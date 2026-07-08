Amazon renueva su Fire TV Stick HD con un cambio importante: ya no podrás instalar apps de terceros

La nueva generación del Fire TV Stick HD ha llegado con cambios muy atractivos de cara a su instalación y uso, pero hay ciertas cosas que, aunque previsibles, nos dejan con un mal sabor de boca. El primero es el precio, que ha subido con respecto a la generación anterior pasando de los 44,99 euros anteriores a los 49,99 euros actuales.
Fire TV Stick HD (2ª generación)
Más rápido y más delgado, pero con una gran limitación
La tienda ha puesto el foco de atención a las mejoras más visibles y positivas de cara al usuario, como es el caso del formato, que ahora es más delgado que el de la generación anterior. Ahora no se necesita conectarlo a una toma de corriente para que podamos utilizarlo, sino a un puerto USB del televisor, de forma parecida a lo que veíamos con el accesorio de Mission Cables.
Pero no todo son mejoras, y es que la nueva generación ha llegado con un mensaje importante que se puede leer en la propia tienda de Amazon: este dispositivo impide la descarga e instalación de apps de terceros, apps externas y apps de fuentes desconocidas. Únicamente se pueden instalar las aplicaciones disponibles en la Appstore del Fire TV Stick.
De esta forma, el dispositivo sigue el camino que introdujo el Fire TV Stick 4K Select, aunque este último lo hizo con una mejor relación calidad-precio porque cuesta cuatro o cinco euros más y ofrece resolución 4K.
Si pensabas comprar el Fire TV Stick HD, ahora tendrás que elegir este nuevo modelo. Amazon ha descatalogado la generación anterior y ya no se puede comprar en su tienda, aunque todavía estás a tiempo de hacerlo si lo compras en otras como MediaMarkt o PcComponentes, que siguen teniendo stock.
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⚡ EN RESUMEN: Fire TV stick hd (2ª generación)
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Encuentras una oferta puntual y te encaja mejor este modelo que el 4K Select, sobre todo si no vas a instalar apps externas.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres instalar apps externas. Este modelo no lo permite, por lo que las alternativas son los modelos 4K Plus y 4K Max.
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