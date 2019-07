Tipos de cables HDMI: cuáles hay y en qué se diferencian

Los cables HDMI se han convertido en una de las formas más comunes y sencillas de conectar un dispositivo a otro para transmitir audio y vídeo. Hoy veremos qué tipos de cables HDMI existen y en qué se diferencian.

Aunque no sepas qué es un cable HDMI, seguro que ya usas alguno para conectar una consola a la TV o incluso para ver Netflix en la tele si no tienes una Smart TV o un Chromecast. Si estás planeando conectar un dispositivo a la tele y no sabes qué cable HDMI comprar, aquí te contamos qué tipos hay.

Tipos de cables HDMI

A pesar de que algunos fabricantes intenten convencernos de que algunos tipos de cables HDMI te proporcionarán mejor calidad de imagen o de sonido por ser de este o aquel material, en la práctica los cables HDMI son en gran parte todos iguales salvo en dos puntos: el tipo de conector y la versión del estándar HDMI.

Tipos de conectores HDMI

Lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar un cable HDMI es su conector. Los cables siempre incluyen conectores macho y están disponibles con tres tipos de conectores: standard, mini y micro. Estas conexiones también reciben a veces el nombre de A, C y D respectivamente.

El conector estándar o de tipo A es el más común y es el normal en la gran mayoría de los casos. Las teles, consolas y otros dispositivos de tamaño medio incluyen conectores para este tipo de conector.

El conector mini o de tipo C tiene un tamaño más compacto y se creó con dispositivos más pequeños en mente, como cámaras de vídeo. Físicamente es parecido al conector de tipo A, aunque mucho más plano.

El conector micro o de tipo D es todavía más pequeño y frustrantemente similar a un conector microUSB (que es un cable totalmente distinto). Es común verlo en dispositivos de pequeño tamaño como cámaras de fotos.

Cable HDMI micro a HDMI estándar

A la hora de comprar un cable HDMI deberás tener en cuenta el tipo de conector que necesitas en ambos extremos. Por ejemplo, para conectar una cámara de fotos con conector HDMI micro a una tele generalmente necesitarás un cable HDMI micro (o de tipo D) a HDMI estándar (o de tipo A).

Versiones de HDMI

El estándar HDMI ha sido mejorado sucesivamente en distintas versiones, y los cables son diseñados de modo que sean compatibles con una u otra versión de HDMI. La última versión de HDMI a la hora de escribir este artículo es la versión 2.1, aunque el tipo de cable que encontrarás en tiendas es comúnmente HDMI 2.0. Estas son las versiones y sus cambios más importantes:

HDMI 1.0 : fue la primera versión lanzada en 2002 y que era básicamente como unir DVI con audio en una única conexión. Es difícil que encuentres cables HDMI 1.0 hoy en día, capaz de transmitir vídeo Full HD a 60 Hz.

: fue la primera versión lanzada en 2002 y que era básicamente como unir DVI con audio en una única conexión. Es difícil que encuentres cables HDMI 1.0 hoy en día, capaz de transmitir vídeo Full HD a 60 Hz. HDMI 1.1 : añade el soporte para DVD Audio.

: añade el soporte para DVD Audio. HDMI 1.2 : el principal cambio fue que permitía el uso de resoluciones y configuraciones personalizadas en lugar de limitarse a una lista preaprobada, dando más flexibilidad a los fabricantes.

: el principal cambio fue que permitía el uso de resoluciones y configuraciones personalizadas en lugar de limitarse a una lista preaprobada, dando más flexibilidad a los fabricantes. HDMI 1.3 : soporta la transmisión a resolución 2560 × 1440 a 60 Hz y el uso de Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Con esta versión se añadió el conector tipo C (mini).

: soporta la transmisión a resolución 2560 × 1440 a 60 Hz y el uso de Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. Con esta versión se añadió el conector tipo C (mini). HDMI 1.4 : soporta 4K aunque solo a 24 Hz además de la posibilidad de actuar también como un conector de red Ethernet. Se añadió en esta versión el soporte para 3D y el nuevo conector tipo D (micro).

: soporta 4K aunque solo a 24 Hz además de la posibilidad de actuar también como un conector de red Ethernet. Se añadió en esta versión el soporte para 3D y el nuevo conector tipo D (micro). HDMI 2.0 : el más extendido hoy en día y añade soporte para 4K a 60Hz, hasta cuatro streams de audio, y soporte para HDR dinámico.

: el más extendido hoy en día y añade soporte para 4K a 60Hz, hasta cuatro streams de audio, y soporte para HDR dinámico. HDMI 2.1: la última versión aumenta todavía más el ancho de banda, permitiendo hasta 8K a 120 Hz, aunque este nuevo ancho de banda es solo aprovechable con un tipo especial de cable llamado 48G.

¿Qué cable HDMI comprar?

Así pues, ¿qué cable HDMI necesitas? Lo primero, aquel que concuerda con los conectores de los dispositivos que quieres conectar. A no ser que estés pensando en conectar una cámara digital a la tele, en la mayoría de los casos eso es un cable HDMI normal, de tipo A a tipo A.

Deberás tener en cuenta también obviamente la longitud. La transmisión de datos es digital y tiene una excelente corrección de errores, de modo que no perderás "señal" por tener un cable demasiado largo, pero como norma general nunca es mala idea comprar la longitud necesaria y no más. Menos cables de por medio.

En cuanto a la versión de HDMI, con un cable HDMI 2.0 deberías tener suficiente en la gran mayoría de los casos a no ser que tengas una televisión con una resolución superior a 4K a una gran cantidad de Hz. El estándar HDMI 2.1 y los nuevos cables HDMI con certificación 48G son una apuesta de futuro y son retrocompatibles, de modo que también son una buena opción.

Ten en cuenta, eso sí, que desde 2012 HDMI prohíbe a los fabricantes de cables que mencionen la versión de HDMI con la que son compatibles. En su lugar deben especificar con qué funciones concretas son compatibles (por ejemplo, HDR, 4K, 3D, etc.) Sin embargo, muchos fabricantes de cables siguen mencionando la versión.