'New World' ha sido un éxito: el MMO de Amazon supera los 700.000 jugadores simultáneos (a pesar de las enormes colas para jugar)

'New World' era la última bala de Amazon Games. Después del desastroso lanzamiento y posterior cancelación de 'Crucible', todas las miradas apuntaban a 'New World', un MMO que, tras varios retrasos, ha resultado ser un éxito el día de lanzamiento. Solo ayer, el nuevo título de Amazon llegó a superar los 700.000 jugadores simultáneos.

Sin embargo, y como si del día de lanzamiento de 'WoW Classic' se tratase, semejante cantidad de jugadores intentando acceder al juego (que no jugando), junto a unos servidores que probaron no ser suficientes para el interés generado, provocaron que muchas personas se pasaran horas y horas delante de una pantalla que decía "Posición en la cola: 16.384".

Un éxito en Twitch al que era imposible acceder

Los servidores europeos se abrieron a las 8:00 hora península del 28 de septiembre. En este primer día de lanzamiento 'New World' superó los 700.000 jugadores concurrentes (si nos ceñimos a los datos de SteamDB, hablamos de 707,230 jugadores exactamente) y los 925.000 viewers simultáneos en Twitch (donde algunos streamers están regalando skins).

En términos numéricos el juego ha sido un éxito. Sin embargo, a nivel de acceso la cosa ha sido completamente distinta. Dentro del juego hay varios servidores (disponibles aquí). Kor es uno de los servidores pensados para los usuarios de habla hispana e inglesa y ayer, a eso de las 19:00, la situación en este servidor era la siguiente.

Lo de jugar hoy a New World va a estar difícil me parece a mí. pic.twitter.com/HJUm7buYqH — Jose García (@JoseDextro) September 28, 2021

En el momento en que se escriben estas líneas, a las 11:20 del 29 de septiembre, la situación es bastante mejor, con los servidores más poblados con unos 2.000 usuarios en cola. Puede parecer poco, pero la cola avanza despacio y requiere que nos armemos de paciencia para poder acceder.

Listado de servidores más poblados en 'New World'.

Idealmente, los jugadores deben acceder al servidor en el que vayan a jugar siempre, en tanto que el personaje está vinculado a dicho servidor. Si entramos en un servidor más vacío, subimos de nivel y luego queremos jugar con nuestro personaje en otro servidor que antes estaba lleno no podremos hacerlo, sino que tendremos que crear otro.

A las 16:00 de ayer, 'New World' reconoció a través de su perfil oficial de Twitter que había problemas con las colas y los servidores. Dijo, además, que el equipo estaba trabajando para ampliar los mundos disponibles sobre la marcha y que "no hay noticias sobre el aumento de la capacidad del servidor".

Una hora más tarde, a las 17:00, se abrieron los servidores de NA West (Nortemérica). Dos horas después, 'New World' publicó un comunicado en su web en el que decían lo siguiente (las negritas son propias):

"¡Todas las regiones ya están en marcha! Han sido 24 horas increíbles y el apoyo a 'New World' que hemos visto hasta ahora ha sido increíble. Entendemos que algunos jugadores están experimentando largos tiempos de cola y estamos trabajando duro en algunas cosas para ayudar a resolver estos problemas. Seguimos poniendo en marcha servidores adicionales y ampliaremos la capacidad de nuestros servidores actuales una vez que hayamos probado adecuadamente estos cambios.

Nuestro único objetivo ahora mismo es que todo el mundo se conecte y juegue rápidamente. Para asegurarnos de que todo el mundo pueda encontrar un mundo abierto ahora, y al mismo tiempo encontrar un hogar en Aeternum con su comunidad a largo plazo, ofreceremos una oportunidad en las próximas dos semanas para que todos los jugadores reubiquen sus personajes en un nuevo servidor de su elección sin coste alguno. Apreciamos tu paciencia mientras la comunidad de 'New World' crece y te animamos a solidificar tus planes de servidor a largo plazo para ti y tu Compañía".

En otras palabras, dado que la única forma de jugar a 'New World' era acceder a un servidor menos lleno (y quizá no el que queríamos o no para jugadores de nuestro idioma), 'New World' anunció que permitirá cambiar el personaje al servidor que quisiéramos sin coste adicional.

Por otro lado, desde 'New World' aseguran que abrirán más servidores y ampliarán los ya existentes, de forma que más jugadores puedan acceder sin tener que esperar colas. Habrá que ver si de esta forma Amazon consigue resolver las largas esperas a las que se enfrentan los jugadores.