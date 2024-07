Taylor Swift ha sacado ya 34 ediciones de su último disco. Objetivo: no abandonar nunca las listas de éxitos

A nadie le cabe la menor duda de que Taylor Swift es una de las artistas que más venden en la actualidad. Su último disco, 'The Tortured Poets Department' lleva ya varios récords de ventas y alcances, como el mayor número de streams en un día en Spotify, un debut en con 1'9 millones de discos vendidos en la primera semana, y ser la primera artista en monopolizar los 14 primeros puestos del Billboard.

De hecho, en eso último vamos a fijar nuestra atención: Taylor no se dedica a lanzar un disco y contar billetes. Detrás hay una cuidadosa estrategia de mercado basada en el truco más viejo del mundo: saturar el mercado.

Taylor avasalladora. Hace cosa de un mes, a mediados de junio, Charli XCX (una artista de estilo comparable a la propia Taylor, aunque algo más sofisticada), entraba como un torbellino en las listas de ventas, directa al número 2 con su disco 'BRAT'. Ni corta ni perezosa, Taylor lanzó una nueva edición exclusiva para Reino Unido (de donde es Charli XCX) con 'The Tortured Poets Department' acompañado de unos cuantos extras, como demos caseras y temas de bonus en directo grabados en directos en París.

Y a Billie también. No es la primera ni la última vez que Taylor Swift lleva a cabo esta actividad de sabotaje por saturación, conocedora de que sus fans se comprarán absolutamente todas las ediciones de su disco que lance al mercado. Se lo hizo a otro peso pesado como Billie Eilish a principios de junio, que ya se lo debía ver venir, porque unos meses antes dirigió palabras muy duras a la industria por el desperdicio medioamiental que suponía el lanzamiento de decenas de versiones del mismo disco (la fabricación y empaquetado de vinilos es un proceso muy costoso), aunque poco después tuvo que aclarar que sus palabras no estaban dirigidas a ningún artista en particular.

¿Pero de cuántas ediciones estamos hablando? Treinta y tantas (el número no deja de crecer). De hecho, la primera edición especial ya fue una triquiñuela de salida: resulta que la edición estándar de 'The Tortured Poets Department' estaba incompleta: en realidad la versión definitiva era un doble de una treintena de canciones. Y a partir de ahí, infinidad de ediciones especiales, la mayoría digitales, que simplemente sumaban un bonus track al conjunto. Pero todo cuenta como ventas para 'The Tortured Poets Department': hay fans que se han comprado prácticamente el mismo disco decenas de veces, lo que ha catapultado sus ventas.

No es la única. Pero Taylor Swift no es la única que pone en práctica esta especie de blitzkriegs discográficos que ponen patas arriba las listas, y que la ha llevado a mantenerse 12 semanas en el número uno, tres meses después del lanzamiento del disco. A la industria le interesa también el fenómeno, por supuesto, y aunque en menor medida, muchos más artistas siguen sus pasos. Luminate Data lanzó un estudio a mediados de año en el que determinaban que los diez discos más vendidos del año en EE.UU acarreaban de media siete versiones distintas en vinilo, dos ediciones en cassette y 13 en CDs cada uno.

Otro ejemplo: Olivia Rodrigo ha sacado una docena de variantes en vinilo de su 'Guts', lo que le ha permitido permanecer 44 semanas en el Billboard 200, ya que sacó el disco el pasado mes de septiembre. Va camino de un año en las listas gracias a la devoción de los coleccionistas y a ítems tan especiales como una caja de vinilos que incluye velas aromáticas.

Lo físico sigue siendo lo físico. Recordemos que aunque aunque por la edad de sus oyentes habituales, estas artistas de última hornada tienen un público que escucha la música principalmente a través del móvil y en redes sociales, es normal que los sellos se esfuercen por hacer atractiva la compra de ediciones físicas: la venta de un solo disco equivale, en beneficios reales, a 1500 escuchas en Spotify. No es de extrañar el interés y la inversión en estos artículos, sobre todo en casos como el de Taylor Swift, que vende también a través de su web, sin pasar por intermediarios.

Corea tiene la culpa. Si preguntamos a un observador despistado de dónde proviene este comportamiento fanático de los seguidores de Taylor Swift, posiblemente apunten a la beatlemanía o, como mucho a los grupos de boy bands de principios de siglo. Algo de eso último hoy: a donde está mirando Swift para imitar el modelo es, sin duda, a los grupos de K-Pop y J-Pop que mantienen el CD vivo en las listas (es un formato aún muy popular en Japón y Corea). Allí son habituales las ediciones múltiples de los discos cada una con la portada dedicada a un miembro.

Cuánto va a durar esta táctica. Esta especie de "coleccionismo mal" despegó durante la pandemia, cuando los encierros favorecían la acumulación, aunque Luminate habla de de un incremento de las versiones infinitas de un mismo álbum en el segundo trimestre de 2020. Pero después de años de ventas boyantes, la venta de música en formato físico se ha frenado a un crecimiento de apenas el 3,8% en la primera mitad de 2024, frente al mismo periodo del año pasado. Un informe de Vinyl Alliance que cita Variety habla de "saturación de éxitos" en el mercado. Taylor va a tener que ingeniar otra forma de hackear las listas.

Cabecera | Taylor Swift

