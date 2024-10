En plena fiebre por las adaptaciones literarias, Sally Rooney ha tomado una decisión: dejar sus libros al margen

Es difícil no conocer 'Normal People' o no verse envuelto en el fenómeno Sally Rooney. En 2018 la escritora publicaba su segunda novela, una obra que hablaba directamente a una generación a través una historia de amor contemporánea en la que la comunicación y el entorno social jugaban un papel esencial en el desarrollo de sus protagonistas, Connel y Marianne.

Dos años después, en 2020, llegaba de las manos de Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald una adaptación a la pequeña pantalla que resultó en un éxito arrollador. 'Normal People', coproducida por Hulu, se convirtió en la más vista aquel año de la BBC, consiguió varias nominaciones a las principales categorías de los Globos de Oro, Emmy o BAFTA y puso en primera plana a dos actores que comenzarían una meteórica carrera.

Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones, quizá una de las mejores elecciones de casting de los últimos años, se metían durante 12 episodios en la piel de los protagonistas. Es difícil no concebir ahora un mundo cinematográfico donde no contemos con Paul Mescal, pero en 2020 entró como un tifón en nuestras vidas junto con Edgar-Jones con unas interpretaciones vibrantes, emotivas y que plasmaban en pantalla todas las complejidades y riquezas de dos personajes como Connel y Marianne. Esta historia de amor a través de los años había conquistado a todo el planeta (62 millones de visionados).

Tras este arotundo éxito tanto a nivel de audiencia como de crítica, en 2022 se estrenó la adaptación de otro de los libros de Sally Rooney, su debut en el mundo literario: 'Conversaciones entre amigos' (2017).

En el libro, los pensamientos más íntimos y las complicaciones de las relaciones interpersonales iban más allá. Rooney nos adentraba en el mundo de dos universitarias que se ven envueltas en la vida de un matrimonio. Dicha voz a cuatro nos hace navegar por celos, infidelidad, amor, poesía y por el que parece el leit motiv en sus novelas: la soledad y la necesidad de conectar.

'Conversaciones entre amigos'.

El recibimiento de la adaptación de 'Conversaciones entre amigos' (en España estrenada en la antigua HBO Max y actualmente Max) no consiguió lo que su predecesora. Ya fuera por falta de magnetismo (igualar la química que desprendieron Paul Mescal y Daisy Edgar-Jones en 'Normal People' era difícil), porque la temática no apelaba al mismo público o por la menor implicación de la autora en el proyecto, lo cierto es que este paso a televisión se quedó a medio gas sin ser, en absoluto, una mala adaptación.

Las dudas de Sally Rooney

Dos años después de aquella segunda adaptación, Rooney ha publicado su cuarto y último libro: 'Intermezzo'. En esta ocasión, la crítica y la audiencia parece más dividida, pillando a contrapié a muchos de sus tradicionales lectores. Por más cliché que resulte utilizar la frase "es su obra más madura", en esta obra, lo sentimos, es cierta. 'Intermezzo' narra la historia de dos hermanos, Peter e Iván, que tienen que lidiar con la reciente muerte de su padre.

En esta ocasión, introducir de una manera tan específica y central el tema del duelo y poner como voces principales a dos personajes masculinos ha dado un matiz nuevo a su obra, aportando aire fresco a su literatura. Eso sí, que no cunda el pánico; la soledad, el amor, los vínculos sentimentales o sexuales siguen más que presentes. Todo lo que puede gustarte de la literatura de Rooney sigue estando presente pero esta vez con cambio en la dinámica y el foco.

Tras tres libros y dos series muy exitosas, la duda parece evidente: ¿para cuándo más adaptaciones de Sally Rooney?

Esta es la pegunta del millón. Si estabas esperando noticias de la posible adaptación de 'Dónde estás, mundo bello' (2021), su penúltima novela , tenemos malas noticias. Con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, Rooney ha concedido una extensa e interesante entrevista a The New York Times en la que responde a esta cuestión. Al ser preguntada directamente sobre si hay alguien trabajando en la adaptación de 'Dónde estás, mundo bello' Rooney es tajante: "No. Hasta ahora he decidido no aceptar ninguna oferta para adquirir los derechos de ese libro".

Como era de esperar las plataformas están deseosas, pero ha sido la autora la que ha dado un paso atrás y ha preferido que sus dos últimas obras conserven su propia entidad: "Sentí que había llegado el momento de tomarme un respiro y dejar que el libro sea por sí mismo durante un tiempo".

