'Alien: Romulus' es solo el principio: en los cómics basados en las peliculas es donde está la auténtica chicha de la franquicia

Hay pocas franquicias actuales con un lore tan rico y multiforme como 'Alien'. Quizás solo sagas que han tenido innumerables aportaciones fuera del cine, como 'Star Wars' o Marvel, puedan presumir de tantísimas ramificaciones e historias adicionales al cine que enriquecen su trasfondo. Conviene recordar que la saga inaugurada por Ridley Scott en 1979 solo tiene siete películas en su haber, incluida la flamante 'Romulus', recién llegada a las salas.

El resto de las historias que han engordado la franquicia, salvo excepciones muy puntuales como las dos 'Aliens vs. Predator' o algunos videojuegos, entre los que cabe destacar los primeros 'Alien vs. Predator' y el más reciente y soberbio 'Alien: Isolation', procede de los cómics. Prácticamente desde el éxito de 'Aliens' de James Cameron, y hasta la reciente inclusión de los xenomorfos en las filas de Marvel, es ahí donde ha crecido la mitología de las criaturas. Y sí, muchas de las dudas que las películas dejan sin contestar son respondidas en estos cómics.

El mundo de Dark Horse

Los cómics de 'Alien' nacen tan pegados al cine que el primero de ellos es una flamante adaptación de la propia película original, y que edita la revista 'Heavy Metal' (versión norteamericana de la legendaria 'Metal Hurlant' francesa) con guión de Archie Goodwin y dibujos de Walter Simonson. En 1988 la editorial independiente Dark Horse licencia los derechos a Fox y arranca su publicación de series de 'Aliens' con una secuela directa de la película de James Cameron.

La peculiaridad de la incursión de Dark Horse en la franquicia es que no hay una única serie de 'Aliens' que se prolonga indefinidamente, sino sucesivas miniseries donde cambia el tono, el estilo y el equipo creativo. Es una técnica que prácticamente ha durado hasta la actualidad con la incursión de Marvel en la saga, y que beneficia notablemente al conjunto, ya que permite que las historias sean autocontenidas y breves, y no se abuse demasiado de las intervenciones de los monstruos.

Las tres primeras miniseries de Dark Horse continúan lo visto en 'Aliens', y de hecho retoma a dos de sus protagonistas diez años después de la película, el cabo Hicks y la niña rescatada de la colonia por Ripley, Newt, ya convertida en adulta. En la cronología oficial de las películas, se revela al inicio de 'Alien 3' que Newt y Hicks que han muerto en su huída de la colonia tras su enfrentamiento con la Reina Alien, así que en las sucesivas reediciones de estas primeras miniseries de 'Aliens', los personajes fueron renombrados y algunos elementos de la historia cambiaron, disipando su relación con la película de Cameron.

El número de series es tan abundante (contamos alrededor de cuarenta miniseries, más innumerables apariciones con historias breves en las revistas 'Dark Horse Presents' y 'Dark Horse Comics') que encontramos calidades completamente dispares: desde historias prescindibles (de hecho las tres minis iniciales, pese a lo icónico, no son lo mejor del conjunto) a pequeñas maravillas. Por normal general, si el autor tiene personalidad propia (Corben, Sam Kieth, Jim Woodring), los xenomorfos le sientan como un guante.

¿Algunas a las que acercarte? Échale un ojo a 'Genocidio', popular por introducir a los aliens rojos en el universo xenomorfo, cuando la humanidad ya es muy consciente de la existencia de los bichos. Cuando se descubre que las Reinas Alien segregan una sustancia que funciona como un superesteroide, los marines van a capturar a la Reina al que podría ser el planeta donde nacieron los xenomorfos, y donde tiene lugar una guerra fraticida entre dos especies de aliens, los rojos y los negros. Muchos de los conceptos nacidos en este cómic, primero en distanciarse de las películas, se convirtieron en habituales en los cómics

Aliens: Genocidio

Por cierto, los comics de Dark Horse a menudo se entrecruzan, y para seguir sus decenas de argumentos recomendamos webs tipo Alien Anthology, pero... ¿son canon? Es complicado: muchos comics de la editorial no se consideran historias oficiales, sino "leyendas". De hecho, las propias películas de 'Aliens vs. Predator' no se considera que transcurran en el mismo universo de Alien. Este extraordinario post de Andrew E.C. Gaska disecciona todas las películas, videojuegos, novelas y cómics y las divide en diferentes líneas canónicas. Imprescindible.

Lo que decíamos de los autores: mucho ojo a 'Aliens: Salvación', dibujada por un Mike Mignola pre-'Hellboy' y que tiene elementos en común con 'Alien 3'. El ataque de un xenomorfo a una tripulación es el telón de fondo para una serie de delirios religiosos de uno de los personajes, el cocinero de la nave. El dibujo de Mignola crea una atmósfera de terror gótico perfecta para el asedio del xenomorfo.

