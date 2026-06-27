Creíamos que el aire acondicionado era la única forma de combatir el calor. Un arquitecto mexicano lleva décadas enfriando casas con pintura

En 1973, durante la crisis del petróleo, muchos países descubrieron de golpe que refrigerar edificios se había convertido en un lujo energético. La arquitectura bioclimática volvió entonces al centro del debate y muchos miraron hacia soluciones antiguas: patios, muros gruesos, sombra y ventilación cruzada. Curiosamente, décadas antes, un arquitecto ya había construido casas siguiendo esa lógica, obsesionado con algo que hoy suena extrañamente moderno: que una vivienda debía ofrecer serenidad y refugio frente a la agresividad del exterior.

El calor también entra por los ojos. Durante décadas hemos asumido que combatir el calor en casa pasa por un gesto casi automático: bajar persianas y encender el aire acondicionado. Es una solución mecánica, directa y, sobre todo, cara. Mucho antes de que eso se convirtiera en norma, el arquitecto Luis Barragán ya trabajaba otra idea en Ciudad de México: que la temperatura de una casa no depende solo de sus grados, sino de cómo el cuerpo la percibe.

Su arquitectura, levantada entre muros rosas, amarillos, azules y sombras densas, llevaba décadas explorando algo que hoy empieza a sostener la neuroarquitectura: el color, la luz y la materia alteran la sensación física del espacio. No enfrían el aire, pero sí pueden enfriar la experiencia.

Casa-Taller de Luis Barragán

Barragán entendió la importancia del color. En la obra de Barragán, el color nunca fue decoración. Los estudios sobre su arquitectura muestran que lo trataba igual que un muro o una ventana: como una herramienta estructural de percepción. Sus superficies rosas, ocres o azules estaban pensadas para reaccionar a la luz cambiante del día, transformando la profundidad, la cercanía y la temperatura visual del espacio.

Una pared rosa bajo el sol intenso de México parece irradiar calor, mientras un patio azul profundo prolonga la sensación de cielo y distancia. Esa relación entre color y luz era parte central de su trabajo. La arquitectura se movía con el sol, y con ella también cambiaba la sensación del habitante.

Casa-Taller de Luis Barragán

La casa como laboratorio sensorial. Su mejor ejemplo sigue siendo la Casa Estudio Luis Barragán, construida en 1948 y hoy protegida por la UNESCO. Allí todo está pensado para modular la experiencia corporal: muros gruesos, patios cerrados, jardines interiores, agua, penumbra y color.

La UNESCO destaca precisamente ese diálogo profundo entre luz, espacio y materia como una de las grandes aportaciones del siglo XX. La casa es casi un manifiesto de cómo una vivienda puede apelar a todos los sentidos a la vez. Barragán la veía como un organismo vivo, en constante evolución, y en ese organismo el confort no dependía de tecnología, sino de equilibrio.

nterior de la Casa Gilardi, en Cd. de México

La media luz como refugio. Barragán desconfiaba de la arquitectura moderna de vidrio y transparencia total. Mientras gran parte del siglo XX celebraba grandes ventanales y luz a raudales, él defendía lo contrario: la “media luz”. Creía que los seres humanos necesitan espacios con sombra y penumbra para descansar, pensar y concentrarse.

Decía que demasiada luz genera ansiedad. En sus casas, las ventanas se reducen, se esconden o se filtran con cristales de color. La luz nunca entra de golpe; se dosifica. Esa decisión no solo cambia la atmósfera emocional, también reduce la carga térmica y suaviza la dureza visual del verano. Es una solución antigua y sencilla, casi olvidada en muchas viviendas contemporáneas.

Patio de la casa estudio de Barragan

Los colores del clima. La famosa paleta de Barragán no salió de una teoría abstracta. Sus colores nacían del paisaje mexicano. El rosa de las buganvillas, el rojo del tabachín, el violeta de las jacarandas, el ocre de la tierra y el azul del cielo. Todo formaba parte de una continuidad natural entre arquitectura y entorno.

De hecho, el llamado “rosa mexicano”, desarrollado junto al artista Jesús Reyes, se convirtió en una de sus firmas más reconocibles. Ese color, presente en la entrada de su estudio o en patios como los de la Casa Gilardi, genera una sensación de calma y profundidad que sigue sorprendiendo a quienes la visitan. Su arquitectura demuestra que el color puede ser un regulador emocional del espacio.

Casa Eduardo Prieto Lopez

La tradición ya conocía este truco. En realidad, Barragán no inventó todo esto desde cero. Buena parte de su trabajo recoge siglos de arquitectura vernácula en América Latina. Las casas de estuco pintado, los patios interiores, los muros gruesos y los materiales transpirables formaban parte de una lógica climática anterior a la electricidad.

El estuco, por ejemplo, permitía que las paredes respiraran mejor en climas cálidos. Pintarlas evitaba el deslumbramiento de las superficies blancas bajo el sol duro. En muchos lugares, el color no solo daba identidad, también ayudaba a habitar mejor el calor. Barragán tomó esa tradición y la llevó al lenguaje moderno.

Cuadra San Cristobal

La ciencia lo explica. Sí, porque los estudios recientes sobre arquitectura emocional y percepción encarnada ayudan a poner palabras a lo que Barragán intuía. Hoy sabemos que la luz regula ritmos circadianos, afecta al estado de ánimo y modifica la percepción térmica.

También sabemos que ciertos colores pueden hacer que una habitación se sienta más fresca o más cálida sin cambiar su temperatura real. El cuerpo procesa primero una impresión sensorial y después la traduce en confort o incomodidad. Barragán trabajaba precisamente en ese punto. Diseñaba espacios donde la percepción y la fisiología se cruzaban.

Una vieja idea para un problema nuevo. Así, en plena era del aire acondicionado y de termómetros disparados, cuando las ciudades se recalientan y el consumo energético se dispara cada verano, la arquitectura de Barragán vuelve a leerse con otros ojos.

Sus casas recuerdan que enfriar no siempre significa enfriar el aire. A veces significa controlar la luz, domesticar la sombra, reducir el vidrio, usar materiales adecuados y elegir bien un color. Son soluciones lentas, silenciosas y muy anteriores a la tecnología doméstica moderna. En ese sentido, su obra parece menos una reliquia estética y más una conversación abierta con el presente.

Imagen | Anna Bertho, Francesco Bandarin, Ulises00, Ymblanter, Steve Silverman, Šarūnas Burdulis

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