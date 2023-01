'Blue Protocol': todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo MMORPG con estética anime

Ha pasado un poco bajo el radar, pero 'Blue Protocol' apunta a ser uno de los grandes lanzamientos del año. Estamos hablando de un MMORPG desarrollado en Unreal Engine 4 por Bandai Namco y que, en Europa, será distribuido por Amazon Games Studio. Amazon viene de distribuir el exitoso 'Lost Ark' y 'Blue Protocol' apunta a ser el siguiente gran melocotonazo. Esto es lo que sabemos hasta ahora de este juego.

¿Cuándo se lanza 'Blue Protocol'?

Lo único que sabemos hasta ahora es que 'Blue Protocol' se lanzará en la segunda mitad de 2023. Por el momento, no hay una fecha concreta. Ahora mismo lo que sí hay es una beta en Japón, pero se desconoce cuándo estará disponible la beta global.

¿En qué plataformas estará disponible?

'Blue Protocol' será un título free to play, por lo que no habrá que pagar absolutamente nada para jugar. Estará disponible en PC a través de Steam, en PlayStation 5 y en Xbox Series S|X, así que la old-gen se queda fuera. Destacar que no será necesario pagar Xbox Live Gold o PlayStation Plus para jugar.

Ahora bien, el juego tendrá su monetización basada en un pase de batalla (gratuito con 60 recompensas, de pago con 100 recompensas) que durará entre 50 y 60 días; una tienda especial, un gacha para disfraces y monturas (estrictamente cosmética), una tienda de temporada en la que se usa la moneda del pase de temporada y una tienda de pases de batalla.

No parece que vaya a haber componentes pay to win, pero es posible que encontremos componentes pay to fast, como potenciadores de experiencia. Estaremos pendientes, porque este es uno de los aspectos más criticados de los juegos de este tipo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados de 'Blue Protocol'?

A continuación encontrarás las especificaciones mínimas y recomendadas para jugar a 'Blue Protocol' en PC. Y por si alguien se lo pregunta, sí, será posible jugar con mando en el ordenador.



especificaciones mínimas especificaciones recomendadas sistema operativo Windows 10 (64 bits) Windows 10/11 (64 bits) cpu Intel Core i3-4340 Intel Core i7-11700 AMD Ryzen 7 5800X Memoria RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX660 (2 GB) AMD Radeon R7 370 (2 GB) NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB) AMD Radeon RX700X (8 GB) Almacenamiento 40 GB o más Más de 40 GB SSD Resolución de pantalla 1.280 x 720 píxeles 1.920 x 1.080 píxeles directx DirectX 11 o 12 DirectX 12

¿En qué idiomas estará disponible?

'Blue Protocol' se podrá jugar en español, inglés, francés, alemán y portugués. Se compartirán más detalles en el futuro, pero lo cierto es que no se sabe si estamos hablando de traducción solo de textos o si también tendrá doblaje a dichos idiomas.

¿Hay tráiler del juego?

Vaya que sí. Tenemos dos tráilers, un gameplay y una presentación de personajes. El primer tráiler, que se puede encontrar sobre estas líneas, se publicó durante los The Game Awards y es un tráiler de anuncio que desvela más bien poco sobre el juego.

En este segundo tráiler, sin embargo, sí se puede ver algo más de gameplay y la estética, que bebe claramente del anime y que tan popular se ha hecho gracias a juegos como 'Genshin Impact' y 'Tower of Fantasy', entre otros.

En este tercer vídeo podemos ver un gameplay de varios minutos en el que la acción, el combate y la personalización de los personajes son los grandes protagonistas. Este es, sin duda, el vídeo que ha generado más conversación gracias a la espectacularidad de lo mostrado.

Y finalmente, en este cuarto vídeo, se nos presentan a algunos de los personajes principales de la trama. A continuación tienes a los personajes confirmados hasta la fecha.

Feste

Feste es tu compañera de aventuras. Una chica rara y juguetona que tiene buen ojo para el dinero. Puede ser astuta e incluso manipuladora, pero también amable y compasiva.

Jake

Jake dice ser el mejor aventurero de Asterliese y el representante de los aventureros. Cuida de ti y de los nuevos aventureros de aquí y de allá.

Tyris

Tyris, la fiel compañera de Aeryn desde el futuro, está dispuesta a tomar cualquier decisión para proteger a Aeryn.

Millie

Millie, principal punto de contacto en la Agencia de Aventureros, guía a los aventureros hasta las misiones que necesitan.

Aeryn

Tras viajar desde el futuro, Aeryn visita el presente para cambiar el destino del planeta Regnas. Es una mujer con grandes aspiraciones que tiene como objetivo conseguir reconciliar a todas las razas, pero a veces muestra el comportamiento inocente de una niña.

Voldigen

Voldigen es el rey de los dracari. Tras ser derrotado en una antigua batalla y haber quedado cautivo, resucitó en el continente moderno de Magna para ayudar a revivir su raza.

