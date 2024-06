Taylor Swift y toda la tecnología detrás de un concierto de The Eras Tour: te lo cuento en vídeo

Entre 70 y 100 camiones, más de 150.000 asistentes por ciudad, miles de pulseras led, y otros miles de pulseras de la amistad, cientos de altavoces para un sonido en 360 grados, suelos con pantallas, plataformas hidráulicas, fuego, cientos de fuegos artificiales, y unos 286.500 kilómetros en jet privado en 2023. Estas son las descomunales cifras que Taylor Swift maneja para traer su show de la gira Eras Tour a cualquier lugar del mundo. En este vídeo te cuento toda la tecnología que hace falta para que se lleve a cabo.

Si has ido a uno de los conciertos que Taylor Swift ha traído a España y no lo puedes superar, como yo, aquí os hablamos de cómo se hace uno de los despliegues más impresionantes que hemos visto en un concierto. Una gira que llega cargada de tecnología para ofrecer a todos sus seguidores una experiencia inolvidable.

Un escenario gigantesco

Empiezo por el principio hablando del enorme escenario que Taylor utiliza para poder dar vida a las más de tres horas del Eras Tour. Un entramado gigante de más de 100 metros de longitud que se va modificando prácticamente en cada canción. Un escenario que se desmonta como piezas de LEGO y que necesita 70 camiones para poder ser transportado de una ciudad a otra.

Según Wall Street Journal, la gira es una de las producciones más caras y ambiciosas del Siglo XXI y tiene sentido ya que el escenario está apoyado en todo momento por pantallas LED de tamaños descomunales y un sistema de sonido con certificación militar que hacen que este espectáculo no tenga prácticamente margen de error.

El escenario central en sí es una pantalla curva gigante recubierta de LEDS que ayuda a la artista a hacer un repaso por sus diferentes épocas musicales, pero la pasarela central tiene varios elementos interesantes.

El suelo de estos casi 100 metros de pasarela está cubierto por una pantalla LED interactiva que hace que muchas de sus canciones sean una experiencia inmersiva para sus fans, que la cantante aprovecha hasta para incluso zambullirse, en sentido figurado, por una de las plataformas y parece que está nadando por dentro de la estructura, con efectos de agua y olas. Además, en algunas de las canciones, este suelo LED palpita al ritmo perfecto de la canción, creando una experiencia visual muy llamativa.

La pasarela también tiene un gran número de plataformas elevables que van cambiando de forma a lo largo del show, gracias a una tecnología hidráulica hiperactiva, que permite que la pista gire y se transforme en favor del show.

Otros elementos visuales como el fuego, el humo, cañones de confeti, fuegos artificiales, las luces láser y hasta una especie de nieve falsa durante 'All too Well', sirven como la guinda para que este The Eras Tour sea inolvidable para muchos seguidores de la cantante.

Equipo de sonido

Un espectáculo visual como este no sería nada sin un equipo de sonido que esté a la altura, y como imagináis, la producción de un concierto de esta magnitud no ha escatimado en gastos. El equipo de sonido del Eras Tour está protagonizado por la marca Shure, y por su tecnología llamada Shure Axient Digital Wireless System, un equipo inalámbrico, que cuenta con certificaciones militares que según afirman son capaces de resistir cualquier contratiempo climático.

Así quedó demostrado en el concierto de Taylor Swift de hace un año en Foborough en Massachusetts, que estuvo pasado por agua de principio a fin y el equipo técnico aguantó en pie en todo momento.

Entrando un poco más en detalle, este sistema cuenta con una banda de sintonización de hasta 184 MHz en todos los receptores y transmisores y hasta un total de 63 canales en una banda de 8Mhz.

Pulseras para todo el público

Para hacer que la experiencia sea más inmersiva para el público, cada uno de los asistentes recibe una pulsera de plástico que integra luces LED para crear un efecto visual de luz y color durante algunas canciones. Una tecnología que por otra parte, ya hemos visto en otros macro conciertos como los de Coldplay, y que en este caso está desarrollada por la compañía PixMob.

Estas pulseras cuentan con un receptor infrarrojo y para que funcionen, se utiliza un ordenador con un software específico conectado a un transmisor que manda una señal a unas antenas repartidas por todo el estadio, que envían comandos en todas direcciones a través de radiofrecuencias.

Si una antena manda una señal en una dirección determinada, todas las pulseras que se encuentren en esa dirección se encenderán, dependiendo del comando que reciban. Estos transmisores tienen un alcance de 400 metros, con lo que se aseguran de que funcionen sin problemas en todo el recinto. Así se montan espectáculos visuales tan chulos como el de la serpiente gigante de la canción Look What You Made Me Do.

The Eras Tour es una gira en la que se han batido todos los récords, con más de 2,4 millones de entradas vendidas en el primer día de preventa de Estados Unidos, con una recaudación billonaria y con millones de fans por todo el mundo alucinando con su despliegue.

