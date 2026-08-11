Hay una guerra silenciosa por dormir con la ventana abierta o cerrada en verano. Y la ciencia tiene un ganador

Cuando nos vamos a la cama durante la noche, es normal que surja una gran pregunta: ¿es mejor abrir la ventana o mantenerla cerrada? Para tomar una decisión, nos hemos basado puramente en nuestras preferencias personales, el miedo a los mosquitos, la temperatura exterior o, en el caso de usar aire acondicionado, la factura de la luz. Sin embargo, la ciencia apunta que es necesario mantener nuestro dormitorio totalmente ventilado.

En el caso del calor. Es la situación más común ahora en el verano, puesto que durante todo el día el calor se ha acumulado en la habitación y al abrir la ventana sentimos que entra algo del 'fresco' nocturno para poder tener una mejor noche. Pero a veces no es así, porque esa bajada de temperaturas nocturnas puede llegar a altas horas de la madrugada.

Y es importante que esto ocurra porque, si la temperatura que hace en la calle es mayor a la de nuestra casa, abrir las ventanas solo hará que entre todo este calor. La situación ideal aquí es que la temperatura exterior sea menor a la que tenemos dentro de casa para que pueda conseguir algo de ese 'fresco' nocturno.

Lo mejor es medir la temperatura. Es importante saber decidir cuándo abrir las ventanas, y para ello lo ideal es contar con un termómetro en nuestra casa para comprobar la temperatura interior y compararla con la que hace en la calle. De esta manera, no abrimos automáticamente las ventanas cuando cae el sol, sino que esperamos a hacerlo en el momento ideal porque, como hemos dicho, no siempre la temperatura baja drásticamente a las nueve de la noche.

Algo lógico también es que, durante el día, lo normal es tener las ventanas cerradas en las horas de más calor, puesto que reducimos la entrada directa del aire caliente.

El dióxido de carbono. Abrir la ventana para reducir el calor de una habitación es ideal, pero debemos tener en cuenta también que cuando dormimos en una habitación cerrada pasamos alrededor de ocho horas exhalando dióxido de carbono, y si no hay ventilación, este gas se acumula.

Aquí un estudio publicado en Indoor Air monitorizó a 17 adultos jóvenes y descubrió que, con las ventanas y puertas cerradas, los niveles medios de CO₂ alcanzaban las 1150 ppm. Al abrir la ventana, esa cifra se desplomaba hasta unas saludables 717 ppm. ¿El resultado? Diferencias significativas en la profundidad del sueño y una transición mucho más saludable entre las distintas fases del descanso.

Hay más respaldo por parte de la ciencia con un estudio realizado en 2022 en 22 dormitorios diferentes. Aquí los resultados apuntaron que abrir la ventana durante la noche mejora notablemente la calidad de aire interior y los participantes no solo detectaron una mejora en la calidad subjetiva del sueño, sino que rindieron objetivamente mejor en las pruebas cognitivas que se hicieron posteriormente a esa noche.

No siempre es bueno. Teniendo todo esto en cuenta, la recomendación parece pasar por pasar la noche con la ventana abierta para ventilar y reducir la temperatura, pero hay que recordar que también pueden entrar contaminantes exteriores o alérgenos que nos hagan pasar una mala noche.

Y no debemos olvidarnos del factor del ruido nocturno, puesto que en entornos urbanos, el ruido del tráfico o la calle fragmenta la arquitectura del sueño. Los estudios revelan que el ruido exterior está directamente asociado con un peor bienestar y una calidad de sueño percibida deficiente, neutralizando por completo los beneficios de haber reducido el CO₂ o la temperatura.

Depende del contexto. Lo que se recomienda aquí es que, si se vive en una zona tranquila, dormir con la ventana abierta es la opción ganadora, puesto que el cerebro agradecerá los bajos niveles de CO₂ con un sueño más profundo. Pero si se vive en el centro de una gran ciudad, dormir con la ventana puede ser contraproducente, debiendo limitarlo a una ventilación previa o al uso de purificadores de aire y sistemas de ventilación mecánica.

Imágenes | Juan Pablo Serrano

En Xataka | Lo que dice la ciencia sobre tener el aire acondicionado todo el día durante el verano: no es la mejor idea