Chile aprobó un cable submarino directo a China. La decisión desató un escándalo diplomático con EEUU en mitad de todo

Durante décadas, Chile ha intentado reducir su dependencia digital de Norteamérica. La llegada de China Mobile como alternativa parecía una solución a todos sus problemas con el tendido de un cable submarino desde Valparaíso a Hong Kong. Sin embargo, la cuestión ha desembocado en un tremendo lío geopolítico difícil de lidiar. Todo porque a Estados Unidos no le había gustado ni un pelo la jugada.

Independencia dependiente. Casi toda la infraestructura de cable submarino que conecta a Chile con el resto del mundo pasa por territorio estadounidense o está en manos de empresas tecnológicas norteamericanas como Google, Meta o Amazon. Cuando Chile buscó una ruta directa hacia Asia, encontró que la única opción viable pasaba por China. Y claro, eso encendió todas las alarmas en Washington.

Qué se estaba negociando. China Mobile, empresa de telecomunicaciones estatal china, presentó una propuesta de 500 millones de dólares para tender un cable submarino de unos 20.000 kilómetros entre la ciudad chilena de Concón y Hong Kong. El proyecto, denominado Chile-China Express, habría supuesto la primera conexión transpacífica de datos desde América Latina hacia Asia sin pasar por Norteamérica. El ministerio de Telecomunicaciones chileno aprobó la propuesta el pasado mes de enero.

La respuesta de Washington. Tal y como comparte Rest of World, dos días después de que Chile firmara el decreto de concesión, el ministerio lo anuló alegando "un error técnico". Según el medio, funcionarios chilenos habían sido convocados de urgencia a la embajada estadounidense en Santiago. Y el 20 de febrero, el Departamento de Estado revocó los visados del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a otros dos altos cargos del sector.

La notificación oficial era que sus actuaciones habían "comprometido infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavado la seguridad regional". Muñoz explicó a Rest of World que la sanción le impedía visitar un país clave para su trabajo y que había dañado su reputación.

Lo que Chile defendía. Desde la perspectiva de Chile, la evaluación del proyecto era un trámite ordinario. Jorge Heine, exdiplomático chileno, señalaba al medio que diversificar las fuentes de comunicación digital es esencial para evitar cortes provocados por tensiones geopolíticas. "El Departamento de Estado se adentró en un territorio inexplorado", contaba, al sancionar a funcionarios por hacer su trabajo dentro de la legalidad.

El nuevo presidente hereda el problema. El cambio de gobierno del 11 de marzo complicó aún más el escenario. El anterior presidente, Gabriel Boric, reconocía haber ordenado la retirada de la aprobación tras amenazas de Estados Unidos acerca de consecuencias a largo plazo. Su sucesor, el derechista José Antonio Kast, llegó al poder con la tarea envenenada de mantener las relaciones con China, su principal socio comercial, sin levantar ampollas a Estados Unidos (que es su principal inversor extranjero). Complicado.

El embajador estadounidense en Chile dejó claro poco después de la toma de posesión que el cable chino estaba "descartado".

La postura oficial se ha ido matizando. El gobierno de Kast contaba en un primer momento que el cable Humboldt de Google, que conectará Chile con Australia en 2027, hacía innecesario el proyecto de China. Pero más recientemente, fuentes del ejecutivo han reconocido que el proyecto de China Mobile "sigue siendo evaluado".

Pedro Huichalaf, investigador en ciberseguridad y exsecretario de telecomunicaciones, explicaba a Rest of World que para Chile "sigue teniendo sentido crear redundancia" con una ruta principal y una secundaria hacia Asia.

La trampa geopolítica. El cable de Google no resuelve del todo el problema. Y es que según apunta Heine, los acuerdos de inteligencia entre Estados Unidos y Australia implican que el tráfico de datos sudamericano hacia Asia-Pacífico seguirá bajo supervisión estadounidense. Y ya hay precedente sobre esto, pues tras las revelaciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia global de la NSA, Brasil y la Unión Europea aceleraron el despliegue del cable EllaLink para conectarse directamente y evitar el paso por Norteamérica.

Cómo queda el tablero. China lleva años expandiendo su presencia digital en América Latina. Y es que el país opera redes 5G y centros de datos en México, Brasil, Chile, Perú y Argentina a través de empresas como China Telecom, Huawei, ZTE y Alibaba Cloud. Brasil, por su parte, está impulsando un cable propio de 35.000 kilómetros que conectaría con China, India, Rusia y Sudáfrica.

Washington observa cada uno de estos movimientos como una amenaza a su influencia en el hemisferio. De hecho, tal y como destaca el medio, la llamada Doctrina Donroe del gobierno Trump formaliza esa postura no permitiendo que "adversarios extranjeros" usen el comercio como palanca para controlar infraestructura crítica en la región.

Y a largo plazo. Tal y como apunta Rest of World, la salida más sólida para Chile no pasa por elegir entre Washington y Pekín, sino por reducir la dependencia de ambos. Aisén Etcheverry, exministra de Ciencia y Tecnología del gobierno Boric y consultora tecnológica, contaba al medio que "América Latina ha construido relaciones duraderas con una amplia variedad de socios. Aunque esto aporta resiliencia, no es suficiente. Desarrollar capacidades propias debe ser una prioridad".

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