Netflix y Prime Video dominan con mano de hierro las guerras del streaming. Su arma secreta: la literatura romántica

Disney+ tiene Star Wars, Marvel y un contenido infantil de primer orden con sus películas clásicas y mientras Max cuenta con licencias potentísimas como Harry Potter, DC o Juego de Tronos. ¿Cómo es posible entonces que sean Netflix y Prime Video las plataformas con más suscriptores y por una diferencia tan grande? Los datos, como repasa Indie Wire , otorgan a estas dos últimas más de 200 millones de usuarios, superando holgadamente a sus competidores.

¿Por qué se produce esto? Evidentemente hay cuestiones concretas como el rol pionero de Netflix y la asociación de Prime Video con Amazon Prime, pero hace unos días arrojábamos una explicación: la guerra se gana en los márgenes. Si entonces poníamos el acento en la capacidad de Prime Video de tener otros canales como aliados, ahora es el momento de estudiar un nicho de crecimiento muy importante para las dos principales plataformas de streaming: las franquicias de literatura romántica.

Aunque 'Juego de Tronos' en Max y 'Shogun' (vía Hulu) en Disney+ sean las excepciones a la norma, lo cierto es que Netflix y Prime Video se han hecho fuertes en las adaptaciones literarias. El espectador más masivo estará pensando ahora en series como 'The Witcher','The Umbrella Aademy' o 'Lupin' en Netflix así como 'La rueda del tiempo' y 'The Boys' en Prime Video.

Pero si analizamos en detalle, dentro de la gran cantidad de adaptaciones literarias que podemos encontrar, el género que predomina y que actúa de denominador común en ambas plataformas no es la fantasía o la ciencia ficción sino el romance. Ya sea en adaptaciones de literatura romántica contemporánea o bien explorando sus diferentes subgéneros, está claro que estas plataformas no dejan de lado al género que más se lee en el mundo ; antojándose clave a la hora de cosechar nuevos suscriptores o acumulados de horas de visionado muy jugosos.

El líder de las plataformas tiene claro dónde invertir

En Netflix, los emblemas de esta tendencia están claros: 'Los Bridgerton' y 'Heartstopper'. Detengámonos primero en el segundo, en la aclamada adaptación de los cómics de Alice Oseman. Los fieles de la autora ya eran conscientes de la importancia y belleza de la historia de amor de Nick y Charlie pero en 2022 estos personajes cautivaron también a la audiencia de la plataforma de streaming, siendo prácticamente imposible no usar las palabras "cuqui", "entrañable" o "imperdible" al hablar de ella.

La continuidad de las series en Netflix es cada vez más impredecible, con constantes cancelaciones de series hasta cierto punto exitosas, siendo cada vez más raro encontrarnos con terceras o cuartas temporadas; sin embargo, con 'Heartstopper' no hay apenas dudas de su longevidad siguiendo el calendario de publicación de volúmenes.

Además de ocupar gran parte de su catálogo, Netflix usa un elemento más a su favor a la hora de adaptar este género literario: escoger autoras superventas y realizar varias adaptaciones de sus obras a medida que los éxitos se suceden. El ejemplo más cercano es Elísabet Benavent, una de las escritoras españolas más famosas de la literatura romántica, con más de 5.000.000 de ejemplares vendidos y más de 20 libros publicados.

En 2020, Netflix adaptaba en formato serie el que había sido el debut editorial de la autora: la saga 'Valeria' ('En los zapatos de Valeria', 'Valeria en el espejo', 'Valeria en blanco y negro' y 'Valeria al desnudo'). Si bien no encontramos una adaptación del todo fiel, la esencia de Valeria y su grupo de amigas permanece. Las tramas se han modernizado pero ese retrato de amistad, pasión y sororidad pasa de las páginas a la pantalla, recreando un "universo Valeria" que las lectoras hasta entonces solo podían imaginar. Esta serie, que conseguía colarse en lo más visto tan solo unas horas después de su estreno, es uno de los mayores reclamos de Netflix y verá su final con su temporada 4, aún sin fecha de estreno prevista.

