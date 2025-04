La gran novela romántica del año no es un libro: es un videojuego chino donde tú eliges a tu propio "marido digital"

Si te aparecen los mismos videos en BookTok con las mismas recomendaciones una y otra vez y se te está agotando la paciencia esperando la fecha de lanzamiento del nuevo libro de Sarah J. Maas, la respuesta no está entre las páginas, si no en la pantalla de tu móvil: el videojuego otome ‘Love and Deepspace’ quiere ser tu próxima “novela”.

No te asustes, si eres nueva y necesitas un respiro de las ediciones especiales y los cantos de colores, tienes que saber que este término de juegos, el otome, define los contenidos que están dirigidos a un público mayoritariamente femenino. Sus juegos son muy populares en particular entre la audiencia asiática; no en vano la etimología de la palabra nos lleva a Japón. En ellos, según las decisiones que tomes, y tras vivir diversas aventuras, desarrollas una relación amorosa con uno de los personajes.

El catálogo dentro de este género es muy extenso y ha ido ganando tracción en los últimos tiempos. Pero lo cierto es que ‘Love and Deepspace.’ , creado en 2024 por la desarrolladora china Infold Games , mueve masas a nivel global. En sus primeras semanas superó los 15 millones de descargas , consiguió 55 millones de dólares en beneficios en un mes y tras su primer año de vida alcanzó la friolera cifra de 50 millones de jugadores en todo el mundo.

La fórmula del éxito de ‘Love and Deepspace’

Los números son abrumadores, y por ello merece la pena detenernos a buscar las claves de su éxito. Hay varios factores que han contribuido a la fama de ‘Love and Deepspace’. En primer lugar, su historia no se basa en un único personaje, sino que cuenta con varias líneas temporales y una estructura de puzzle que el jugador tendrá que ir completando durante su tiempo de juego. Aunque no tendremos que leer descripciones de objetos como en 'Elden Ring', sí que estamos frente a una narrativa fragmentada al estilo FromSoftware .

La protagonista eres tú, una cazadora novata cuya tarea va a consistir en explorar y proteger a la población que habita Lincoln City de los “Errantes” (Wanderers), unos monstruos que están aterrorizando a la humanidad (y que curiosamente guardan cierta semejanza con los infectados de ‘Last of Us ’). Tu habilidad principal es amplificar el poder de otros personajes durante las batallas, de ahí la relevancia de conocer a Xavier, Zayne, Sylus, Rafayel o Caleb (tus diferentes intereses amorosos en el juego) para desarrollar diferentes historias y aumentar la afinidad con cada uno de ellos.

Ante todo, el juego de InFold es una historia de romance con la dosis perfecta de fantasía y ciencia ficción. Y como sabe que su público objetivo viene por la narrativa, una de las razones que ayudan al título a conseguir usuarios de manera continua es su accesibilidad mecánica. Las batallas adquieren un carácter secundario y puedes, sin problema, focalizar tu partida en los puntos que tu prefieras. Aunque es un combate resultón centrado en habilidades especiales muy vistosas, es testigo de la importancia relativa de “jugar bien” el que exista una función para que las peleas se jueguen solas, modo automático mediante.

Como buen juego como servicio, no faltan los capítulos adicionales que cada ciertos meses nos proporcionan los creadores para continuar la historia. Y todo ello con un montón de eventos pensados para divertirte de diversas formas, porque las posibilidades que ofrece el juego son bastante amplias: apartados dedicados a ganar recompensas en diferentes tipos de batallas, minijuegos que van cambiando cada temporada y que pueden acercarte más a la cultura china, un menú dedicado a sacarte fotos en solitario o en pareja con un sin fin de personalizaciones, citas con el personaje de nuestra elección… Hasta hay un juego de cartas con gatos adorables que siempre juego antes de dormir.

Tu destino es conectar con ellos

El diseño de los personajes masculinos es, cuanto menos, exhaustivo. Si bien caen en una superficialidad y normatividad galopante en cuanto a su diseño físico, tenemos que decir que cada uno tiene una personalidad llena de matices con una historia muy trabajada. Es imposible no diferenciar a Caleb, Rafayel, Zayne, Xavier o Sylus. El público femenino está totalmente entregado a estos “husbandos” (esposos digitales), especialmente en China, donde se empapelan centros comerciales con las caras de cada uno y se forman bandos de fans como de aquel Team Edward vs Team Jacob de la generación millenial.

Centro Comercial en Hefei (China)

Defienden sin reservas su interés romántico, creando en ocasiones conexiones con el juego bastante extremas: “Puedo mostrarme tal como soy y él me mostrará su amor sin reservas” o “Todo el mundo tiene sus secretos, algunos no se los puedes contar a los demás, pero cuando abres el juego, puedes hablar con él” son algunas de las declaraciones de jugadoras chinas de ‘Love and Deepspace’.

