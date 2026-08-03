Por alguna razón, alguien ha construido una guillotina de cinco metros en el lugar más inesperado: una remota aldea gallega

En una remota aldea de Galicia uno esperaría encontrarse hórreos, maizales, invernaderos, campanarios, algún que otro alojamiento rural, ganado pastando tranquilamente… Cualquier cosa menos lo que asoma desde hace unas semanas en Trasanquelos, una parroquia del municipio coruñés de Oza-Cesuras que no llega al centenar de habitantes. Allí, entre árboles y fachadas de piedra se alza una guillotina de cinco metros de altura fabricada con hierro galvanizado.

Quien se acerca a la estructura siempre pregunta si la cuchilla funciona o no, pero la cuestión realmente importa (e intrigante) es otra: ¿Quién diablos la construyó?

¿Una guillotina en Galicia? Exacto. La imagen es tan potente (y chocante) que ha captado la atención de medios como El País o RTVE, y eso que la cuchilla no está precisamente en la capital de Galicia ni ninguna de sus ciudades.

La estructura se alza en Trasanquelos, una parroquia de unos 70 vecinos del municipio de Oza-Cesuras que queda a media hora en coche de A Coruña. A su alrededor hay casas de piedra, árboles y caminos que conectan con la carretera comarcal AC-840. Nada que a priori dé una pista de qué diablos hace una antigua máquina de ejecución allí, una estructura de varios metros con dos palabras escritas en su parte superior: de un lado "DRA", del otro "MATIZAR".

¿Qué pinta allí? Para responder esa cuestión hay que fijarse en otro de los elementos que contrastan en Trasanquelos: la aldea no solo acoge una guillotina de hierro, es también la sede de la Fundación Pazos Cuchillo, impulsada por el artista Carlos Pazos, Premio Nacional de Artes Plásticas 2024, y su mujer, Montse Cuchillo, profesora de Derecho Administrativo y agitadora cultural.

Aunque ambos son de origen catalán, hace unos años la pareja decidió montar la sede de su fundación en la aldea de Oza-Cesuras, donde construyeron un taller y un espacio para exposiciones siguiendo un diseño del arquitecto Luis Enguita.

¿Y la guillotina? Se levantó en mayo como una escultura permanente en el entorno del taller creativo, bautizado como 'Meteorito'. La pieza se forjó en una herrería industrial de Lleida y ronda los cinco metros de altura, aunque durante su planificación se valoró aumentar su tamaño a nueve metros para que resultara aun más impactante y su silueta se adivinase desde la carretera. Ni su ubicación, ni el material, ni el letrero que la corona son fruto del azar o el capricho.

"El arte ha de ser una guillotina: tajante, irreversible, irremediable", explica Pazos a El País. Entre quienes ya han disfrutado la pieza en persona se cuenta el filósofo y cineasta Paul B. Preciado, quien ha destacado la "experiencia sensorial extraña" que transmite y cómo la escultura y su contexto "renuevan" el concepto de guillotina, la mirada de quienes la contemplan y sus implicaciones históricas.

¿Funciona o no Esa, confiesa el propio artista, es la pregunta que más a menudo le hacen quienes llegan atraídos por la escultura. ¿Funciona? ¿Podría soltarse la cuchilla y convertirse en un instrumento letal como el que se hizo tristemente popular durante el Reinado del Terror de la Revolución Francesa?

La realidad es que los rieles de la estructura metálica están bloqueados, lo que mantiene fija la hoja y evita que se pueda deslizar. Su obra, ironiza Pazos, es "inútil" como pieza de arte que es, aunque bien podría volverse funcional.

Por lo pronto, la guillotina ha servido a la fundación para dar visibilidad a su nueva exposición: una muestra en la que se explora la idea del libro de artista y "los límites" del formato como "contenedor de ideas". Pazos señala en El Español que la guillotina y la exposición son independientes y no mantienen "ningún diálogo director". La coincidencia ha hecho posible sin embargo que el centro gane visibilidad justo a tiempo para llevar visitantes a su nueva muestra.

Imágenes | Wikipedia (Miguel Branco), Wikipedia (Luis Miguel Bugallo Sánchez) y Kyezitri (Flickr)

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Si nos acercamos lo suficiente, veremos que en la parte de arriba incluye un mensaje escrito también con grandes letras metálicas: de un lado leemos “DRA”, del otro “MATIZAR”.



