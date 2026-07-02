Un aire acondicionado que gotea en la calle parece algo inofensivo. Hasta que descubres que te pueden multar

Acaba de empezar el verano y ya estamos sufriendo la primera ola de calor extremo que ha hecho que los aires acondicionados estén funcionando a pleno rendimiento, lo que implica que producen más agua de condensación. Mucha gente deja que esa agua caiga directamente a la calle pensando que no pasa nada, total, es agua ¿no?

Aunque pueda parecernos algo inofensivo ya que es agua de condensación, verter líquidos a la vía pública está recogido como infracción en la mayoría de ordenanzas municipales. Si no tienes correctamente instalado el desagüe de tu aire acondicionado o si tienes una garrafa en el balcón o ventana y dejas que se desborde, te arriesgas a que te multen.

Qué dicen las ordenanzas

Depende de cada ayuntamiento, pero en muchos de ellos está contemplado como infracción el vertido de líquidos de cualquier tipo, incluso si es agua limpia. Por ejemplo, en la Ordenanza municipal de limpieza urbana de Valencia no mencionan explícitamente el aire acondicionado, pero sí se prohíbe "Verter agua, y en particular, regar las plantas colocadas en el exterior de los edificios si a consecuencia de esta operación se producen vertidos y salpicaduras sobre la vía pública o sobre sus elementos."

En Madrid, la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular clasifica como infracción leve "Verter agua al espacio público procedente del riego de las plantas" y también "Verter agua al espacio público procedente de la limpieza de terrazas de edificios o similares."

Hay ayuntamientos como el de Málaga que sí mencionan de forma explícita el aire acondicionado. En la Ordenanza para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de resíduos dicen que "Los aparatos de aire acondicionado que den a la vía pública no podrán verter las aguas a la misma".

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Hay consistorios que lo llevan más allá, como el ayuntamiento de El Puig, en Valencia, que tiene una ordenanza específica sobre aparatos de aire acondicionado. Además de indicaciones sobre dónde y cómo instalarlos, una de las normas es que "Deberá estar prevista la recogida de las aguas mediante desagüe o cualquier otro medio que impida su vertido a la vía pública." Estos son sólo algunos ejemplos, pero cada ayuntamiento tiene su propia normativa.

Riesgo de multas

Según el abogado Arsenio Martínez en su perfil de Instagram, las multas pueden oscilar entre 90 y 1.000 euros dependiendo de la gravedad. Además advierte de que si el agua causa algún accidente o desperfecto, el propietario del aparato tendrá que correr con todos los gastos derivados de las posibles lesiones y daños causados.

Las ordenanzas de limpieza y vertido de residuos que hemos consultado no establecen las sanciones por esta infracción en concreto. Por ejemplo, el ayuntamiento de Valencia endureció las sanciones por ensuciar la vía pública con multas desde 750 hasta 3.000 euros, pero no mencionan el vertido de agua concretamente.

Que no haya una cantidad establecida de forma explícita no significa que no puedan multarte: sigue siendo una infracción. Eso sí, en la mayoría de casos aparece como "leve", por lo que la cantidad no debería dispararse, pero depende de cada municipio.

Si quieres evitar sustos y tu instalación lo permite, lo mejor y lo más cómodo es que el tubo de agua de condensación esté conectado a una bajante. Cuando no es posible, lo habitual es que tengamos una garrafa o cubo para recoger el agua. En este caso, si la tienes en la ventana o el balcón, recuerda vaciarla periódicamente para que no desborde y caiga a la acera.

Imagen | Amparo Babiloni, Xataka

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