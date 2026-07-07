La solución de EEUU para que su red eléctrica aguante la ola de calor: dejar que los centros de datos contaminen sin límite

El verano de 2026 empezó fuerte con la primera ola de calor extremo. Hemos hablado del calor en España y en toda Europa, pero en Estados Unidos tampoco se han librado de las consecuencias. Con los aires acondicionados funcionando a pleno rendimiento en los hogares, la red eléctrica se tensiona y el secretario de energía tomó una decisión que afecta directamente a los centros de datos.

Activen sus generadores. La ola de calor alcanzó su pico máximo la semana pasada y azotó sobre todo la costa este estadounidense. Ante esta situación, el secretario de energía Chris Wright pidió a los centros de datos y otros grandes clientes que empezaran a usar sus generadores de respaldo, que normalmente están inactivos. El objetivo de esta medida es aliviar la presión sobre la red eléctrica, que ha experimentado un aumento de la demanda provocado por las altas temperaturas que han rozado los 40 grados en muchos estados.

Por qué es importante. La orden demuestra cómo los centros de datos están impactando en el suministro eléctrico de Estados Unidos, especialmente en la zona del Atlántico medio, donde se concentra la mayor cantidad de centros de datos del mundo. Según datos de Data Center Map, en Estados Unidos hay más de 4.300 centros de datos y sólo en Virginia hay 637. En otros estados afectados también hay una alta concentración: 133 en Nueva York, 133 en Pensilvania, 93 en Carolina del Norte, 67 en Nueva Jersey, 53 en Maryland y 42 en Massachusetts.

Calidad del aire. El gran perjudicado con esta medida es el medioambiente. Estamos hablando de generadores diésel y de gas natural que emiten contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y generan partículas en suspensión. El uso de este tipo de generadores está limitado por sus efectos en la calidad del aire, por ejemplo en Texas solamente se autoriza su uso siempre que "el tiempo de funcionamiento no supere el 10 % de la operación anual de la fuente de energía principal".

Según un análisis del Washington Post, en el estado de Virginia hay al menos 10.500 generadores diésel instalados. Se calcula que sólo usándolos una hora a la semana su impacto sanitario equivale al de cinco grandes centrales de gas juntas y se asocia a miles de episodios de asma cada año

Excepción regulatoria. El Departamento de Energía ya contaba con estas limitaciones y en su directiva autorizan a conectar estos generadores "sin perjuicio de las limitaciones de calidad del aire". Es una decisión temporal pensada para proteger la estabilidad de la red y el confort térmico de millones de hogares, pero no sale gratis. La orden sienta un precedente incómodo: si cada vez que haya un estrés extremo en la red se recurre a "apagar" las normas ambientales, la excepción puede acabar convirtiéndose en la nueva normalidad.

Sin baterías. El gestor que ofrece suministro en la zona es PJM y la semana pasada superó el récord de demanda que se produjo hace dos décadas. Tal y como cuentan en el New York Times, PJM no tiene un sistema extenso de baterías que les permitan almacenar energía para ser usada en situaciones como esta. En otros estados como California o Texas sí tienen este tipo de sistemas, lo que les permite afrontar olas de calor o heladas sin tener que recurrir a medidas de este tipo.

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En Xataka | Los centros de datos gigantes tienen un problema de espacio y energía. Una empresa quiere trocearlos y repartirlos por las casas