Netflix acertó sin ninguna duda con esta adaptación, así que no dejó ir fácilmente a la escritora. En 2021, Maria Valverde y Álex Gonzalez protagonizaron 'Fuimos canciones', la adaptación de la bilogía ' Canciones y recuerdos ' de Benavent. Quizá el resultado habría sido mejor en un formato de serie, pero lo que es cierto es que en esta ocasión, pese a lo reseñable de la entrega de Valverde, la película no consigue acertar. Las tramas y personajes se desdibujan hasta parecer un simple esquema de los puntos esenciales tratados en el libro.

Pero la fiebre Benavent continuaba en Netflix y en 2023 era el turno de ' Un cuento perfecto ', Anna Castillo y Álvaro Mel retratan la historia de amor entre los polos opuestos Margot y David. Otra vez encontramos el formato de serie y esto sin duda ayuda a mantener lo que hace especial a una de las novelas más peculiares de la autora.

Autoras > franquicias

Esta fórmula de apostar por autoras y no proyectos en particular parece ser otro signo de distinción de la plataforma al abordar el género de romántica, y sus intenciones futuras parecen querer continuar con esta tendencia. Netflix se ha unido a Emily Henry, otro de los grandes nombres de la literatura romántica contemporánea (ha lanzado cinco bestsellers número 1 en cuatro años y en total ha vendido siete millones de ejemplares de sus libros en Estados Unidos desde 2020). Próximamente podremos ver en pantalla ' Gente que conocemos en vacaciones ' ('People We Meet on Vacation') y ' Un lugar feliz ' ('Happy Place').

El romance juvenil (Young Adult) tampoco pasa desapercibido para Netflix y de hecho forma un gran apartado dentro de su catálogo. A adaptaciones de éxito como 'A todos los chicos de los que me enamoré' o la película que dio a conocer a Jacob Elordi, 'Mi primer beso' ('The Kissing Booth') se le han sumado recientemente las adaptaciones de 'Fabricante de lágrimas' (bestseller de la autora Erin Doom ) o 'A través de mi ventana' (trilogía 'Hermanos Hidalgo' de Ariana Godoy).

Después de este hiato en el texto, vamos, ahora sí, con 'Los Bridgerton'. La adaptación de las novelas de la autora Julia Quinn donde cada libro narra la historia de un hermano Bridgerton, se ha convertido en todo un fenómeno de la plataforma batiendo records con el estreno de cada nueva temporada. Y es que, con mayor o menor rigor histórico, este género de romance funciona.

Pero el romance histórico no sólo vive de creaciones recientes en la plataforma. En 2022 Netflix apostaba también por una remodelación del clásico de Jane Austen 'Persuasión' con Dakota Johnson en el papel de Anne Elliot o una nueva versión, más clásica y fiel a la original, de 'El amante de Lady Chatterley' escrita por David Herbert Lawrence, con una química deslumbrante entre Emma Corrin y Jack O'Connel.

Tal es el éxito de esta rama del romance que Netflix parece estar desarrollando una nueva adaptación , esta vez en formato de serie, de 'Orgullo y Prejuicio'. Será difícil superar esa flexión de mano de Matthew Macfadyen (icónico Mr. Darcy), pero con alguien de la talla de Daisy Edgar- Jones sonando como candidata para el papel de Elizabeth Bennet el éxito casi está asegurado.

Prime Video no se queda atrás

Mientras que Netflix apuesta por el romance en su totalidad, a Prime Video parece resultarle más efectivo centrarse en las adaptaciones de literatura romántica contemporánea.

Todo un acierto teniendo en cuenta el abrumador éxito de 'El verano que me enamoré' ('The Summer I Turned Pretty'), la adaptación en serie de la trilogía 'Verano' de Jenny Han ('El verano en que me enamoré', 'No hay verano sin ti' y 'Siempre nos quedará el verano'). Prime Video dio en el clavo adaptando la historia de este triángulo amoroso entre Belly (Lola Tung), Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno) y de guinda del pastel tenía una banda sonora de Taylor Swift . Poco podía salir mal con esta adaptación.

