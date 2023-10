Taylor Swift está arrasando en taquilla. Es una noticia envenenada para la industria de Hollywood

Finalmente, el docuconcierto 'The Eras Tour' de Taylor Swift no ha recaudado tanto como se esperaba, pero aún así puede presumir de batir algún récord y de haber tenido a las masas de fans en vilo durante todo el fin de semana. Se ha hablado largo y tendido durante los últimos días de cómo los swifties han tomado al asalto cines de todo EEUU convirtiéndolos en demenciales pistas de baile con decenas de personas coreando los hits de la artista.

La bomba Taylor. Entre 126 y 130 millones de dólares en todo el mundo ha recaudado 'The Eras Tour' en su primer fin de semana, unos 95 de ellos solo en Estados Unidos. Aunque se esperaba que el estreno superara los cien millones, el resultado no está nada mal: es el mejor estreno de la historia en el mes de octubre en su país, superado solo (por poco) por los 96'2 millones de 'Joker', y ya es la película-concierto con mejor primer fin de semana, dejando atrás nada menos que al 'This Is It' de Michael Jackson (72 millones en 2009).

Récords si no hablamos de películas. Lo cierto es que Taylor Swift está haciendo historia si nos restringimos al estrecho género de los conciertos filmados. En Reino Unido se habla de número uno absoluto de esta categoría en toda la historia (y la tradición musical de las islas británicas es considerable), Y en IMAX igual, a nivel global: mejor fin de semana para un estreno de este tipo en toda la historia del formato. El CEO de IMAX lo ha recalcado: "las impresionantes cifras que estamos viendo suelen estar reservadas a las superproducciones de Hollywood".

Salvando la taquilla. No es poca cosa, porque después de la temporada de blockbusters veraniegos y el bombazo Barbenheimer, se esperaba un octubre de caída de recaudaciones. "Este octubre, sin Taylor Swift, habría sido horrible; es un enorme punto brillante", le cuenta a Variety el analista Jeff Bock. Recordemos que este octubre se esperaban dos apisonadoras de taquillas como 'Kraven the Hunter' y 'Dune Parte II', que han acabado yéndose a 2024.

Beyoncé observa. Otra artista de primerísima fila, Beyoncé, anunció al ver la explosión de reservas que generaba la película de Swift que estrenaría también en cines (muy pronto: el 1 de diciembre) un docuconcierto de su gira 'Rennaissance Tour', recién concluida. Puede que estemos ante el regreso de un género que llevaba un tiempo fuera de las salas (el último gran éxito fue el 'Never Say Never' de Justin Bieber en 2011), pero que ahora puede aprovechar las ventajas de imagen y sonido que proporcionan formatos como el IMAX.

Hollywood, toma nota. Este éxito deja algunas enseñanzas de cara a Hollywood que podrían ayudar a espabilar la taquilla de los próximos meses. El primero y más obvio es que existen (y funcionan) formas de producción y distribución (Swift lo ha hecho cargándose a intermediarios y tratando directamente con la cadena de salas AMC) alternativas a las tradicionales. Y eso incluye, claro que sí, subir el precio de las entradas (19'89 dólares, en referencia a uno de los discos más famosos de Swift), porque quizás una subida global de los tickets no sea bien recibida, pero sí se entiende en películas-evento como esta.

La gente como loca. Entre esas estrategias alternativas que funcionan, está por supuesto el marketing. Y entre los movimientos con los que ha experimentado Swift está animar a los espectadores a que filmen la experiencia con sus móviles y la compartan, lo que nos ha brindado esos abrumadores pero en última instancia gozosos vídeos de ejércitos de swifties dándolo todo en el patio de butacas. Eso no quiere decir que para la próxima de Nolan, Universal nos anime a desenfundar los móviles, pero se entiende: nadie había promocionado una película como lo hizo 'El proyecto de la bruja de Blair'... y ahora es la estrategia habitual entre las majors. Y recordemos que los pases de 'Barbie' se llenaron de espectadores vestidos de rosa.

Aviso para navegantes. El éxito de 'The Eras Tour' no está dirigido solo a las majors de Hollywood. La industria musical también tiene mucho que aprender: artistas como Taylor Swift o Beyoncé ya no solo son (en el mejor de los casos) compositoras e intérpretes que dan conciertos, sino que tienen que adoptar una actitud algo más multidisciplinaria... y recibir el apoyo de sus sellos (algo extremadamente sencillo en el caso de Swift: se autopublica todo). El disco vive varias vidas como espectáculo multimedia, como película, y vuelta a empezar. No son maniobras al alcance de todos, pero los gigantes deberían estar más que preparados para espabilar.

