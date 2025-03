Si la pregunta es "qué es lo que más está leyendo la gente en todo el mundo", solo hay una respuesta: romantasy

Con sus lomos de colores, portadas de ensueño y mezcla de romance y fantasía, las novelas romantasy probablemente te estén bombardeando el subconsciente tanto en redes sociales como en tus visitas a la librería. Lo que es más complicado es dilucidar exactamente de qué estamos hablando y qué libro o autor entra en esta categoría, por eso vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el (a veces inabarcable) término romantasy.

¿A qué hace referencia romantasy? Estaríamos frente a un subgénero ya sea del género fantástico o de romance que combina esos dos factores en sus libros. Dentro de esa construcción, el mundo de fantasía ha de cohabitar, sí o sí, con una o varias historias de amor para poder adherirse a esta definición.

En una buena novela romantasy o de fantasía romántica no prima un género sobre otro, la fantasía y el romance están al servicio de la narración y enriquece toda la trama sobre la que se sustenta el libro o saga de libros. Las posibilidades, como suele ocurrir con las novelas de romance, son infinitas. Gracias a la multitud de tropos que los autores pueden incluir, la diversidad dentro de la parte de romance es muy amplia, pero sin duda la que más destaca en los libros más vendidos es un buen enemies to lovers ("enemigos a amantes").

Romantasy no hace alusión a algo novedoso. El romance y la fantasía siempre han formado un híbrido perfecto y se han complementado en narraciones desde hace muchos años. Diana Gabaldon, la exitosa escritora de la saga 'Outlander' comenzó a publicar esta historia romántica de viajes en el tiempo a inicios de 1990. Si apelamos al público más juvenil también contamos con el caso de la saga 'Crepúsculo'. El absoluto hit adolescente de Stephanie Meyer comenzó su publicación en 2005 y a fecha de 2021 su cifra de ventas llega a los 160 millones de ejemplares .

En el momento de su lanzamiento el marketing no iba encaminado a usar una etiqueta como romantasy, pero lo cierto es que se adaptan perfectamente a sus requisitos. La ya omnipresente estrategia de ventas enlazada con este término es algo que encontramos de manera más o menos reciente y gracias a las redes sociales, en concreto #BookTok.

Su origen no es claro ni podemos situarlo en una fecha concreta. La editorial Bloomsbury declara que lo acuñó para identificar el género de una de las escritoras más famosas de la fantasía romántica, Sarah J. Maas. Pero "romantasy" ya aparecía publicado en el Urban Dictionary desde 2008. Estas diferentes versiones no opacan el hecho de que su completa explosión sucedió a partir de la pandemia y en especial, desde 2024 en las redes sociales.

Las reinas del romantasy

Si hay una absoluta reina de la fantasía romántica esa es Sarah J. Mass con su saga ‘Una Corte de Rosas y Espinas’ (saga ACOTAR). La serie comenzó a publicarse en 2015 pero sin duda su máximo apogeo, y cuando la conversación en torno a romantasy la copaba ACOTAR, sucede a partir de 2021.

La propia autora reconoce que TikTok ha jugado un papel esencial en su número de ventas. Bloomsbury, su editorial, afirma que los vídeos con hashtags relacionados con los libros tienen más de 14.000 millones de visualizaciones en la plataforma de ByteDance. ACOTAR convirtió a la autora en la más vendida en Estados Unidos el año pasado, sobrepasando la cifra de 7,7 millones de ejemplares y, a su vez, las ediciones en inglés de su obra superan los 55 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

La clave del éxito de Maas es la capacidad de atraer a seguidores no sólo a la saga ACOTAR, sino a toda su obra anterior y fidelizándolos para próximas publicaciones. Las elucubraciones y búsqueda de easter eggs en todos sus videos, al más puro estilo swiftie, están a la orden del día en #BookTok.

Sarah J. Maas ha triunfado con ‘Una Corte de Rosas y Espinas’, que nos cuenta la historia de Feyre y sus hermanas en el mundo de los fae, un lugar de fantasía donde sus lealtades tanto en la guerra como en el amor se verán comprometidas. Pero lo cierto es que con esta serie se sentaron las bases para tejer un universo mágico que se expande a otras series suyas como ‘Trono de cristal’ (2012) o ‘Crescent City’ (2020). Con esa metodología tan planificada, y alcanzando cifras como 4,83 millones de ventas solamente en libros impresos en la primera mitad del 2024, es difícil no catalogarla como reina absoluta de la fantasía romántica.

Pero el indiscutible éxito de este subgénero no se debe solo a Sarah J. Maas. Si hacemos repaso a la lista de los más vendidos también encontramos nombres como Rebecca Yarros (saga Empíreo), Callie Hart (Saga Alquimia & Fae), Cassandra Clare (Saga Cazadores de Sombras), Lauren Roberts (Saga Powerless) , Jennifer L. Armentrout (Saga de Sangre y Cenizas), Holly Black (Saga de Los Habitantes del Aire) entre otras.

Pero una vez más, nada mejor que los números para corroborar el éxito del romantasy. Cinco de los 10 títulos más vendidos de 2024 fueron escritos por Sarah J. Mass y Rebecca Yarros , según las estadísticas de Publisher's Weekly de octubre. Además, en 2024, los libros de romántica alcanzaron los 610 millones de dólares en ventas, frente a los 454 millones de 2023. Hablamos de 11 millones de libros de este subgénero vendidos en los cinco primeros meses de 2024, casi el doble que en el mismo periodo de 2023.

