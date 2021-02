'Valheim': qué tiene este videojuego de acción vikinga para haber superado el número de jugadores de 'Rust' o 'Apex Legends' en dos semanas

Las cifras son impresionantes. Algunas, por lo elevadas: en su primera semana, un millón de juegos vendidos en Steam. Con dos semanas de vida, picos de 367.443 jugadores simultáneos en las últimas 24 horas en Steam, dejando atrás a competidores como 'Rust', 'Apex Legends', y aproximándose a 'PUBG'. De 8.000 usuarios el 2 de febrero a más de 164.000 en solo siete días. Otras por lo sorprendentemente bajas: además de su poco tiempo en el mercado, el equipo de Iron Gate AB que lo ha puesto en pie apenas contaba con cinco personas.

A 'Valheim' aún le queda mucho por recorrer: no solo 'DOTA 2' y 'CS:GO', los dos juegos más populares de Steam, quedan lejos (no tanto 'PlayerUnknown's Battlegrounds', al que posiblemente rebasará en los próximos días), sino que su falta de recorrido aún no ha arrojado frutos en otra de las pruebas indiscutibles de popularidad en el medio: Valheim ha tenido picos de 119,942 espectadores en Twitch, aún lejos de otros títulos con mucho más seguimiento como 'Rust', que anda por picos de 935,587 espectadores.

Un éxito vikingo

Aún así, su rendimiento y popularidad es impresionante en tan poco tiempo, y con el juego aún en Acceso Anticipado (prevén que siga ahí durante un mínimo de un año). El secreto de su impacto podría estar en su mecánica de acción y supervivencia en un mundo procedural. La ambientación vikinga se distancia de enfoques más realistas como el de 'Assassin's Creed: Valhalla' y se zambulle en la fantasía pura, mostrándonos un purgatorio donde hay otros guerreros recién aniquilados en combate y con gran cantidad de criaturas que eliminar.

El juego ha sido elogiado también por sus posibilidades para construir estructuras, y por la elevada dificultad que lanza al espectador, lo que lo convierte en un juego no especialmente accesible, y que hace que decisiones aparentemente banales, como intentar cruzar un río o escalar un pequeño risco aboquen al jugador a una nueva muerte. Desde la nada más absoluta con la que se empieza el juego, sin armas ni equipo, a la construcción poco a poco de material, objetos y lugares con el que defenderse y desde los que alimentarse.

Por desgracia, el juego está viendo parcialmente empañada su trayectoria por un bug muy destructivo que aún no han podido parchear y que elimina por completo el progreso en el juego. El CEO de Iron Gate ha recomendado a través de Twitter a los usuarios que hagan copias de seguridad de sus partidas para evitar perderlas, y que no salgan del juego pulsando Alt + F4, acción que parece generar el fallo.

Por otra parte, Iron Gate ha hecho públicos sus planes de lanzamientos de nuevo contenido y mejoras en el juego para los próximos meses. Sin duda, un título al que permanecer atento si sigue creciendo a esta velocidad.