'Normal People'.

Sobre ese sentimiento de separación con respecto a las adaptaciones encontramos más respuestas en su entrevista con The Guardian. "La única razón para hacer una adaptación de cualquier obra es si puede ser algo nuevo e interesante por derecho propio. Y creo que eso es lo que todo el equipo consiguió con 'Normal People'. Se convirtió en algo autónomo en sí mismo".

Rooney escribió junto con Alice Birch los seis primeros episodios de la serie y figuró como productora ejecutiva de los seis restantes, por lo que su implicación fue total. En esta misma entrevista aseguraba sentirse agradecida por toda la experiencia, pero también dejaba clara su negativa a participar en más. "Nunca soñé con ser guionista, y desde luego ahora tampoco", añade. "Soy novelista. Sólo quiero escribir novelas".

Así que pese a que Rooney es una escritora reservada, esquiva y que concede pocas entrevistas, en esta ocasión ha dejado bien claro el motivo de su escasa participación en 'Conversaciones entre amigos' y el porqué de su negativa a nuevas adaptaciones.

Más que por el tibio recibimiento de su última adaptación, sus razones van más en consonancia con reafirmar su entidad como escritora, dejar respirar a cada obra y sobre todo, no volver a experimentar todo lo que envuelve a un fenómeno televisivo de esa magnitud. Todo el éxito que atrajo 'Normal People' fue abrumador para la autora: "Todavía sigue pareciéndome demasiado, no quiero volver a ser el centro de atención de esa manera".

Así que de momento no decimos adiós pero si hasta luego a las futuras adaptaciones de las obras de Sally Rooney.

La fiebre por las adaptaciones y el primer paso en falso

Es un hecho que las plataformas de streaming han encontrado un nicho de mercado en las adaptaciones literarias, con dispares resultados en cuanto a calidad pero con números de audiencia que respaldan esa decisión. Incluso hay varios autores, como Ali Hazelwood, Elena Armas o Sarah J. Maas, que han vendido los derechos de sus obras sin que aún haya noticias de que los proyectos de adaptación tengan una fecha en el horizonte. Este proceso responde a una enorme comunidad de lectores que fantasea con el número de temporadas o con su casting soñado para su obra favorita.

En los últimos tiempos hemos visto adaptaciones de libros que se han convertido en producciones exitosas como 'El verano en que me enamoré' (Prime Video), 'Maxton Hall' (Prime Video), 'A través de mi ventana' (Netflix), 'Todos quieren a Daisy Jones' (Prime Video), 'Los Bridgerton' (Netflix)… Podemos confirmar que hay una fiebre por adaptar libros.

Sally Rooney en 2017. (Chris Boland)

De un tiempo a esta parte es común encontrar noticias sobre nuevas adaptaciones o sobre nuevas ventas de derechos editoriales, engrosando el catálogo literario de las plataformas de streaming y generando mucho dinero en el camino. Además, en este mercado de obras y adaptaciones, se genera un incentivo: que haya autores interesados en escribir libros más propensos a una futura adaptación o que las propias editoriales busquen libros lo más "adaptable" posibles.

En este contexto, el punto de vista y la decisión personal de Rooney es comprensible. Para muchos otros autores, sin embargo, su rol como guionistas, productores o consultores de sus adaptaciones es otra rama de su trabajo, encontrándose cómodos sin ver necesariamente amenazada su propia entidad como escritores. De hecho, aunque hay adaptaciones de todo tipo, el denominador común es que cuanto más implicado estén los autores en el proceso... Mejor resultado y aceptación encontramos entre su comunidad de fieles y del público general (como 'Normal People') atestigua.

No obstante, aspirar a la calidad que en 'Normal People' es difícil, ya que no solo es una buena representación de la obra. El guion es impecable, nos dio a conocer a Paul Mescal, ahora uno de los actores más populares de su generación, y ha creado una propia "estética visual Sally Rooney".

Podemos coincidir en que es una pena no volver a disfrutar en pantalla de esos diálogos ingeniosos, ese tinte gris y esa conexión entre personajes eléctrica. Pero nunca está de más dejar reposar los proyectos y darles espacio en el tiempo si eso nos garantiza una nueva 'Normal People' en el futuro. ¿Dónde hay que firmar? De momento, habrá que volver a las páginas.

Imagen | BBC

