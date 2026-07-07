El coche más vendido de China acaba de poner rumbo a Europa. Tiene varios argumentos más allá de ser eléctrico

Europa ya ha empezado a llenar una de las casillas que más le costaba resolver en el coche eléctrico: la de los modelos pequeños, urbanos y algo más racionales. Ahí están propuestas como el Renault 5 eléctrico, el Citroën ë-C3 o el Dacia Spring, cada una con su propia receta para acercar la movilidad eléctrica a un uso más cotidiano. En esa pelea quiere entrar ahora Geely con el E2, pero con una carta de presentación poco habitual. No llega como una propuesta sin recorrido comercial, sino como la denominación europea de un coche que en China ya ha demostrado que puede vender muchísimo.

Geely Auto Europe ya lo muestra en su web como un modelo que “llegará pronto” y lo presenta como un hatchback eléctrico compacto para el día a día. Es una confirmación relevante, pero todavía incompleta: la marca no ha detallado en qué países se venderá, cuándo empezará exactamente su comercialización, qué versiones llegarán ni qué precio tendrá en la Unión Europea.

El superventas chino que quiere hacerse sitio en Europa

Un dato importante no está en una promesa europea, sino en lo que el coche ya hizo en China. Geely asegura que el Xingyuan, que es como se le conoce en su mercado original, fue en 2025 el modelo más vendido del país en todos los segmentos, con 465.775 unidades. Ese matiz es relevante porque no hablamos de una categoría residual, sino de un eléctrico puro que llegó a encabezar el mercado chino en conjunto. Como contexto adicional, la marca también lo sitúa como líder mundial de ventas dentro de los segmentos A/B, es decir, entre los coches pequeños y utilitarios.

El cambio de nombre no es una rareza de este modelo, sino una práctica bastante habitual en la automoción: fabricantes que venden coches sobre la misma base, o prácticamente idénticos, con denominaciones distintas según el mercado. En este caso, el Xingyuan conserva su identidad china en casa, pero al salir al exterior se mueve bajo las denominaciones EX2 y E2. En la Unión Europea, la marca ya está usando E2, mientras que Reino Unido aparece asociado al EX2 y a un calendario propio.

La página europea de Geely ya deja claro por dónde quiere vender el E2. La marca lo presenta como un hatchback eléctrico compacto para el día a día, con un discurso apoyado en tres ideas: dinamismo, espacio y seguridad. También asegura que el chasis está ajustado específicamente para carreteras europeas, una frase pensada para responder a una duda habitual con los coches chinos que llegan al continente: cómo se comportarán fuera de su mercado original.

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A falta de la ficha definitiva para este mercado, la web china de Geely nos permite acotar bastante bien el coche de partida. El Xingyuan mide 4,14 metros de largo y tiene 2,65 metros de batalla, unas cifras que lo colocan claramente en el territorio urbano, pero no en el de los microcoches. La marca también habla de un frunk de 70 litros y de un maletero de 375 a 1.320 litros, según configuración de carga. Para Europa, la referencia disponible en CarNewsChina apunta a una batería de 39,4 kWh, un motor trasero de 85 kW / 114 CV y 317 km WLTP, aunque las especificaciones definitivas para la UE se conocerán más cerca del lanzamiento.

La tentación sería mirar el precio chino, convertirlo a euros y sacar una conclusión rápida. Conviene no hacerlo. En su mercado doméstico, Geely coloca el Xingyuan entre 64.800 y 94.800 yuanes, unos 8.350-12.200 euros al cambio, pero esa cifra pertenece a China y responde a unas condiciones industriales y comerciales muy distintas. Para Europa solo sirve como pista de origen: el coche nace como una propuesta asequible, aunque su precio real aquí dependerá de la versión final, los costes de importación, la homologación, la logística y la estrategia de Geely.

Y aquí aparece la incógnita más cercana: España. Hemos entrado en la web española de Geely y, por ahora, el E2 no figura entre los modelos visibles de la marca; lo que aparecen son el Starray EM-i y el Geely E5. Eso no significa que el E2 no vaya a llegar, simplemente que Geely aún no lo ha incorporado a su escaparate local. Si finalmente aterriza en este mercado, además, no sería otro SUV dentro de la gama, sino una entrada en un terreno distinto: el del eléctrico urbano y compacto.

Los argumentos están sobre la mesa, pero todavía falta la parte decisiva. Sabemos que viene de un modelo que ha funcionado de forma masiva en China, que Geely ya lo muestra en su página europea y que su formato encaja en una categoría cada vez más competida. No sabemos aún cuánto costará, qué versiones llegarán, si España estará entre los primeros mercados ni cómo responderá frente a rivales ya conocidos. Por eso la lectura más prudente no es que vaya a repetir su éxito chino, sino que llega con motivos suficientes para que lo miremos de cerca.

Imágenes | Geely

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