Circana, una conocida empresa de análisis, prevé que el fin de la burbuja llegue este mismo 2025, pero parece poco probable que la romántica y en especial el romantasy deje de tener ese hueco privilegiado que ha ido consiguiendo en las librerías. Una prueba de ello es el gran número de ediciones especiales y reediciones que encontramos a la venta de los principales títulos de esta categoría, con lomos de colores y estampados que han empezado a replicarse por parte de otros autores de distintos géneros.

Otro hecho que nos hace dudar de ese inminente fin del liderazgo lo encontramos con los números cosechados con ‘Alas de Onix’ de Rebeca Yarros. La tercera entrega de la saga Empíreo, que continúa la historia de Violet Sorrengail en la Escuela Superior de Guerra de Basgiath, donde los candidatos viven o mueren en el intento de convertirse en jinetes de dragón, ha salido a la venta a finales de Enero de 2025 y ha vendió más de 2,7 millones de ejemplares en su primera semana.

Esos datos lo convierten en la novela para adultos más vendida en 20 años. Solamente en España superó los 120.000 ejemplares en menos de una semana. Las tres novelas con las que contamos hasta el momento (‘Alas de Sangre’, ‘Alas de Hierro’ y ‘Alas de Ónix’) han vendido más de 12 millones de ejemplares en Estados Unidos en total, según datos de su editorial, Entangled.

Callie Hart, la autora de ‘Quicksilver’, es otro de los grandes nombres del romantasy. El relato protagonizado por Saeris Fane, una joven que ha ocultado al mundo su extraño poder y que tras abrir accidentalmente un portal a otro reino se encuentra con la propia Muerte, ha generado un auténtico revuelo en BookTok desde su lanzamiento. No en vano las menciones en la plataforma de vídeo vertical llegan a los 3 millones de visitas durante los dos primeros meses; lo que se refrenda con el éxito comercial al ocupar el número 1 de ventas en Amazon tras su debut el verano pasado.

Por no sumar que también se ha incorporado a la tendencia de moda entre las principales autoras de romantasy ( Maas , Armentrout o Yarros ) y ha vendido los derechos de su novela por acuerdo estimado en las siete cifras.

Las claves de su éxito

Los números respaldan el éxito de la fantasía romántica, ¿pero qué hace que enganche tanto al público?

Uno de los puntos fuertes del género de romance es la seguridad y confort generado al leer una historia con final feliz. Tanto si la pareja consigue un final para siempre (el acrónimo “HEA” para los habituales del romance y #BookTok) como si, como sucede en la mayor parte de las sagas, acaban siendo felices de momento (un final “HFN”). En el caso de romantasy pasa un poco lo mismo; la intriga e incertidumbre es aceptable en la trama fantástica o bélica que corresponda a la creación del mundo, pero la pareja protagonista suele acabar con un HFN.

Tal y como sucedía con el deporte y os comentamos en un artículo anterior , los tropos del romance encuentran un factor de multiplicación de posibilidades con la fantasía. En el mundo fantástico podemos encontrar academias de jinetes de dragones, faes, magos, vampiros, guerras entre alfas hombre lobo... todo ello conjuntado con un enemies to lovers, friends to lovers o arranged marriage.

La propia autora de ‘Los Juegos de la Reina Sol’ Nisha J Tuli hablaba de esa libertad que proporciona el género: "Lo que más me gusta de las novelas romantasy es que puede tener un desenlace grandioso que no se puede conseguir con una comedia romántica de oficina [...] Me encanta eso de 'ha asesinado a toda tu familia, pero ahora te vas a enamorar', algo que sólo se puede crear en un mundo de fantasía".

Los autores deben hacer malabares para aunar factores clave en la fantasía como construcción de mundos o la creación de sistemas de magia, con el desarrollo del romance y a la vez no descuidar la trama principal. El único sustento narrativo no puede ser la trama romántica ni tampoco es aconsejable abrumar con un mundo y estructura creando una mezcla incomprensible que deje de lado la esencia de los personajes. Como ocurre en muchas ocasiones en romántica, es posible que muchos lectores subestimen este subgénero, pero hay que reconocer algo de maestría hay que tener para vigilar todos estos elementos manteniendo el suspense durante cinco o más libros en algunos casos.

Muchas obras están inspiradas en la mitología, en leyendas medievales y algunas van un paso más allá, mezclando a humanos con dragones, hadas, demonios o ángeles. Pero lo que destaca en todo este universo inmenso del romantasy es el énfasis por mostrar personajes femeninos con los que, pese a sus andanzas sobrenaturales, podamos encontrar un punto de conexión.

Maas lo explica de manera clara: "Siempre intento dar una sensación de esperanza en mis historias. No sólo esperanza de un final feliz, sino también esperanza de crecimiento y amor propio [...] Las heroínas sobre las que escribo pasan por muchas cosas, y siempre quiero que la gente que lea mis libros salga con alegría y esperanza de que el mañana puede ser mejor. Que vale la pena luchar".

Quizá el aspecto físico y el atractivo esté personalizado por los personajes masculinos, pero la intención de las autoras en que sus motivaciones y actuaciones se salgan de la norma es clara. En romantasy los personajes masculinos denominados como morally grey (personajes ni buenos ni malos, pero que no ocultan su parte oscura) viven su punto álgido en popularidad y en ocasiones el primer interés romántico puede no ser el definitivo en este subgénero.

Con todos estos puntos es bastante posible que si el género romántico es lo tuyo, dar el paso a la fantasía romántica sea algo que se adapte a tus preferencias. Pero si tu caso es el contrario, eres fan de la fantasía pura y Brandon Sanderson es tu rey, puede que encuentres satisfacción en temas como la construcción de mundo o los sistemas mágicos. Pero la realidad será que es complejo que la introducción del romance y su equilibrio con la trama y los anteriores factores sean de tu agrado.

