Madrid se prepara para uno de los mayores retos de la A-5: cortar el tráfico de la M-30 sin convertir la ciudad en un infierno

Desde hoy, la A-5 es una calle sin salida. Lo es, al menos, sin la salida habitual porque el Ayuntamiento de Madrid corta durante tres semanas el acceso a la carretera en sentido Badajoz. Los conductores tendrán vías alternativas pero el verdadero reto es que estas vías paralelas no se conviertan en un infierno para sus vecinos.

"Quédate en agosto". "Que no hay nadie". Es una de las frases que más escuchamos los madrileños. Sin colegio, con la mayoría de los trabajadores de vacaciones y con la zona de estacionamiento regulado deshabilitada, Madrid es un paraíso para quienes quieren ir a trabajar en coche en verano o quieren aprovechar para visitar su propia ciudad con un turismo en horas bajas.

Todos los años, eso sí, los madrileños tienen que enfrentar obras de reasfaltado y alguna que otra inconveniencia necesaria para mantener las infraestructuras en el mejor estado. Pero este año es diferente. Quienes se queden en Madrid tienen que sufrir:

Y, por supuesto, las obras de la A-5.

La A-5. El soterramiento de la carretera A-5 es, quizás, la obra más compleja de todas. Esta carretera se había convertido en una autopista urbana por la que pasan unos 80.000 coches a diario a escasos metros de las viviendas de lso vecinos. Se ha decidido, por tanto, enterrar un tramo de más de tres kilómetros y reconvertirlo en un parque que conecte esta zona del sur de Madrid junto a la Casa de Campo con Madrid Río.

Esas obras marchan por buen camino. El plan pasaba por excavar uno de los dos lados del túnel primero. Terminado un lado, el tráfico pasará de la superficie a bajo tierra y en ese momento empezarán las obras en el lado contrario. De momento, los plazos indican que este mismo año los coches circularán bajo tierra.

Sin túnel de salida. Las obras han avanzado a buen ritmo pero ahora enfrentan uno de los escenarios más complejos: empalmar el túnel de la salida de la M-30 hacia la A-5 con el nuevo espacio excavado. Como los coches salían a la superficie a la altura de Alto de Extremadura, ahora hay que igualar la antigua rampa de salida con la nueva excavación.

Esto dejará cortado el túnel de salida durante tres semanas, entre el 3 y el 24 de agosto. El Ayuntamiento de Madrid explica que el tráfico de salida, en sentido Badajoz, será desviado por las calles aledañas y sólo se podrá acceder a esta zona por el barrio de Lucero y la Avenida de Portugal. Esto implica que los coches tendrán que desviarse hacia la Casa de Campo y las calles de los barrios aledaños que tendrán que absorber el flujo de tráfico que recientemente salía por el túnel.

De sentido salida sí se podrá seguir conduciendo por la A-5 pero el enlace con la Avenida de Portugal hay que tomarlo, como decíamos, desde la superficie. A partir de ahí, los coches circulan por el margen izquierdo de la autovía, es decir, como si lo hicieran en sentido contrario ya que actualmente la circulación marcha por dos carriles enfrentados por el espacio que antaño era la carretera de entrada a la ciudad.

Tramo cortado y vías alternativas

¿Qué van a hacer? Como decíamos, de lo que se trata es de igualar la salida de los túneles con el nuevo discurrir de los vehículos. Cuando las obras avancen, tendrán que enfrentar ese mismo proceso en el tramo contrario, lo que actualmente es el túnel de entrada.

El primer paso de este proceso es demoler la losa de hormigón que actualmente es la salida de los túneles. En ese espacio se escavará hasta el punto de conectar con la nueva altura bajo la superficie y se construirá una nueva losa que será por donde pasen los vehículos. Cuando esto se termine, se colocarán 14 vigas de 30 metros de longitud que se colocarán con una grúa de gran tonelaje, explican desde el Ayuntamiento de Madrid.

El espacio necesario para realizar esta última operación es tal que se necesita ocupar ambos sentidos de la marcha. Eso obligará a cerrar por completo el tráfico (tanto de entrada como de salida) durante las noches del 10 al 13 de agosto, por lo que en esos días el tráfico estará completamente cerrado en horario nocturno.

Foto | Ayuntamiento de Madrid y Xataka

En Xataka | Madrid ya ve la luz al final del túnel: las obras de la A-5 entran este año en una fase clave para su conclusión