Nuevo curso de lecturas: los libros que estamos leyendo en Xataka en septiembre

No sabemos a vosotros, pero a algunos elementos de esta redacción el verano no les beneficia en absoluto a la hora de leer. Demasiadas distracciones, demasiado calor, demasiada molicie: siempre identificamos el verano con el tiempo libre y las oportunidades de agarrar nuestros libros favoritos, pero se habla poco de lo bien que le sientan las rutinas a los hábitos lectores. Los diez minutitos antes de dormir, la pausa después de comer, el rato en el metro... En cualquier caso, seas un lector veraniego o invernal, quizás te estés quedando sin ideas a la hora de afrontar nuevos volúmenes: aquí tienes unas cuantas ideas directamente salidas de las lecturas actuales de algunos miembros de Xataka.

'Cosas que los nietos deberían saber', de Mark Oliver Everett

Nos pasa a todos, supongo. Hace ya unos cuantos años un amigo me regaló un libro de un autor que apenas conocía, una editorial que no seguía y con un título que, al menos en un primer momento, no me resultó especialmente sugerente. Si a todo lo anterior se le añade que la obra es una autobiografía redactada por un músico metido a escritor, el veredicto se entenderá mejor: aquel libro quedó condenado al fondo de una estantería. Allí estuvo en 2021, 2022, 2023 y gran parte de 2024, hasta que hace unas semanas, sin ninguna lectura especialmente motivadora a mano, decidí darle una oportunidad. Tremenda sorpresa. Y enorme lección de que la única forma de valorar una obra es zambullirse en sus páginas.

El libro en cuestión se titula ‘Cosas que los nietos deberían saber’, su autor es Mark Oliver Everett y probablemente sea la obra que más me ha emocionado en lo que va de año. También de las que he leído con mayor placer y agilidad. Sus páginas avanzan como un suspiro, igual que una buena canción, e igual que un hitazo van despertando en quien las recibe diferentes emociones. Con 'Cosas que los nietos…' me he emocionado, he reído, me he angustiado. Ha asomado la lagrimilla. Y la carcajada. Y sobre todo he acabado sintiendo una especie de compasión admirada por Everett. Si tienes el libro por casa y no le has dado una oportunidad, tardas. Si no lo tienes, tardas también en hacerte con un ejemplar, buscarte un sillón y prepararte para gozar. Carlos Prego

'Jonathan Strange y el señor Norrell', de Susanna Clarke

Empecé con Susanna Clarke por lo difícil, la críptica pero fascinante 'Piranesi'. Esta otra, un voluminoso tocho de mil páginas que, eso sí, se lee en un suspiro gracias a lo rápido de su acción y su exquisito sentido del humor, es muy distinta pero igualmente cautivadora: cuenta las andanzas, a principios del siglo XIX, de dos magos en Inglaterra en una época en la que la magia ha sido desterrada de la vida cotidiana. Dos estudiosos (y practicantes) de las antiguas artes de la hechicería se enfrentarán a una amenaza que se remonta a siglos atrás: el Rey Cuervo. Parece una novela de fantasy al uso, pero no lo es, y queda más cerca del costumbrismo burgués irónico y con toques sobrenaturales. Inclasificable y absorbente como todo lo de Clarke. John Tones

'El invencible verano de Liliana', de Cristina Rivera Garza

Lo tenía pendiente desde hace mucho porque por su temática ("El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio", son las primeras palabras de la contracubierta) pensaba que me iba a dejar destrozado. Llevaba años pendiente, de hecho. Así que cuando este mayo ganó el Pulitzer en la categoría de Memoria o Autobiografía me prometí que no lo dejaría pasar más. Todavía tuvieron que pasar un buen puñado de meses, pero aquí estamos. Pensaba que me iba a destrozar, estaba convencido de que iba a cogerme por los pies e iba a fregar conmigo el suelo del despacho. Y, bueno, sí que lo ha hecho.

