México ha convertido la inauguración del Mundial en su mayor escaparate. Una ola de protestas amenaza con volverlo en su contra

Acoger la inauguración de una Copa del Mundo siempre es garantía de algo: visibilidad. Pocos 'escaparates' hay comparables a ser la ciudad en la que empieza a rodar el balón de un torneo de la FIFA, algo que ocurrirá esta noche (hora peninsular) en Ciudad de México. Lo que no está tan claro es qué verá el resto del planeta a través de ese escaparate: el Gobierno confía en ofrecer una gran fiesta del deporte, pero hay siete protestas convocadas que amenazan con aguarle la jornada y dejar una imagen bien distinta.

La pelota del Mundial no es la única que rueda.

Y llegó el día. Si te gusta el deporte (y si no, también) es probable que tuvieras el 11 de marzo señalado en rojo en el calendario. Salvo catástrofe imprevista, esta tarde, a las 21.00 hora peninsular, las selecciones de México y Sudáfrica disputarán el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026. Lo harán en el estadio Azteca de Ciudad de México, tras una ceremonia de inauguración en la que participarán varios artistas y que vivirá su momento cumbre cuando Shakira y Burna Boy interpreten la canción del Mundial, 'Dai dai'.

Algo más que fútbol. Lo normal en una jornada como la de hoy es que el país anfitrión del Mundial se dedique a hablar básicamente de fútbol. Lo sabe bien México, que tiene experiencia en la materia: esta será la tercera ocasión en la que acoja el torneo mundialista, algo que ya hizo en 1970 y 1986. Hoy sin embargo las autoridades mexicanas (sobre todo las de CDMX) están pendientes de algo más: media docena de convocatorias de protestas que partirán desde diferentes puntos de la ciudad rumbo a las inmediaciones del estadio en el que se reunirán deportistas, autoridades y aficionados.

¿Qué protestas? El diario El Universal habla de al menos siete convocatorias confirmadas y organizadas por colectivos de transportistas, trabajadores del ramo sanitario, asociaciones campesinas y pensionistas que quieren aprovechar básicamente dos cosas: la atención mediática que genera el Mundial y el interés del Gobierno por evitar cualquier conflicto que empañe el torneo de la FIFA.

Hay dos colectivos movilizados que destacan sobre el resto por la exposición que han logrado en las últimas semanas. El primero son las 'madres buscadoras', que claman justicia para sus familiares desaparecidos. El segundo, los docentes, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que llevan tiempo exigiendo mejoras laborales.

Pese a que el Ejecutivo ha intentado hasta último momento llegar a un acuerdo con ellos para desactivar las protestas de hoy, ambas partes (Educación y CNTE) se mantienen muy distanciadas. El equipo de Claudia Sheibaum sí ha tenido más suerte con los agricultores, que también amagaban con movilizarse.

@lajornadaonline A horas de que comience la fiesta del futbol, el dolor de las familias de personas desaparecidas se manifiesta en la Ciudad de México. Colectivos de madres buscadoras realizan caminata rumbo al estadio Ciudad de México, pero la policía capitalina les impidió el paso sobre Tlalpan. ♬ sonido original - lajornadaonline - lajornadaonline

"Nos quieren provocar". El conflicto no pilla al Gobierno por sorpresa. La CNTE lleva meses mostrando su malestar y su relación con el Gobierno de Sheinbaum se ha tensado en las últimas semanas, lo que ha llevado incluso a algunos de sus miembros a irrumpir en la sede de la Secretaría de Educación Pública. El episodio más crítico se vivió hace unos días, cuando un profesor perdió un ojo al recibir el impacto de una bala de goma mientras participaba en una marcha. Incidentes así son los que ahora, a unas horas del inicio del Mundial, quiere evitar a toda costa el Gobierno.

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"Hay grupos que nos quieren provocar, y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión, así lo digo claramente. Lo que están buscando es que antes de la inauguración del Mundial la nota internacional sea: 'El Gobierno de México reprime a maestros'. Eso es lo que están buscando, pero no lo van a tener", aseguró Sheinbaum el lunes.

El escenario no es sencillo. Tanto la presidenta como el Gobierno de CDMX aseguran que respetarán el derecho de protesta, pero al mismo tiempo están tomando medidas para blindar el Azteca e impedir que las protestas alteren la agenda mundialista.

"Instalación de seguridad nacional". El secretario de Gobierno de CDM, César Cravioto, fue muy claro al respecto el martes: el estadio de la capital, advirtió, "ya es una instalación de seguridad nacional". De ahí que se hayan reforzado los controles de acceso y la protección. "Tendrán que comprender que en menos de 48 horas se va a inaugurar el Mundial aquí, en el estadio, y lo tenemos que resguardar". Cravioto insistió también en que los aficionados tienen "garantizado" el acceso al Azteca, aunque les pidió que lleguen "temprano" para evitar "complicaciones".

ABC asegura que hay profesionales (periodistas, trabajadores del estadio, patrocinadores…) que ya se plantean dirigirse a la zona a las siete de la mañana, seis horas antes de que arranque el partido inaugural. El foco no solo está puesto en el Azteca. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado también un dispositivo especial en el perímetro del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México para anticiparse a la llegada de manifestantes de CNTE.

De leyes y pensiones. De telón de fondo está el choque entre el Ejecutivo y los maestros representados por la CNTE, que el 1 de mayo, Día del Trabajo, presentaron un pliego con sus peticiones al Gobierno.

En líneas generales plantean eliminar la ley ISSSTE de 2007, cambios en reformas educativas, recuperar un sistema solidario de pensiones para los docentes y una mejora salarial. De momento, y pese a la reunión de ocho horas celebrada in extremis, en vísperas del Mundial, no ha habido acuerdo con el Gobierno, que sostiene que el cambio en las pensiones dispararía su coste.

Las protesta de los docentes coincidirán hoy con las de las 'madres buscadoras', que llevan tiempo exigiendo al Ejecutivo que no olvide a las decenas de miles de personas en paradero desconocido que acumula México. Antes el colectivo ya ha impulsado otras iniciativas, como una movilización organizada ayer o el despliegue de lonas con los rostros de sus hijos en las avenidas.

Imagen | Ciudad de México y CNTE (Facebook)

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