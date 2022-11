Taylor Swift ha cancelado la venta de entradas con Ticketmaster. Es la confirmación de que el actual sistema está roto

Ya no hay más entradas para la nueva gira de Taylor Swift. Así lo ha anunciado Ticketmaster, aludiendo a la excesiva demanda. Tras el fin de la pandemia muchos artistas se han animado a dar nuevos conciertos y muchos de ellos están teniendo una gran acogida. Pero detrás de estos problemas no solo hay una avalancha de fans ilusionados, sino un sistema de venta de entradas que va pidiendo a gritos modernizarse.

Una avalancha de 3,5 millones de usuarios. En el primer momento que Ticketmaster puso a la venta las entradas para la gira 'The Eras Tour' un total de 3,5 millones de usuarios intentaron comprar una. Por ello, se decidió aumentar el número de conciertos programados en Estados Unidos, pasando de 27 a 52 actuaciones. Pero no ha sido suficiente.

Tras cinco años sin dar un concierto, había muchas ganas de ver a Taylor Swift. Pero para hacernos una idea de la demanda, Ticketmaster explica que se registró un tráfico en la web sin precedentes, hasta cuatro veces más que el registro más abultado de su historia.

Venta de entradas cancelada y muy mala imagen. El inventario insuficiente y la alta demanda ha llevado a Ticketmaster ha cancelar la venta de entradas de esta gira. El anuncio ha tenido un efecto inmediato a Live Nation Entertainment, empresa detrás de Ticketmaster con la que se fusionó en 2010, que ha caído en bolsa ligeramente, aunque ya está recuperándose.

Más notable ha sido la reacción en redes sociales, donde miles de fans han expresado su descontento, primero ante las colas virtuales de varias horas, con millones de personas esperando y luego con la gestión de la venta. Incluso la senadora estadounidense Amy Klobuchar ha escrito una carta abierta al CEO de Ticketmaster expresando que tiene "seria preocupaciones sobre las operaciones de la compañía".

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.