Pero ha hecho algo más. Cuando Antonio Jiménez Millán recordaba la primera lectura que hizo Javier Egea de su poema 'Troppo Mare', dejó escrito que "aquella tarde de noviembre, en La Madraza, leí los versos iniciales [del] largo poema, supimos que la poesía estaba ganando un territorio nuevo". Justamente eso, palabra por palabra, es lo que he sentido leyendo esto de Rivera Garza. Diría que lo de menos es la historia o la temática, pero mentiría: la historia y la temática son todo. Pero además, hay un algo en la forma de contar, de trabajar con los textos, de pensar con los demás... que gana un territorio nuevo. Es un milagro. Sutil, como todos los milagros; pero un milagro al fin y al cabo. Javier Jiménez

'Contenido', de Carlo Padial

Desde que me topé con el siguiente diálogo extraído del último libro de Carlo Padial me obsesioné con tenerlo en mis manos:

…le pregunté exactamente en qué consistía la actividad de su empresa.

—Nos dedicamos al spam –me respondió con una sonrisa—. Es exactamente lo que te imaginas. Spam. Enviamos spam a cuenta de las empresas que nos contratan. —Qué interesante. Una empresa de spam. —Nadie quiere pasar por el trago de enviar el spam, nosotros nos ocupamos de hacer el trabajo sucio. Alguien tiene que hacerlo. El spam es un producto como cualquier otro

Y ha sido todo un acierto. Moisés-Padial narra con astringencia toda la evolución de Zenfire-Playground (uno de tantos medios digitales nacidos al calor de las redes sociales y la publicidad hinchada de Facebook) en todo su recorrido, desde el momento álgido de interés empresarial hasta que sus protagonistas deben dejar tirados a cientos de trabajadores por una gestión kamikaze, sin que en ningún punto del camino dejase de cruzar la precariedad (física, pero también moral) por la existencia de todos sus protagonistas. Imprescindible para todos aquellos empleados en el sector de la comunicación en el siglo XXI. Esther Miguel Trula

'Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest Products', de Leander Kahney

La biografía de Jony Ive revela la mente creativa detrás de los icónicos diseños de Apple. Desde el iMac colorido hasta el iPhone minimalista, Ive transformó la relación entre tecnología y usuario. El libro explora su obsesión por la simplicidad, su colaboración con Steve Jobs y su impacto en la cultura del diseño. Kahney detalla cómo Ive elevó el diseño industrial a arte, reinventando procesos de fabricación y desafiando las convenciones de entonces. Ofrece lecciones valiosas sobre innovación, liderazgo creativo y la búsqueda implacable de la perfección estética. Es una inmersión fascinante en la evolución del diseño en la era digital, esencial para entender cómo estos dispositivos que usamos a diario llegaron a ser como son. Javier Lacort

'Babel - Una historia arcana', de R.F. Kuang

Tras leer la saga de 'La guerra de la amapola', también por R.F. Kuang, tenía muchas ganas de leer algo más de la joven autora. Así llegué a 'Babel', una historia ambientada en la Inglaterra del siglo XIX. Es una historia sobre el imperialismo, un tema importante para Kuang, contado a través de la magia. En este libro, conocemos a Robin, un huérfano chino que estudia varios idiomas durante años en en preparación para poder acudir al Instituto Real de Traducción de Oxford, también conocido como Babel. En el instituto, los estudiantes trabajan con la magia con plata, que consiste en manifestar los significados perdidos en la traducción para obtener poder. Es este poder que mantiene la superioridad del imperio británico en el mundo.

A lo largo de su estancia en el instituto, Robin se da cuenta de que las cosas no son lo que parecen. En un momento crítico, se da cuenta de que continuar en su trabajo significará actuar en contra de su país natal. El joven tendrá que decidir si quiere actuar en forma de las injusticias que ve o seguir en un sistema que le favorece. Jody Serrano

'Ser de fuera', de Raquel Delgado

El fin del verano siempre es difícil: toca volver al trabajo y las rutinas. Mi forma de suavizar el golpe este año ha sido con relatos. 'Ser de fuera' es una colección de relatos que nos muestran lo cotidiano con otros ojos. Una mirada que analiza desde el gesto de partir el pan en la mesa hasta el costumbrismo del bar de pueblo que todos conocemos. Todo sin que lo analítico vaya en perjuicio de lo íntimo y personal. Pablo Martínez

