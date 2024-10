Hay una auténtica fiebre por el hockey sobre hielo. El motivo es inusual: la nueva literatura romántica

La fiebre por las adaptaciones literarias sigue creciendo. Hace pocas semanas conocíamos que Prime Video llevará a cabo la adaptación de la saga ' Off Campus ' (en España conocida como 'Kiss Me') de Elle Kennedy. No se trata de la primera incursión de la autora en el mundo de las adaptaciones. En mayo sabíamos que Chris Van Dusen, creador de 'Bridgerton' , adaptaría junto a A24 ‘Girl Abroad’ , novela publicada por Kennedy a principios de 2024.

Mientras los entusiastas de la literatura romántica se han mostrado por lo general ilusionados con esta nueva adaptación, los fieles de Kennedy y una gran parte de la comunidad #BookTok lo que realmente llevaban pidiendo desde hacía tiempo es la adaptación de una historia sobre hockey hielo: 'Off Campus'. La saga consta de cinco libros que se adentran en la vida de varios miembros del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Briar mientras navegan por relaciones de amor, amistad y todo lo que conlleva el paso a la edad adulta.

En 2015 Kennedy publicaba el primer libro de 'Off Campus', 'Kiss me. Prohibido enamorarse' ('The Deal'). Aquí conocimos la historia de Garret y Hannah, dos polos opuestos que fingen estar en una relación y que a través de esta farsa descubren sus verdaderos sentimientos. En la segunda entrega, 'Kiss me. Objetivo: tú y yo' ('The Mistake'), el amigo de Garrett, Logan, intenta tener una segunda oportunidad con la chica de sus sueños, Grace.

En el tercer libro, 'Kiss me. Inmune a ti' ('The Score'), el que el jugador de hockey y ligón oficial del equipo, Dean, se enamora de su amiga Allie. En el cuarto episodio, 'Kiss Me. Contigo hasta el final' ('The Goal)', nos encontramos con la historia más diferente de la serie: John y Sabrina, lidian con la paternidad en su último año de universidad. Por último, 'Kiss me. El legado' ('The Legacy') sigue a todas las parejas tras su periodo universitario poniéndonos al día de todo lo que ha acontecido con ellos en esos años.

Sin noticias todavía sobre el posible casting para la serie, lo que sí sabemos es que con todo este material a su disposición, Prime Video pretende realizar una serie de televisión en la que cada temporada se centre en uno de los libros.

¿Qué tiene de especial esta saga?

El mundo de la literatura romántica se mueve en torno a tropos. La comunidad de booktok o bookstagram se ha convertido en una fuente inagotable de recomendaciones según nuestro tropo favorito: enemies to lovers (de enemigos a amantes), friends to lovers (de amigos a amantes), fake dating (relación falsa), etcétera. Dentro de la novela romántica también podemos encontrar diferentes subgéneros: histórica, fantasía (romantasy), contemporánea o, si alguno de los personajes está relacionado con el mundo del deporte o es atleta, romance deportivo (sports romance).

Es ahí dónde Kennedy se desenvuelve con mayor soltura.

La saga de sports romance 'Off Campus', más en concreto su primer libro publicado en 2015, marcó un punto de partida para un nuevo escenario en el mundo de la literatura romántica contemporánea. Ese punto de partida, por sorprendente que pueda parecer, fue el hockey sobre hielo.

Las tendencias de búsquedas globales para "sports romance" (rojo) y para "hockey romance" (azul) en los últimos cinco años. (Trends)

Con su retrato de Garret Graham, Elle Kennedy marcaba una nueva pauta. La historia no era algo novedoso, dado que encontrábamos lugares relativamente comunes en la literatura romántica (fake dating, autodescubrimiento y la importancia de la comunicación para establecer relaciones personales de calidad) . Pero en el momento que Kennedy establece esta trama de universitarios con bajo un contexto diferente, crea otro patrón. El hockey hielo se convierte en otro personaje más.

El uso del enmarque del deporte, y en este caso del hockey sobre hielo, es un elemento definitorio en sí mismo del personaje y de su entorno. Ya no solo sirve, en su naturaleza más banal, para hablar del físico o el tipo de masculinidad que se supone que va a asociada a este deporte. La autora puede adentrarse en temas como la masculinidad tóxica, la fraternidad que puede crearse en ese ambiente, el estrés o la exigencia que provoca en los jugadores querer llegar a la élite, la presión familiar, la relación entre entrenador y jugador, el impacto económico… Y todo esto está presente en las novelas de Kennedy bajo el género romántico.

Rompió el hielo (con el hockey)

Si bien, en concreto en cinematografía, el fútbol americano es símbolo casi automático de rom com de los 90 y principios de los 2000, Garret Graham marcó el camino en la literatura romántica y juvenil de la última década. Lo cierto es que desde 2015 el número de libros en los que el hockey hielo está presente es abrumador. El reto es ir a la sección de romántica de cualquier librería y encontrar un título en el cual su personaje no practique o esté relacionado con este deporte.

'Romper el hielo' ('Icebreaker') y 'En las nubes' ('Daydream') de Hannah Grace; 'Collide, fuera del hielo' de Bal Khabra; la saga 'Playing for Keeps' de Becka Mack; 'Rozando el cielo' ('Mile High') de Liz Tomford; 'Breakaway. Rompiendo el hielo’ de Grace Reilly; 'Pucking around. El amor no es cosa de dos' de Emily Rath... Todos ellos llegaron tras 'Off Campus'. Ah, y en esta generosa enumeración solo tenemos títulos con traducción al castellano, a pesar de la escasísima tradición del hockey hielo en España. El volumen total es mayor.

