con muchas mejoras por llegar en el horizonte, así que aspectos como la comunicación o la optimización aún deben recibir mimo antes de estar a la altura de lo que se espera de ellos".

Para más inri, dos semanas después de su lanzamiento la compañía sacó dos de los tres modos de juego, dejando solo "Heart of the Hives", que es el más MOBA. Sin embargo, se mantuvo un mapa demasiado grande, unos tiempos de reaparición y espera demasiado altos, zonas del mapa inconexas y algunos problemas de rendimiento. Los jugadores comenzaron a irse.

Evolución de los jugadores de 'Crucible'.

En las tablas de SteamDB puede verse que el 20 de mayo, cuando el juego se lanzó oficialmente en Steam, 'Crucible' llegó a acumular 25.145 jugadores simultáneos y 129.232 espectadores en Twitch. Ese ha sido su pico histórico. Desde entonces, la población del juego ha ido bajando de forma abrupta hasta ser casi residual, lo que evidentemente se traduce en que el matchmaking se hace más y más largo. Ayer, sin ir más lejos, el juego solo llegó a tener 187 jugadores simultáneos.

Son muchos y variados los cambios que Amazon Games Studios y Relentless Studios deben hacer al título para diferenciarlo de los demás y ofrecer algo distinto. A partir de las 18:00 de hoy, el juego volverá a la beta cerrada. Los desarrolladores aseguran que jugarán con la comunidad para recibir feedback y tomar decisiones y que crearán un "consejo comunitario" compuesto de participantes de la beta de todos los estilos de juego para trabajar con ellos de cerca. No hay fecha para el segundo lanzamiento oficial.

