El libro más famoso de la nueva premio Nobel no es una novela, es una radiografía de todo lo que está mal con Corea del sur

Seúl es la sexta economía metropolitana del mundo, solo por detrás de Tokio, Nueva York y Los Ángeles: una megalópolis de 25 millones de habitantes que, a las orillas del río Han, se ha convertido en el corazón una de las potencias tecnológicas, culturales y económicas "más sofisticadas" del mundo.

Es la modernidad más atrevida convertida en ciudad, convertida en nación. Tanto que muchos hablan de "milagro". Un milagro que, a poco que nos acercamos, está lleno de claroscuros.

Y la mejor forma de verlo es, curiosamente, la última premio Nobel de Literatura.

"Una mujer insulsa"

"Antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial [...] Si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas".

Así empieza 'La Vegetariana', la novela más conocida de Han Kang. Una historia de una mujer "normal" que decide hacerse vegetariana en el Seúl contemporáneo. Puede parecer trivial, pero lo interesante es que esa pequeña decisión hace explotar todo el mundo social que la rodea. Y no, no es una forma de hablar: sin entrar en demasiados spoilers, más allá de los insultos y el escándalo del marido, el padre de la protagonista llega a golpearla con la intención de que consuma un trozo de carne.

Leída desde esta parte del mundo puede parecer excesivo, pero Corea puede ser un sitio duro.

La pesadilla que convive con el milagro

En mitad de una bestial crisis demográfica, Corea del Sur es el país de la OCDE con más suicidios, el de mayor consumo de alcohol per cápita y un sitio en el que un 3% de su juventud vive encerrada en sus habitaciones.

Ser niño es duro, pero ser mujer es mucho peor: las estadísticas nos dicen que hasta el 80% son acosadas en el trabajo y la brecha de género se encuentra el 32%. En igualdad salarial, Corea está en el puesto 105 de 146. En 2019, un movimiento feminista llamado 4B dió un golpe en la mesa y empezó a poner todos estos temas encima de la mesa; Han Kang escribió su libro 15 años antes.

Mientras que el movimiento 4B se basa en cuatro negaciones fundamentales ("No al matrimonio heterosexual, no al parto y la crianza de los hijos, no a las citas con hombres y no a las relaciones heterosexuales"), la negación de Yeong-hye es mucho más sutil: se niega sencillamente a comer carne. En un sitio donde la carne, eso sí, es algo más que carne.

Esos pequeños cambios

Hay un monólogo teatral de Tim Crouch en la que el protagonista, de niño, decide que va a mantener el brazo derecho en alto para siempre. No hay motivos claros para ello y, de hecho, puede ser malo para él: pero se convierte en un propósito vital que lo cambia a él y a todos para siempre. Crouch es inglés y, aunque la pieza es rarísima, compartimos suficientes coordinadas culturales como para entender el efecto de un pequeño cambio ("incomprensible") en la vida social del chaval.

Para los que la rodean, la decisión de Yeong-hye es tan incomprensible como la del personaje de Crouch. Como en el brazo de la obra de teatro, su decisión "se convierte en el objeto inanimado definitivo sobre el que otros proyectan sus propios símbolos y significados". Las consecuencias, de hecho, son mucho peores para la surcoreana.

Aunque he de reconocer que, desde Occidente, las voces de los narradores de 'La vegetariana' parecen obvias y exageradas, casi satíricas; lo cierto es que eso es más bien un problema nuestro. Es verdad que Han Kang hace uso de cierto 'realismo mágico', pero en las opiniones misóginas de la sociedad coreana hay, sobre todo, 'realismo puro y duro'. Por eso el libro es tan valioso para entender cómo tras el relumbrón de los neones de Seúl se esconden los fantasmas.

