Bajo el Estrecho hay un cable de 29 kilómetros que une España y Marruecos. Y es el "cordón umbilical" de la energía marroquí

Entre el 30 y 31 de julio de este año, Ceuta vivió una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente cuando unas 70.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos al territorio español. Las relaciones entre los dos países se tensaron al momento y, como suele suceder, los bulos y la desinformación se propagaron por redes sociales. Algo sin discusión es que es algo enmarcado en un contexto de relaciones complejas entre España y Marruecos, y ahí ha salido a relucir el cable submarino que une los dos países y que tiene una importancia vital para el país africano.

Tanto que se podría "apagar" Marruecos en cualquier momento. Hay letra pequeña

REMO. Los cables submarinos son esenciales. Aunque siempre lo han sido, conflictos como la guerra de Ucrania lo han demostrado como ningún otro escenario anteriormente. Aterrizándolo en la zona española en el continente africano, Ceuta y Melilla dependen de un puñado de cables básicos para algo tan importante como las telecomunicaciones, pero hay un cable aún más importante: los REMO.

La idea de conectar España y Marruecos con un cable que transportara electricidad apareció en los 80 en un contexto de creciente cooperación entre Europa y el Magreb. El objetivo era doble: estabilizar la red marroquí y abrir un canal de intercambio eléctrico que permitiera optimizar la generación eléctrica en ambos sistemas.

A finales de los 90 se instaló la primera línea, llamada REMO I, y a comienzos de los dosmiles entró la segunda línea, una REMO II con un presupuesto de 115 millones de euros financiada a escote entre España, Marruecos y apoyo de los bancos comunitarios de ambas zonas.

Los cables. En total, 29 kilómetros por cable de 400 kV de corriente alterna con una capacidad de transporte de 700 MW cada uno. Aparte de los cables que permiten el transporte de electricidad, hay varios cables más de fibra óptica que cumplen tareas tanto de comunicaciones como de teleprotección y su instalación fue compleja debido a la actividad sísmica de la zona, así como la intensa práctica pesquera que obligó a soterrar parcialmente la instalación en las zonas más sensibles.

Más de ida que de vuelta. Aunque la teoría es que es una infraestructura bidireccional (técnicamente también lo es), en la práctica el flujo ha sido mayoritariamente de España hacia Marruecos. Ya no es sólo que la capacidad comercial sea de unos 900 MW en sentido España - Marruecos y de unos 600 MW Marruecos - España, sino que, tradicionalmente, el saldo energético es negativo para España, con unas exportaciones mínimas del país africano.

Un ejemplo es el último informe de REE, apuntando que, en 2025 y por cuarto año consecutivo, España volvía a exportar muchísima más energía de la que importaba a través de ese cable. El dato fue de 3.743 GWh netos (los datos brutos son distintos) a favor de España, el valor más alto desde el año 2017, siendo un 48% mayor que en 2024.

Y el apagón de abril del año pasado es un ejemplo concreto, con Marruecos importando de la red española 778 MW justo antes del colapso de la red para, posteriormente, exportar a España 519 MW para apoyar el repunte del sistema español.

Cordón umbilical. En ese momento, desde la parte marroquí ya se apuntó que "existe el apoyo mutuo y hemos podido contar con la red española en numerosas ocasiones en el pasado, y viceversa". Pero, pese a ese apoyo, la estimación de la Embajada española en Marruecos es que España suele cubrir entre el 7% y el 17% de la electricidad de Marruecos.

Esto es importante porque uno de los bulos tras el acontecimiento en Ceuta es que España tiene el enchufe de Marruecos y, aunque es ciertamente importante, como vemos no toda la electricidad que consume el país africano procede de España. Han desarrollado un mix propio basado en carbón, solar, hidroeléctrica y gas natural (parte procede de España y alimenta sus centrales).

Gracias a todo eso, el Banco Mundial asegura que el de Marruecos es uno de los sistemas eléctricos más fiables de África, lo que ha venido muy bien al país para desarrollar industria y atraer importantes inversiones tanto por parte de Occidente como de una China que está usando el país africano como piedra de apoyo para sus operaciones tanto en Europa como en el resto de África. Y, como leemos en El Mundo, Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica, apunta que "Marruecos tiene en España su cordón umbilical energético" porque ya no es sólo una conexión con España, sino con Europa.

Gráfico elaborado por Real Instituto Elcano

Tensión. Pero claro, de nuevo, en periodos de tensión es cuando afloran esos sentimientos que hemos podido leer más recientemente y la idea de cómo España podría "apagar" Marruecos simplemente pulsando un botón. No sólo no es tan sencillo porque ya hemos visto que no toda la energía de Marruecos procede de España, sino que no sería lo ideal. En el diario, Atienza apunta que "es importante conocer la interdependencia energética, pero no es deseable usarla como palanca de presión".

Otro lenguaje usa Jorge Dezcallar, exdirector del CNI que fue embajador de España en Marruecos cuando se estaba desplegando el segundo cable. Dezcallar asegura que no entiende la política de debilidad con Marruecos porque si le va bien a uno, le irá bien al otro y "por las malas, podemos hacernos mucho daño mutuamente". Apuntilla que "por las malas, España es más fuerte, aunque no lo parezca", y termina asegurando que "desearía no tener que usarla [el arma de la energía y las interconexiones] porque puede llevar a una espiral indeseada. Salvo que nos obliguen".

Planes de futuro. Lenguaje duro al margen, lo cierto es que para algo está la política y, de hecho, en 2019 se acordó que los dos países comenzarían un estudio para poner en marcha un tercer cable similar a los dos existentes, con esa capacidad de 700 MW y con un precio de 150 millones de euros pagados a medias entre España y Marruecos.

Imágenes | REE

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