¿Tendrá multijugador 'Blue Protocol'?

Por supuestísimo que sí. 'Blue Protocol' es un MMORPG, por lo que es un juego eminentemente multijugador. De hecho, no será extraño encontrarnos con otros jugadores durante nuestras travesías e incluso tendremos que colaborar con ellos (o nuestros amigos) para superar el contenido PvE.

Al entrar en cualquier mazmorra, incursión o misión, tendremos tres opciones: hacerlo en solitario, con matchmaking o reclutando grupos. En solitario los jugadores pueden jugar solos. En matchmaking se nos conectará de forma aleatoria con los jugadores disponibles de un nivel parecido al nuestro. En el reclutamiento de grupos podemos explorar los grupos que van a enfrentarse al mismo desafío.

Jugar con otros puede crear efectos en cadena que se maximizan si se ataca de forma continuada a los enemigos. Al final, no deja de ser un MMORPG, por lo que el aspecto social será muy importante. Lo que todavía no está decidido es si habrá crossplay entre plataformas. Tampoco están en los planes que haya PvP, al menos por ahora.

¿De qué va 'Blue Protocol'?

Blue Protocol nos lleva al continente Magna, en el planeta Regnas. En el juego emprenderemos una aventura para descubrir la verdad sobre nuestros orígenes. A lo largo de los viajes, conoceremos a gente de muchos mundos y entablaremos nuevas amistades con quiénes compartes tus aventuras. Al final, nos encontramos ante un destino ineludible que determinará el destino del planeta Regnas.

El futuro del planeta Regnas siempre ha sido la destrucción. El uso excesivo de la tecnología ha creado una distorsión espaciotemporal. Esto acabará sepultando el planeta Regnas y causará su destrucción. Esta es la premisa base, pero como en todo MMORPG la aventura seguramente será un trámite para llegar al contenido endgame, que es lo que realmente atrapa.

¿Es un mundo abierto?

Sí y no. Tiene zonas enormes que podemos explorar y la idea es que haya pocas pantallas de carga. El juego funcionará mediante canales que se irán creando conforme los existentes se vayan llenando. Dependiendo de la zona, cada canal tendrá más o menos capacidad:

Ciudades : hasta 200 jugadores.

: hasta 200 jugadores. Ubicaciones : 30 jugadores.

: 30 jugadores. Incursiones : 30 jugadores.

: 30 jugadores. Mazmorras, arenas: seis jugadores.

Habrá diferentes zonas que podremos explorar. Las que están confirmadas por ahora son las siguientes. Adjuntamos la descripción oficial de cada una de ellas.

Asteria

Ubicada en el extremo meridional de las llanuras de Asteria, Asterliese es una importante ciudad que representa al continente Magna. Aunque originariamente era un pueblo pescador, ahora se ha convertido en una ciudad comercial que conecta diferentes partes del mundo por tierra y mar. En esta ciudad, donde mucha gente va y viene, se ha establecido una Agencia de Aventureros que sirve de base a los aventureros.

Llanuras de Asteria

Las llanuras de Asteria son una zona cubierta de hierba que sobresale hacia el suroeste del continente Magna. Al sur está Asterliese, una de las principales ciudades comerciales Regnas.

Tierras altas de Bahamar

Los altiplanos de Bahamar, separados de las llanuras de Asteria por unos escarpados acantilados, son el hogar del Pilar de la Divinidad, venerado como un lugar sagrado. Están repletas de rocas afiladas y acantilados y son el hogar de asentamientos y de una variada fauna salvaje.

Valle de Montegnor

El valle de Monteñor está ubicado en la parte oriental del altiplano de Bahamar, por donde discurre la ruta comercial entre Asterliese y Sahramzad. En el pasado fue una próspera zona minera, pero en la actualidad está prácticamente abandonada.

Desierto Frondaeterna

Lo que una vez fue una vasta y verde tierra se convirtió gradualmente en el desierto conocido como desierto Frondaeterna. Las ruinas, que se rumorea que son los restos de unas plantas agrícolas de la antigüedad, salpican el paisaje.

Sahramzad

Aunque originariamente era un pequeño pueblo centrado alrededor de un oasis rodeado por acantilados, esta ciudad se convirtió en un punto intermedio de las rutas comerciales. Esta ciudad, que originalmente era un pequeño pueblo situado en torno a un oasis rodeado de acantilados, se desarrolló como punto intermedio en las rutas comerciales.

También está confirmado que habrá campamentos en los que podremos sentarnos para recuperar vida y planear la jugada. Los enemigos no podrán entrar en los campamentos, tendrán capacidad limitada de jugadores en su interior y funcionarán como un punto de teletransporte.

¿Cómo es la personalización?

