JK Rowling se ha convertido en algo tóxico para los fans de Harry Potter. Así que están expandiendo la saga por su cuenta

Harry Potter sigue copando titulares, pero no gracias a la próxima adaptación a cargo de HBO sino por las continuas polémicas que protagoniza su propia autora, J.K. Rowling, cada vez que tiene un teclado cerca.

No es habitual que el propio creador se convierta en el mayor enemigo de su propia franquicia. Sus opiniones sobre la comunidad transgénero no han sido fruto de un hecho puntual , o del enemigo de cualquiera que haga algo mal en internet, el “ sacar de contexto ”: la autora no esconde en absoluto su naturaleza TERF, obligando continuamente a sus millones de seguidores a encarar el debate sobre la separación entre obra y autor.

No sólo el público se muestra descontento con Rowling. El propio casting original de las películas de Harry Potter ( Daniel Radcliffe , Rupert Grint o Emma Watson), la estrella de Bridgerton Nicola Coughlan o el que quizá sea el actor más querido (y pluriempleado) de los últimos años, Pedro Pascal , muestran su completa oposición a las opiniones vertidas por la autora.

Como vemos, cuando una obra tiene un carácter tan masivo las reacciones de la comunidad suelen ser viscerales. El fandom tiene una necesidad constante de interactuar con el contenido, ya sea con los autores, actores, la compra compulsiva de merchandising o sumergirse en el mundo Reddit . Pero existe una manera aún más creativa y que tiene la ventaja de no necesitar del creador original: los fanfics. Sí, esos relatos basados en obras ya existentes creadas por y para los fans.

No es algo nuevo y ya hemos hablado de cómo películas como Star Wars han dado pie a fanfics y posteriormente a obras publicadas de manera tradicional que se han convertido en éxitos de ventas. No es de extrañar que otro miembro del olimpo de las franquicias como es Harry Potter genere contenido por doquier y sea una de las mayores fuentes de inspiración en la comunidad de los relatos fan.

‘El señor de los Anillos’, ‘Juego de Tronos’ o ‘Marvel’ arrastran un interminable número de adeptos, pero el reducto fanfic, el DIY de la narrativa, es un remanso de paz y amor donde no existen tantas polémicas ni peleas por lo que opines del final de una de tus series favoritas. La creatividad fluye en plataformas como AO3 (Archive of Our Own, uno de los repositorios de obras de fans más populares) o Wattpad , que tiene más de 90 millones de usuarios al mes y sirvió de casilla de salida de autoras tan populares como Ariana Godoy ( trilogía hermanos Hidalgo ) o Mercedes Ron (trilogía Culpables).

Te animo a que pruebes los límites de estas plataformas, ya que es muy difícil que exista un libro, serie o película que no tenga su propio fanfic, en especial en AO3. Si hacemos una búsqueda rápida “Star Wars” nos proporciona 244,349 resultados, “Buffy The Vampire Slayer” 40,654, “ACOTAR” 6,713 y “Harry Potter” nada más y nada menos que 528,283 resultados. Recordemos que no son búsquedas, o referencias, son relatos completos: gente que se sentó a escribir durante un buen rato, e incluso días, semanas o meses, y que subió su creación a la plataforma.

Harry Potter, pero sin Harry Potter

Así que sí, adentrarte en el mundo fanfic es algo inabarcable, pero si eres lector de romántica y navegas por #BookTok posiblemente el algoritmo ya te haya hecho saber sobre novelas y fanfics inspirados en Harry Potter.

El punto más interesante en este caso es que el foco no estaría en Harry y en posibles variantes o añadidos a su historia canónica. Lo que más interesa a los creadores y lectores son otros dos personajes: Hermione, Draco, y en particular cómo se desarrolla su historia de amor. Sí, no os asustéis por si os habéis perdido un capítulo o una escena de las películas, porque esto nace en la propia comunidad.

Así nacen los llamados fanfics “Dramione” al más estilo “Reylo” (palabra usada para designar el romance entre los personajes de Star Wars, Rey y Kylo Ren), y es que como ya os adelantamos cuando hablábamos de romantasy o el fenómeno actual de literatura romántica, las verdaderas lectoras de romántica no se conforman con un Ron/Hermione, la tendencia es caer rendido ante un buen enemies to lovers y por eso la conjunción Gryffindor-Slytherin de Hermione y Draco es perfecta para rellenar esta casilla.

