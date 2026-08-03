Bolsa del trabajo de CSIC: qué es, requisitos y cómo presentar tu solicitud para acceder a ella

Vamos a decirte qué es y cómo acceder a la bolsa de trabajo del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Se trata de una institución pública a la que pueden intentar acceder los científicos cualificados.

Vamos a empezar diciéndote qué es y qué requisitos se piden para poder acceder a las ofertas laborales del CSIC. Luego, te diremos el proceso con el que puedes acceder a esta bolsa y realizar tu solicitud para acceder a un empleo.

CSIC y su bolsa de trabajo

El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación científica en España. Es un organismo público adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ocupa el tercer lugar entre los organismos públicos de investigación de Europa.

Con todo esto, es normal que haya muchos científicos que quieran intentar entrar a trabajar en esta institución. Para facilitar el proceso, el CSIC tiene una bolsa de trabajo online, a la que cualquiera puede inscribirse para intentar acceder a alguna de sus vacantes.

En cuanto a las vacantes, las convocatorias que suele realizar el CSIC en su bolsa de trabajo van dirigidas a la contratación de investigadores y personal técnico. Estas personas tendrán que encargarse de contratos de investigación, proyectos y convenios.

En esta bolsa de empleo del CSIC podrás optar a acceder a trabajos que engloban todas las áreas relacionadas con el organismo, que son las siguientes:

Biología y Biomedicina

Humanidades y Ciencias Sociales

Ciencias Agrarias

Ciencias y Tecnologías de Alimentos

Recursos Naturales

Ciencias y Tecnologías Físicas

Ciencias y Tecnologías de Materiales

Ciencias y Tecnologías Químicas

Requisitos para acceder a la bolsa de trabajo

Para poder acceder a las ofertas del trabajo publicadas por el CSIC, debes cumplir con una serie de requisitos. Algunos de ellos son iguales para todos, mientras que otros dependen del grupo al que pertenezcan las ofertas. Esta es la lista de requisitos:

Nacionalidad Europea : Los candidatos deben tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea.

: Los candidatos deben tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea. Titulación requerida : Obviamente, es imprescindible tener la titulación requerida para cada tipo de vacante. Aquí, las titulaciones se dividen en dos grupos diferentes:

: Obviamente, es imprescindible tener la titulación requerida para cada tipo de vacante. Aquí, las titulaciones se dividen en dos grupos diferentes: Titulación para Grupo 1 : Máster, Licenciatura, Ingeniería, Doctorado o Arquitecto.

: Máster, Licenciatura, Ingeniería, Doctorado o Arquitecto. Titulación para Grupo 2 : Titulación de diplomado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente.

: Titulación de diplomado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente. Tener las capacidades : Además de la titulación, es importante tener las capacidades para desempeñar las funciones propias de los puestos de trabajo ofertados.

: Además de la titulación, es importante tener las capacidades para desempeñar las funciones propias de los puestos de trabajo ofertados. Sin expedientes disciplinarios: La persona candidata no debe haberse separado de administraciones públicas mediante expedientes disciplinarios.

Accede a la bolsa de trabajo

Para acceder a la bolsa de trabajo del CSIC, tienes que entrar en la web de su sede electrónica. La dirección es sede.csic.gob.es/tramites/bolsa-de-trabajo. Esto te llevará a la página principal, donde tienes que pulsar en Acceso a la aplicación de Bolsa de trabajo del CSIC. Esto lo tienes en un botón granate a la derecha de la página.

Esto te llevará a la página donde tienes que identificarte para acceder al sistema. Puedes hacerlo con tu nombre de usuario y clave en el caso de que te hayas registrado, pero también con el sistema Cl@ve.

Esto te llevará a la página principal. En ella, puedes crear solicitudes de acceso a las distintas bolsas de trabajo que tiene disponibles el CSIC. Simplemente, mira la bolsa de la lista a la que quieres entrar, y pulsa en Crear Solicitud.

Y esto te llevará a la página donde tienes que configurar detalladamente tus datos para la solicitud. Tendrás que poner tus datos personales, pero también los académicos, tus áreas científicas, tu experiencia laboral en investigación, las becas que has tenido, y en definitiva todo con lo que desde el CSIC puedan saber si eres la persona adecuada para los puestos que se oferten.

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