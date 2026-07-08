Amazon renueva su Fire TV Stick HD con un cambio importante: ya no podrás instalar apps de terceros

La nueva generación del Fire TV Stick HD ha llegado con cambios muy atractivos de cara a su instalación y uso, pero hay ciertas cosas que, aunque previsibles, nos dejan con un mal sabor de boca. El primero es el precio, que ha subido con respecto a la generación anterior pasando de los 44,99 euros anteriores a los 49,99 euros actuales.

Más rápido y más delgado, pero con una gran limitación

La tienda ha puesto el foco de atención a las mejoras más visibles y positivas de cara al usuario, como es el caso del formato, que ahora es más delgado que el de la generación anterior. Ahora no se necesita conectarlo a una toma de corriente para que podamos utilizarlo, sino a un puerto USB del televisor, de forma parecida a lo que veíamos con el accesorio de Mission Cables.

Pero no todo son mejoras, y es que la nueva generación ha llegado con un mensaje importante que se puede leer en la propia tienda de Amazon: este dispositivo impide la descarga e instalación de apps de terceros, apps externas y apps de fuentes desconocidas. Únicamente se pueden instalar las aplicaciones disponibles en la Appstore del Fire TV Stick.

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De esta forma, el dispositivo sigue el camino que introdujo el Fire TV Stick 4K Select, aunque este último lo hizo con una mejor relación calidad-precio porque cuesta cuatro o cinco euros más y ofrece resolución 4K.

Si pensabas comprar el Fire TV Stick HD, ahora tendrás que elegir este nuevo modelo. Amazon ha descatalogado la generación anterior y ya no se puede comprar en su tienda, aunque todavía estás a tiempo de hacerlo si lo compras en otras como MediaMarkt o PcComponentes, que siguen teniendo stock.

⚡ EN RESUMEN: Fire TV stick hd (2ª generación) ✅ LO MEJOR Amazon promete un mejor rendimiento en este modelo .

. No necesitas conectarlo a una toma de corriente. ❌ LO PEOR No permite instalar apps de terceros, externas y de fuentes desconocidas. 💡 CÓMPRALO SI... Encuentras una oferta puntual y te encaja mejor este modelo que el 4K Select, sobre todo si no vas a instalar apps externas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres instalar apps externas. Este modelo no lo permite, por lo que las alternativas son los modelos 4K Plus y 4K Max.

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