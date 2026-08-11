Nvidia acaba de lanzar su propio modelo de IA gratuito. Que lo haga justo ahora tiene todo el sentido

Nvidia ha entrado en la carrera de la IA de código abierto con su propia arma. Y es que el gigante tecnológico ha anunciado recientemente el lanzamiento de Nemotron 3.5 Lightning, un modelo gratuito de pesos abiertos (open-weight) diseñado para agentes de IA, junto con una herramienta denominada NeMo Switchyard, ideada para reducir el coste de ejecutar dichos agentes a escala. Te contamos todos los detalles.

Por qué es importante. Nvidia obtiene ingresos principalmente del hardware que ejecuta los modelos de IA, no de los propios modelos. Al ofrecer gratis un modelo abierto y competente, la empresa apuesta a que una IA más económica y accesible atraiga a más desarrolladores y empresas a crear agentes, sabiendo que cada uno de esos agentes seguirá necesitando ejecutarse en una GPU (preferiblemente de Nvidia).

Se trata de una estrategia que su CEO, Jensen Huang, lleva semanas promoviendo públicamente, argumentando que los modelos abiertos se traducen en última instancia en “una mayor demanda de chips”.

Los detalles. Nemotron 3.5 Lightning es un modelo que Nvidia describe como lo suficientemente ligero como para ejecutarse en una sola GPU dentro de un PC convencional, en lugar de requerir todo un centro de datos. Hoy por hoy podemos encontrar numerosos modelos de lenguaje que se pueden ejecutar en local y en cualquier PC, como la familia de modelos Qwen, o Gemma de Google, entre muchos otros.

Sobre el de Nvidia, la compañía afirma que genera respuestas “hasta cuatro veces más rápido” y completa tareas aproximadamente “un 30 % más rápido que modelos abiertos comparables”, y está construido específicamente para tareas acotadas y especializadas dentro de sistemas multiagente más amplios, en lugar de para chat de propósito general.

Nvidia explica que ha construido Nemotron 3.5 a partir de destilación, una técnica comúnmente utilizada en modelos de IA locales que consiste en entrenar un modelo más pequeño con los resultados de uno mayor, para así dotar a éste de las capacidades de sus modelos Nemotron más grandes en una fracción de su tamaño. Tal y como cuenta Nvidia en su nota de prensa, las empresas pueden descargar, usar y modificar el modelo sin tener que pagar ni pedir permiso. De hecho, según apuntan desde CNBC, firmas como CrowdStrike, CodeRabbit y Harvey ya lo han probado y personalizado. El modelo está disponible a través de Hugging Face, ModelScope, OpenRouter y la propia web de Nvidia.

Por otro lado, NeMo Switchyard es una herramienta de código abierto que decide automáticamente qué modelo de IA debe encargarse de cada paso de una tarea. Es básicamente un sistema que sopesa la precisión que necesita la petición y el coste antes de enviarlo todo al modelo más potente y más caro disponible. Según cuenta la compañía a través de sus pruebas internas, la herramienta tendría la capacidad de igualar el rendimiento de los modelos más punteros reduciendo el coste de completar las tareas a aproximadamente “un tercio de lo que supondría utilizar Opus 4.8 de Anthropic por sí solo”.

Apoyo a los modelos abiertos. Esta apuesta de Nvidia llega semanas después de que Huang publicara una carta abierta defendiendo la IA de pesos abiertos y advirtiendo contra “restricciones prematuras” que puedan reorganizar el mapa de la innovación tecnológica, un dardo dirigido directamente a Washington, desde donde se muestran inquietos tras la llegada de Kimi K3 de Moonshot AI, un modelo que ha sido capaz de reducir la brecha entre las capacidades de los modelos más punteros estadounidenses y China.

Huang ha argumentado que mantener la IA abierta y económica beneficia directamente a Nvidia. “La IA gratuita debería ser excelente para el hardware. La IA gratuita debería ser excelente para los chips,” contaba a Axios el mes pasado. Kari Briski, vicepresidenta de software de IA generativa para empresas en Nvidia, contaba al Wall Street Journal Leadership Institute que herramientas como Lightning y Switchyard también “ayudan a las empresas a proteger sus propios datos”, ya que cada vez hay mayor reticencia en determinados sectores a enviar información confidencial a una Big Tech (por lo que sea).

Y ahora qué. Nvidia no ha sido la única en apoyar los modelos de pesos abiertos. Un día antes Meta lanzaba también su propio modelo especializado en programación, Muse Spark, acompañado de la manifestación de su CEO, Mark Zuckerberg, a favor de la IA de código abierto, defendiendo que los modelos abiertos estadounidenses deberían “aspirar a ser los mejores del mundo”.

Imagen de portada | Nvidia

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