Y cerramos con esta curiosidad, perfecta si no te gustó la visión de los Ingenieros que se daba en 'Prometheus': en 'Aliens Apocalipsis', Mark Schultz y Doug Wheatley, hablan de estas criaturas (a las que aún se llama space jockey, como en los diseños de la película original) y de su civilización hiperevolucionada. Y sí, claro, veremos nacer un alien demencial del pecho de uno de ellos. Quién necesita el canon.

Marvel presenta: Alien

El 31 de diciembre de 2009, The Walt Disney Company se fusionó con Marvel Entertainment. En diciembre de 2017, compró Fox, productora decana de Hollywood entre cuyas propiedades se encontraba 'Alien'. Era cuestión de tiempo que en algún momento chocaran ambos mundos: en 2023 se editó 'Predator contra Lobezno', y a finales de agosto, llegará a Estados Unidos, casi coincidiendo con el estreno de 'Alien: Romulus', la miniserie 'Aliens vs. Vengadores' escrita por Jonathan Hickman y dibujada por Esad Ribić.

Pero no hace falta ir a crossovers tan específicos (que en cualquier caso, ya existían en modo bootleg: ¿qué es el Nido de la Patrulla X si no?): la cuestión es que Marvel es dueña de la franquicia de 'Alien' y puede editar cómics de la serie, más coincidentes con el lore de la serie, tal y como hizo Dark Horse en su día. Es el caso de las sucesivas miniseries (cinco hasta el momento) que ha ido publicando desde marzo de 2021.

Las tres primeras miniseries conforman una historia, y las dos siguientes, otra. Cada uno de esos grupos comparte equipos creativos. Las tres primeras miniseries, dibujadas por el español Salvador Larroca, siguen a un ex-soldado de la Corporación Weyland-Yutani que se ve obligado a volver al servicio por culpa de un grupo ecoterrorista y una mutación generada por una misión de marines muy similar al rescate planteado en 'Aliens'. La tercera de estas miniseries, por ejemplo, tiene la originalidad de plantear un equipo de protagonistas formado por sintéticos exclusivamente.

El segundo grupo de miniseries arranca en la luna helada de LV-695, lo que nos brinda un escenario inédito para el enfrentamiento de humanos y xenomorfos. Un equipo de colonos y científicos de Weyland-Yutani ha sido enviado para investigar los recursos naturales del planeta. Una instalación subterránea abandonada, cubierta por capas de hielo, desatará el horror después de una hibernación de varios siglos. La siguiente miniserie de este bloque nos devolverá trece años después a la misma luna, con un grupo de expertos intentando recuperar la instalación hundida, lo que dará pie al nacimiento de unos híbridos humano-xenomorfo más letales que nunca.

A estas miniseries se suman una serie de especiales y antologías muy interesantes. Hay desde una secuela directa de la película 'Aliens' a un cómic que acompaña a 'Romulus', pasando por una entrega de la antología 'Black, White & Blood' (que Marvel dedica a sus personajes más violentos) o una miniserie de 'What if...?', que responde a la pregunta "¿Y si... Carter Burke hubiera sobrevivido?" (el cargante agente de la compañía que acompañaba a Ripley en la película de James Cameron).

¿Dónde leer todo esto?

Siendo productos Marvel recientes, muchos de estos cómics los puedes encontrar en inglés en la plataforma propiedad de Marvel, Marvel Unlimited. Pero si los quieres en papel y traducidos, Panini ha traído algunos de ellos a España. Por ejemplo, de las miniseries de Marvel ha publicado las cuatro primeras bajo los títulos 'Linajes', 'Reanimación', 'Icarus' y 'Deshielo'.

Alien 1. Linajes Hoy en Amazon — 20,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Pero también los clásicos tienen su espacio aquí: al igual que la Marvel original, están reimprimiendo los clásicos de Dark Horse. En Estados Unidos ya han publicado cuatro recopilatorios, y aquí ya podemos disfrutar de los dos primeros bajo el título 'Aliens Omnibus: La etapa original 1', y que son auténticas joyas para coleccionistas: no solo recopilan todo el material de Dark Horse, sino piezas tan extrañas como una novela breve ilustrada de Stephen R. Bissette, 'Tribes', o unos minicomics que aparecían en las figuras de acción de 'Aliens' y que tienen su propia continuaidad. ¡Un follonazo xenomorfo!

Aliens: La etapa original 1 (MARVEL OMNIBUS) Hoy en Amazon — 66,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Cabecera | Marvel

En Xataka | "¡La gente se ha puesto enferma, es un desastre!": así fue recibido este clásico de la ciencia ficción en su estreno