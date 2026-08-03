Durante 20 años la solución a un Windows lento fue comprar más RAM. Microsoft admite que ahora le toca a él resolverlo

De ahorrar para comprar un PC Gaming a pedir presupuesto solo para un componente: el encarecimiento de la memoria RAM por el auge de los centros de datos ha hecho que renovar el PC sea Misión Imposible. Al menos para quienes no tenemos tanto dinero como Tom Cruise. Así que, si no hay forma de obtener mayores capacidades para los equipos, el paso lógico siguiente es ajustar el sistema para que funcione mejor con menos. Ese es el camino que se ha marcado Microsoft con Windows.

No nos quitamos de encima los 8 GB. Esta cifra parece anticuada, casi un dinosaurio en una época donde lo más óptimo es partir de 32 GB de memoria RAM. Dado que con solo usar el navegador web este se merienda gran parte de la tarta, convivir con menos a menudo supone lidiar con un sistema lento, inestable y, sobre todo, poco satisfactorio. Por eso Microsoft tiene planteada una meta: optimizar Windows para reducir sus requisitos de memoria.

A falta de más memoria, optimización. Los sistemas operativos, tanto de escritorio como móviles, se acostumbraron a que la solución para las apps más voraces fuese crecer en memoria RAM. Durante el tiempo que resultaba más o menos asequible esto tenía sentido, ahora ha dejado de tenerlo. Pavan Davuluri, actual presidente de la división de Windows y dispositivos, ha trazado un plan de cara a lo que queda de 2026 con cuatro áreas en la diana:

Onboarding y configuración inicial de Windows.

Optimización de memoria para 8 GB y superiores.

Funciones de familia.

Entrada por voz.

La que más ha llamado la atención es la de la memoria. Microsoft ya venía trabajando en la optimización del sistema, pero es ahora cuando le pone nombre y fecha. Davuluri no menciona en ningún momento el encarecimiento de la RAM, pero la conexión es más que plausible: con los precios de la DRAM disparados por [el cuello de botella que ha creado la IA en hardware doméstico](https://app.notion.com/p/ivanli/...), adelgazar el sistema deja de ser una mejora deseable para convertirse en la única salida.

La receta. Anunciar que optimizas un coloso como Windows está bien, el caso es saber la mejor manera de hacerlo. Microsoft no ha detallado cómo piensa recortar el consumo de memoria de Windows en los equipos de 8 GB, sí ha enumerado las tres vías en las que viene trabajando la eficiencia de memoria del sistema:

Un asignador de memoria más eficiente con el que reducir la sobrecarga en aplicaciones y componentes.

Un ajuste constante en el marco de desarrollo WinUI 3 para que las aplicaciones construidas sobre esta base consuman menos memoria por diseño.

Reducción del consumo para los componentes de Chromium y WebView2 allí donde se integran en el sistema operativo.

Es razonable pensar que las anteriores vías son las mismas sobre las que Microsoft va a seguir trabajando. Es un trío que debería aportar una mayor experiencia con Windows a quienes deben ejecutarlo en equipos ajustados de memoria: desde PCs domésticos a los destinados a la enseñanza.

Falta lo importante: cuánto y cuándo. Microsoft no ha detallado los megas que la optimización podría ahorrar, tampoco una comparativa con el antes y el después de aplicar los cambios. Pavan Davuluri solo explicó que las mejoras han ido llegando a los Insiders durante los últimos meses y que empezarán a desplegarse de forma amplia en los PCs con Windows 11 a partir del otoño.

Hasta la optimización, y siempre que realmente sea efectiva, quien tenga 8 GB seguirá viendo cómo el sistema se lleva por delante una buena porción de esa memoria sin abrir nada. Y ahí está lo incómodo del asunto: durante años, la respuesta de la industria a un Windows pesado fue vender más RAM para alimentarlo. A él y a las aplicaciones, casi tan mal optimizadas como el propio sistema. Y ahora que la RAM es un componente de lujo, resulta que sí había margen para una operación bikini. Estuvo ahí todo el tiempo.

Imagen de portada | Iván Linares

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