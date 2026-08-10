Reino Unido quería tirar un cable submarino de 430.000 millones: lo cambiaron los fans de Harry Potter porque "pisaba la tumba de Dobby"

Que yo sepa, el 10 de agosto no es el día de los inocentes en ningún sitio, aunque a veces lo parezca en esos momentos en los que la realidad supera a la ficción. Entre Irlanda y Reino Unido se desplegó un cable submarino de unos 500 millones de euros y todo iba bien hasta que un grupo de personas se dio cuenta de que el punto de entrada en Reino Unido estaba en la playa de Freshwater West. Resulta que en esa playa está la tumba de un elfo doméstico, y aquellos que se dieron cuenta son un ejército.

Uno de fans de 'Harry Potter'.

Interconector Greenlink. Esta historia tiene dos partes. Por un lado, la del interconector eléctrico de alta tensión Greenlink. Se trata de una infraestructura compuesta por una subestación en el condado de Wexford (Irlanda) y otra en Pembrokeshire (Gales), a 200 kilómetros una de otra y unidas por un cable submarino con 160 km bajo el mar de Irlanda.

El coste del proyecto fue de 430 millones de libras y se completó en 2024, con pruebas comerciales a partir de enero de 2025. Es una infraestructura vital para abastecer a unos 380.000 hogares, pero tenía un pequeñísimo problema: para llegar a su destino en Gales, tendría que pasar por un símbolo de libertad: la tumba de Dobby, el elfo doméstico.

La tumba. Esta es la segunda parte de la historia. Dobby es uno de los personajes de la franquicia 'Harry Potter' que fue brutalmente asesinado en una de las últimas películas. La primera parte de la cinta que ponía punto final a la saga acababa con los protagonistas enterrando al valiente elfo en un escenario ubicado en la playa de Freshwater West.

Los fans respondieron creando un homenaje en ese mismo punto, donde peregrinan (y contaminan) para mostrar sus respetos al elfo que dio su vida por 'el niño que sobrevivió'. Hay piedras, prendas de ropa y demás para rendir ese sentido homenaje y, claro, en cuantos e enteraron de los planes para tirar el cable por ese punto, tomaron las armas porque no iban a permitir que se mancillara la tumba del héroe.

La tumba del elfo | Foto: Sean P

"¿Quién es Dobby?" Como leemos en The Guardian, en un podcast a toro pasado, el director del proyecto Simon Ludlam contó la historia del cable, explicando que la compañía fue acosada durante mucho tiempo con "cientos de llamadas" por parte de personas escandalizadas porque el proyecto del cable iba "directo a la tumba de Dobby".

En el podcast, Ludlam relata cómo contó a un colega la situación con un "¿Dobby? ¿Quién es Dobby? No conozco a Doby?". Cuando su amigo le explicó la situación, Ludlam respondió con un "es un personaje ficticio de un libro ficticio. Todo es ficción, ¿de qué me estás hablando?"

Evidentemente, es la reacción más lógica, pero el colega le puso los pies en el suelo con un "no, es algo muy, muy serio", por lo que Ludlam tuvo que repensar la conexión de su cable de cientos de millones de euros para poder sortear la tumba. De las llamadas amenazantes y amargadas, pasaron a las llamadas de agradecimiento.

Tumba de personaje ficticio: 1 - Tumba de la Edad de Bronce: 0. En el podcast, Ludlam apuntó que "ahora Dobby está feliz", pero si bien se esquivó la tumba de un personaje inventado, hubo otros que no han podido esquivar la bala. Porque, como el mismo exdirector admitió, "para evitar la tumba de Dobby, nos acercamos bastante a algunos restos reales de la Edad del Bronce".

Se ve que ellos no tienen tantos fans.

Imágenes | Sean P, 'Harry Potter'

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