Encontramos cientos de fanfics o novelas que se inspiran en estos personajes que habitan el mundo mágico, pero si necesitas ayuda para saber con qué comenzar, no hay de qué preocuparse. Lo cierto es que dentro de esta amalgama hay dos vertientes: historias que entrarían en la categoría de fantasía oscura donde Voldemort habría ganado la guerra y, por el otro lado, el terreno rom com, relatando el encuentro de Draco y Hermione años después de los acontecimientos del libro.

Como la cantidad de historias al respecto es ingente, la propia comunidad lectora ejerce de tamiz y proporciona listas y tops sobre los Dramione que no te puedes perder. Sin duda, el fanfic más famoso y que revoluciona a BookTok es ‘Manacled’ de SenLinYu. Con este Dramione nos situamos después de que Harry haya perdido la guerra y Hermione sea capturada por los mortífagos.

Si esta premisa te llama la atención y quieres ir ahora mismo a leerlo, hay un problema, ya no está disponible en AO3 desde febrero de este año. La autora, debido a un contrato editorial, retiró ‘Manacled’ y ahora pasa a llamarse ‘Alchemised’, fechando su publicación para el 23 de septiembre de 2025. Esto no es algo nuevo y ocurre cada vez con más asiduidad. En el mundo fanfic la libertad es absoluta pero al realizar una publicación al uso, los nombres y ubicaciones tienen que ser diferentes a las de la obra en que se basa.

Así en ‘Alchemised’ encontraremos la misma esencia y el mismo tropo pero con nombres, ubicaciones y sistemas de magia alejados del mundo de Hogwarts. La base es la misma, pero la sombra de la duda siempre es constante: ¿se pierde la razón de ser del fanfic al entrar en el circuito literario tradicional?

Historias de todos los colores

Otro de los predilectos del mundo Dramione es ‘The Auction’. En esta ocasión después de perder la guerra, las brujas son subastadas a los mortífagos. Estamos ante otro ejemplo similar a ‘Manacled’. Su autora es uno de los nombres propios de la romántica, Julie Soto (‘No me olvides nunca’) y el 2 de julio tendremos en las librerías ‘Rose in Chains’, transformación de ‘The Auction’ para su publicación editorial.

Pero seguimos teniendo una larga lista de fanfics en su modo original como ‘Isolation’. Situándonos después de la guerra, Hermione vuelve a Hogwarts para continuar sus estudios y tiene que ayudar a ocultar a Draco que está trabajando para la Orden; ‘Amor Vincit Omnia’ relata cómo después de haber roto su relación diez años después Hermione y Draco vuelven a encontrarse; ‘Measure Of a Man’, aquí Hermione es contratada por la mansión Malfoy.

También destaca ‘Greenlight’, siguiendo la historia de la pareja en una expedición en busca de una cueva mítica y las secuelas del regreso a casa; ‘Remain Nameless’ narrando los encuentros de los personajes años después de la guerra o ‘Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love’ , un ‘forced proximity’ (proximidad forzada) de manual.

Pese a estar en contra de ello, los personajes se ven obligados a trabajar juntos para encontrar una cura. En este caso, su autora Brigitte Knightley, sigue explotando las posibilidades del mundo Dramione, esta vez con la publicación de un nuevo enemies to lovers con una premisa similar, ‘El irresistible encanto de tu peor enemigo’.

Paralelamente también hay obras Dramione que no nacen de un fanfic previo como podemos comprobar con la reciente publicación de ‘Academia’, la nueva serie de romantasy de Nerea Llanes. En su primera entrega ,‘Ocaso’ nos adentramos en un mundo mágico en el que dos personajes pertenecientes a órdenes enfrentadas están obligados a colaborar.

El valor de los fanfics es doble: por un lado son mucho más constructivos que la sempiterna queja en redes sobre J.K. Rowling, y por otro, libera poco a poco a esta de su propiedad intelectual y de sus ideas para hacer partícipe a la comunidad del mundo mágico de Harry Potter. Sí, es natural encontrar obras mediocres entre tanto volumen de creaciones, pero en otras ocasiones es la base y cantera de autores que pueden convertirse en auténticos referentes y éxitos de ventas.

Lo que está claro es que, dejando atrás la subjetividad del tema de la calidad, este mecanismo de moldear y hacer tuya una franquicia es una manera mucho más sana que volcar frustración en redes sociales.

En Xataka | La gran novela romántica del año no es un libro: es un videojuego chino donde tú eliges a tu propio "marido digital"

En Xataka | Opositar es el sueño aburrido de millones de personas. Y la escritora española de moda lo ha convertido en un libro