Esta pasada primavera su absoluto hit fue 'Fallout', basado en la saga homónima de videojuegos, pero en esa misma temporada destacó otra adaptación literaria de romántica contemporánea: 'Maxton Hall'.

Esta producción alemana basada en la obra de Mona Kasten, consiguió convertirse en la serie original internacional más vista de la plataforma y ha ocupado el número uno de las listas de Prime Video en más de 120 países. La vida de los protagonistas Ruby (Harriet Herbig-Matten) y James (Damian Hardung) en el internado Maxton Hall se dilata en la trilogía ‘Save’ así que Prime Video no ha tardado, tras los números cosechados, en dar el visto bueno a una segunda temporada basada en el volumen 2 de la trilogía, ‘Save you’.

Más allá de las series, las adaptaciones cinematográficas de Prime Video tampoco dejan de lado la novela romántica. La producción española 'Culpa mía' se estrenó el verano de 2023 convirtiéndose en la película de habla no inglesa más vista y sí, es una adaptación de las novelas de Mercedes Ron. Su trilogía 'Culpables' continuará en Prime Video y para atestiguar aún más su éxito, solamente un año después de la adaptación española, Prime Video ya está preparando una versión británica de 'Culpa mía'.

Y el catálogo romántico sigue creciendo, Prime Video quiere reeditar el éxito que cosechó la adaptación de la novela 'Rojo, Blanco y Sangre Azul' (Red, White & Royal Blue) y han anunciado una secuela. El estreno de ' Red, White & Royal Blue ' , que debutó como la película número uno en Prime Video en todo el mundo, también ha generado un gran aumento de suscriptores para la plataforma de streaming.

Sus fans pueden estar tranquilos, porque Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine volverán a ponerse en la piel de Alex Claremont Díaz, hijo de la presidenta estadounidense Ellen Claremont (Uma Thurman), y el príncipe Henry, miembro de la realeza británica. Los dos se enamoran después de conocerse para arreglar un escándalo político internacional, pero deben mantener su relación romántica en privado para evitar otra controversia mundial.

Además no es el único proyecto de Nicholas Galitzine que involucra una adaptación romántica para la plataforma, en 2024 le hemos podido ver junto con Anne Hathaway en 'La idea de tenerte' (' The idea of you ') y pese a la disconformidad de la autora Robinne Lee con el final elegido , lo cierto es que es otro título de éxito (casi 50 millones de espectadores en dos semanas convirtiéndose en el debut de comedia romántica número 1 de Amazon MGM de todos los tiempos) que pavimenta el camino a seguir.

Y aunque el artículo va de horas de visionado, nuevas suscripciones y profundidad de catálogo, también están empezando a llegar los premios a estas plataformas por sus adaptaciones de novelas románticas. Con nueve nominaciones y dos galardones durante la edición de 2023 de los Premios Emmy, ' Todos quieren a Daisy Jones ', basada en la novela homónima de Taylor Jenkins Reid sobre la tormentosa relación de amor en el seno de un exitoso grupo de rock setentero, fue todo un reconocimiento para Prime Video.

Los resultados de estas producciones en cuanto calidad son variables pero lo que es cierto es que los números validan su posición privilegiada en el catálogo de Netflix y Prime Video, y dan sentido a su estrategia. Si se permite una metáfora sobre las plataformas y los canales de TV que intentan relevar, Disney+ y Max están buscando el gran pelotazo, como esas cadenas que compran los grandes estrenos o crean las series más potentes.

Netflix y Prime Video, salvando las distancias, se han centrado más en rellenar la parrilla con los formatos más exitosos y replicables. Se puede citar su apuesta, en especial de la primera, por los realities; pero la realidad es que en la columna vertebral de ambas están las numerosísimas y exitosas adaptaciones de novelas románticas.