Pero si lo que queremos estimar es la dimensión global del fenómeno, basta un ejemplo para comprender la importancia del hockey hielo dentro de la literatura romántica contemporánea. En el momento de redactar estas líneas, #sportsromance cuenta con 273.000 vídeos en TikTok, mientras que #hockeyromance, mucho más específico, se sitúa muy cerca: 215.000.

Asuntos como la dureza física y el compañerismo lo encontramos en más deportes que el hockey hielo, pero quizás sea su explícita violencia (los árbitros hasta permiten peleas puntuales a puñetazos) la que proporciona a esta disciplina su valor añadido más importante a las historias. Es la contraposición de esto con unos personajes tiernos, o su arco hacia una posición más vulnerable sentimentalmente, lo que atrae a escritores y lectores.

No es tu típica temática romántica. (Unsplash

"Me alegro de que no odien esa parte [el hockey hielo], porque son las escenas más divertidas de escribir" - Elle Kennedy

Curiosamente, el uso del hockey hielo en la obra de Elle Kennedy arrancó como sucede con muchos otros autores literarios: con una vivencia personal. La escritora redactó su primera novela al respecto a causa de su noviazgo con un jugador de este deporte. Esto, que lo cuenta en una entrevista concedida a USA Today , también sirve de puente para relatar sus inseguridades sobre si tendría éxito darle tanto protagonismo a esta disciplina en sus obras: "En realidad, me preocupaba que los lectores dijeran: «No quiero leer capítulos sobre gente practicando un deporte». Me alegro de que no odien esa parte, porque son las escenas más divertidas de escribir".

Tanto en la obra de Kennedy como en la de quienes la siguieron encontramos historias que se adentran en menor o mayor detalle en los aspectos técnicos del hockey, pero nunca figura como telón de fondo si no como elemento activo de la narración. Sumado a todas las variantes en cuanto al tipo de masculinidad que quiera representar el autor y la dinámica de la relación del personaje con el deporte, el hockey puede abarcar todo tipo de tropos y gran variedad de historias.

La existencia de varios miembros de un equipo y conseguir perfilarlos de manera correcta desde el inicio también construye algo que puede ser muy aprovechable y que los lectores suelen adorar: las sagas. Dejar pistas en un primer libro sobre qué pareja puede ser la siguiente o sobre qué jugador se va a centrar la próxima novela es algo común y que experimentamos con 'Off Campus'.

Hay lectores que infravaloran el poder de la literatura de romance, pero lo cierto es que es el género que más se lee en todo el mundo . Su mensaje, personajes y tramas llegan a todo tipo de público y es necesario que esta literatura contemporánea sea una muestra de la sociedad, dejando atrás arquetipos arcaicos y subrayando lo que tiene que hacernos sonrojar. Las redes tienen el poder de catapultar determinados libros al estrellato y aumentar sus ventas , como demuestra el fervor por los hockey romance en la comunidad (a pesar de que también ha traído problemas bajo el brazo).

Tras el éxito de la comunidad BookTok y de este tipo de novelas, los propios equipos de la NHL (la máxima liga de hockey norteamericana) abrazaron esta tendencia, publicando fotos y vídeos de miembros de su equipo bajo la etiqueta de BookTok, e incluso llegando a invitar a influencers literarios a partidos. Tal fue la conversación que se generaba a raíz de estos libros que incluso los Seattle Kraken cambiaron su biografía de TikTok a "Mostly BookTok" ("Principalmente, BookTok").

Esta conexión del equipo con la comunidad terminó cuando el jugador de los Kraken Alex Wennberg y su mujer Felicia Wennberg denunciaron a través de Instagram el acoso que estaban sufriendo a raíz de la fijación de algunos lectores con la figura del jugador.

Pionera en más que en usar un deporte

Si has terminado la saga 'Off Campus' y quieres más hockey hielo narrado por la autora, Kennedy continúa relatando la vida universitaria con la saga 'Briar U' (en español saga 'Love Me'). Tras la graduación de los personajes que conocimos, en este nuevo conjunto de cuatro libros conocemos la historia de una nueva generación. Con este spin-off volvemos a encontrar historias de amor, retos de la vida universitaria y por supuesto, más deporte sobre hielo.

No tenemos noticias sobre una posible adaptación de esta continuación pero solo cabe esperar que si los resultados de la nueva serie de Prime Video son similares a los cosechados con adaptaciones como 'El verano en que me enamoré' o 'Culpa mía', podamos ver las historias de esta nueva generación de jugadores.

El mundo del hockey hielo no se detiene aquí para Elle Kennedy, puesto que en 2015 y junto con la autora Sarina Bowen publicó 'Siempre él' ('Him'). Con esta novela consiguió que el romance entre Jamie y Wesley, dos jugadores de hockey hielo, entrara en la lista de los más vendidos de USA Today . Gracias a esta obra, un mayor público desembarcó en la literatura LGBTQ+, en especial la denominada como romance MM (Male/Male romance). Tal fue el alcance de este libro que las autoras convirtieron la historia de estos jugadores en una saga, continuando en 2016 con 'Siempre nosotros' ('Us') y en 2020 con la publicación de 'Epic'.

Elle Kennedy no es la primera autora en tratar los temas que refleja en sus libros o que usa el deporte como vehículo para sus tramas románticas, pero su alcance y repercusión ha conseguido que un mayor público se abra a otros escenarios. Su pluma ha servido de punto de partida para muchos de los bestsellers que encontramos hoy en día en las librerías de todo el mundo.