Absurda. Hay infinidad de opciones para personalizar nuestro personaje, desde el color del pelo y el peinado hasta los ojos. La cantidad de detalles que podemos modificar es impresionante y seguramente sea un pozo de horas para aquellos jugadores que deseen hacer único su personaje.

Cabe destacar que habrá un salón de belleza en las ciudades que nos permitirá cambiar nuestra apariencia a cambio de cupones (que se compran en la tienda) y un taller de pintura que nos permitirá modificar el color de nuestra ropa. Los colores se tendrán que conseguir en el juego o comprarlos en la tienda.

¿Cuántas clases hay y cuáles son?

En 'Blue Protocol', las clases dependen del arma que elijamos. Eso permite que podamos adaptar el personaje a cada combate. Por lo tanto, no parece que vaya a haber el clásico sistema de trinidad (tanque, healer y DPS), sino que dependerá de la configuración de nuestro personaje. Habrá cinco clases y son las siguientes.

Guarda férreo

Guarda Férreo: maestro de la espada y el escudo, esta clase de corta distancia es la piedra angular de cualquier defensa.

Guerrero dual

Guerrero dual: una clase de alcance a corta distancia que lanza un feroz ataque continuado con dos hachas.

Andarín sagaz

Andarín sagaz: una clase técnica que se especializa en las batallas en grupo y destaca en el apoyo y los ataques a media y larga distancia.

Hechicero elemental

Hechicero elemental: una clase de larga distancia y dificultad elevada apta para grupos. Mantente a salvo en la primera línea con el talento necesario para eliminar a los enemigos gracias a unos ataques de atributos de gran potencia.

Devastador letal

Devastador letal: una clase de alcance a corta y media distancia que mantiene la línea de batalla con un martillo pesado que asesta un golpe que puede hacer temblar la tierra.

Las clases aprenden habilidades al subir de nivel y, a medida que progresemos, los niveles de las habilidades también lo harán. Podremos llevar hasta cuatro habilidades, así como modificadores que nos ayuden a personalizar más nuestro estilo de juego.

Finalmente, hay que hacer mención a los Ecos. Los Ecos son restos espirituales de criaturas místicas que podemos invocar en la batalla para tener algo de ayuda. Se pueden conseguir en misiones y mediante crafteo y habrá dos tipos: de combate y de montura. Porque sí, hay monturas.

¿Qué hay de las armas?

'Blue Protocol' tiene un sistema de combate centrado en la acción. Si bien el juego tendrá asistencia para golpear a enemigos, algunos ataques cargados, sobre todo de los jugadores a distancia, requerirán de cierta puntería. Las armas, seguramente, se consigan en el juego y en las mazmorras y ofrecen estadísticas. También lo hacen los accesorios y las estadísticas pasivas. Los elementos cosméticos serán eso, cosméticos.

De la misma forma, las armas se podrán fabricar y, al hacerlo, podemos conseguir una variante con entre una y tres celdas. Ahí entra en juego el RNG. En estas celdas se pueden instalar chips especiales para conseguir mejoras de atributos. Dichos chips solo se podrán conseguir a través del crafteo.

Dicho lo cual, cabe destacar que habrá un sistema de daño elemental que aplicará desventajas a los enemigos. Los confirmados hasta la fecha son los siguientes:

Fuego : hace daño con tiempo.

: hace daño con tiempo. Hielo: reduce la velocidad de movimiento.

reduce la velocidad de movimiento. Relámpago : aturde.

: aturde. Tierra : aumenta el daño recibido.

: aumenta el daño recibido. Luz : reduce el daño infligido.

: reduce el daño infligido. Oscuridad: reduce la precisión.

Estas desventajas o debufos se pueden acumular hasta cinco veces y, llegado a cierto punto, se activa un efecto especial:

Fuego, hielo y tierra : se genera una explosión que causa daño.

: se genera una explosión que causa daño. Relámpago : se genera una explosión con aturdimiento.

: se genera una explosión con aturdimiento. Luz : se genera una explosión que hace daño y cura a los aliados.

: se genera una explosión que hace daño y cura a los aliados. Oscuridad: se genera una explosión que hace daño y hace que el enemigo pierda vida.

Hablando de bufos y debufos, es posible que durante la aventura nos encontremos a un NPC llamado Chef Gourmet Errante. Este nos dará gratis un bufo cuya ventaja dependerá del color de su chaqueta. Con casi total seguridad, la chaqueta verde significará vida, la azul maná y el rojo daño.

¿Hay un sistema de crafteo?

Cabe esperar que sí, pero lo cierto es que no hay detalles por ahora. Sabiendo que los chips se fabrican con los materiales conseguidos y que estos se pueden comprar en la tienda, es esperable que sí se puedan conseguir materiales por el mundo. No obstante, no hay información al respecto.

Lo que sí sabemos es que habrá un sistema de pesca que, al menos en su etapa inicial, no es más que un minijuego sin importancia.