La mecánica y progresión del juego es sencilla, deberás conseguir determinadas cartas (llamadas “memorias”) que desbloquearán contenido adicional para interactuar y permitirte tener citas con tus personajes favoritos. Aquí se añade un extra de táctica de juego free to play con micropagos, ya que el factor FOMO está en que algunas memorias sólo estarán disponibles de manera temporal durante algún evento.

Gracias a desbloquear este contenido podrás conocer más sobre ese vínculo romántico y tejer la red de diferentes líneas temporales. Aquí también influye la manera de jugar de cada usuario, ya que si bien puedes centrarte solamente en un “novio”, algunas personas optan por abarcar algo más. Si no puedes elegir entre el carácter dulce de Zayne, y Sylus, el malo de la peli, tendrás que manejar bien tus recursos y pensarte bien de quién quieres desbloquear más contenido.

En esa inusual, pero efectiva, amalgama de magia, citas, líneas temporales y combate también se incluye el aspecto menos positivo de este estilo de juegos, las microtransacciones gacha. Estamos hablando de una evolución de las mecánicas de cajas de botín que tanto tiempo llevan revisando organismos reguladores europeos y que obligan a pasar por una pasarela de azar para desbloquear contenido. Puedes querer una cita con un personaje, pero para ello más te vale ahorrar bastante cantidad de divisa, porque no podrás comprarla directamente; lo que puedes adquirir son tiradas a una lotería donde tu ítem predilecto tenga una pequeña probabilidad de aparecer.

Si bien no es necesario, ni el juego te obliga a gastar dinero para avanzar en la historia principal, hay muchos aspectos estéticos y secundarios que son muy complicados de conseguir si únicamente destinas los recursos que te proporciona el juego de manera gratuita en mejorar las memorias de tus personajes favoritos.

‘Love and Deepspace’ tiene muy claro quién es su público

Si quedaba alguna duda del tipo de target al que InFold interpela, esta se despejó por completo el 22 de junio gracias a una actualización. En todo momento el juego te permitía interactuar con los personajes desbloqueando opciones según el grado de afinidad que tuvieras con ellos. Desde tenerlo como compañía para el estudio al estilo LoFi Girl o mientras entrenas, hasta seleccionar diferentes opciones de diálogo para “hablar” sobre como has pasado el día.

A este amplio contenido, con la nueva actualización, se añadió la opción “Remind me”. Aquí Zayne, Caleb, Sylus, Xavier o Rafayel te recordarán citas importantes de tu calendario, destacando incluso una función de seguimiento de tu menstruación. Las jugadoras (de manera completamente opcional) pueden introducir las fechas de su periodo en la vida real y el interés romántico que selecciones te avisará de cuando se acerca tu próximo ciclo así como consejos para sobrellevarlo.

Esta herramienta está implementada con un gran rigor científico, ya que los creadores consultaron a ginecólogos de algunos de los hospitales más prestigiosos de China para verificar la información relacionada con la menstruación que se muestra en el juego, supervisando también los mensajes de apoyo y consejos que te proporcionan. Y es que, pese a que puede sonar extraño, no deja de funcionar como muchas otras apps que incorporan en su vida diaria las personas que menstrúan. En este caso, eliminando ese toque aséptico y sumándole ese apoyo emocional.

Booktok tiene competencia

Queda por tanto claro a quién se dirige ‘Love and Deepspace’, pero si nunca habías escuchado nada de este juego, eres una ávida lectora de la comunidad BookTok y haces cola para comprar la nueva novela de Rebecca Yarros , tienes que probar ya este otome.

El carácter romantasy está asegurado y añadimos otro punto a su favor: no tienes que ceñirte a uno de los numerosos tropos del género. Si tu preferido es el subgénero why choose (tropo en el que una protagonista encuentra su final feliz con varios pretendientes en lugar de uno solo) este juego definitivamente es el tuyo, pero también vas a caer en esta adicción si te gusta el fake dating (relación falsa), best friends to lovers (mejores amigos a amantes), enemies to lovers (enemigos a amantes)… ‘Love and Deepspace’ proporciona microhistorias que cubren todas estas opciones.

Otro de los aspectos que ha cautivado a todo el público pero que en especial también puede enganchar a las lectoras, es su calidad en el apartado visual. Ya no hace falta que hagas fancast de tus personajes favoritos o que te imagines los escenarios. El nivel de detalle y calidad con sus efectos visuales 3D es apabullante y es obvio el empeño en crear unas cinemáticas de calidad cinematográfica.

Da igual que arrancase como un fenómeno asíatico, su éxito ya es global y aspira a seguir creciendo. Así lo ven sus desarrolladores : “Nuestra conclusión fue que cuando un juego alcanza un alto nivel de calidad y ofrece una experiencia de usuario excepcional, puede superar las fronteras culturales [..] Con esta convicción, nos propusimos crear la experiencia romántica definitiva [...] Al fin y al cabo, creemos firmemente que el amor no conoce límites culturales”.

