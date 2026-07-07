La San Diego Comic-Con Málaga 2026 quiere hacer borrón y cuenta nueva con un espacio rediseñado y una avalancha de invitados

La San Diego Comic-Con Málaga de este año está decidida a que no se repitan los errores de organización que lastraron la edición del año pasado y que les ganó críticas y reclamaciones: poco espacio para comer y beber, colas interminables y mal organizadas... Hoy lo hemos comprobado en una de las presentaciones más importantes hasta la fecha acerca de lo que le espera al evento.

Algunos datos. Se ha empezado subrayado que se ha llevado una ampliación física del espacio, pensada para acortar las colas de acceso a las distintas actividades. El aforo total de este año será de 90.000 asistentes, repartidos en 22.500 por jornada. Se podrán mover en un espacio de 90.000 m² y disfrutar de más de 300 horas de programación. En esta nueva presentación se han anunciado 25 invitados, que se suman a los más de 30 anunciados en primavera. Fernando Piquer, director general de SDCC Málaga 2026, confirmó también una presencia considerable de Disney y sus numerosas franquicias con un espacio específico en el Hall M.

Dineros. Quienes ya tengan su entrada adquirida recibirán 20 euros de regalo canjeables en foodtrucks, fotos y firmas con famosos. A esto se suma un portal y una app oficial, el Portal del Fan, que permitirá gestionar el perfil, revisar la programación y reservar foros y sesiones de firmas antes de pisar el recinto, con identificación mediante código digital. Piquer habló de que la meta es que el público llegue "con todo preparado y organizado" y pueda centrarse en disfrutar, sin dedicarse a resolver cuestiones de logística una vez allí.

Cambios en la infraestructura. Se levantará un auditorio nuevo con aforo para 400 personas, pensado para entrevistas y encuentros de formato reducido que funcionarán en paralelo al escenario principal, el Hall M. También se instalará una carpa cubierta y climatizada que dará cabida al Exhibitor Hall Garden, destinado a expositores, tiendas y coleccionismo. El Artist Alley pasará a tener 90 puestos, mientras que Meet The Artist multiplicará por cinco su superficie: de cuatro carpas el año pasado a veinte en esta edición. La organización añadirá además nuevas zonas de restauración y descanso para facilitar el tránsito entre pabellones.

Nuevos invitados. El cartel de invitados suma a Karl Urban, protagonista de 'The Boys' y 'Dredd'. También se ha anunciado la presencia del elenco completo de 'Starship Troopers', Christopher Lambert ('Los inmortales'), Kevin Sussman ('Big Bang Theory'), Deborah Ann Woll ('Daredevil'), Dave Jones (co-creador de 'Lemmings' y 'GTA'), Jeremy Crawford (diseñador de 'Dungeons & Dragons'), Shinichirō Watanabe (creador de 'Cowboy Bebop' y 'Samurai Champloo'), Yoshihiro Ueda (director de 'Dragon Ball'), Akira Yamaoka (compositor de 'Silent Hill') y artistas de cómic como Carmen Carnero, David Messina, Chris Condon, Pepe Larraz, Álvaro Martínez Bueno o Michael Walsh.

Los carteles. La ilustradora Helen Chen, conocida por su trabajo como directora de arte y diseñadora de producción en 'Las guerreras K-Pop' y 'Raya y el último dragón' firma el primer cartel oficial del festival, con Málaga como protagonista visual. Habrá un segundo cartel, aún sin fecha prevista, a cargo de Jon Romita Jr., una de las figuras clave del cómic de superhéroes. Además, los asistentes con entrada ya adquirida podrán recoger en el propio recinto un póster exclusivo del artista Jorge Jiménez.

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