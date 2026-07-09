Madrid ya ha decidido por dónde pasará su "Gran Diagonal": 880 millones y la Fórmula 1 en el punto de mira de la gran ampliación de Metro

Cuando Madrid anunció que será cita mundialista de la Fórmula 1 hasta el próximo año 2035 se puso el foco en la buena conexión que tendría mediante transporte público. Hace solo unos días, la Comunidad de Madrid volvía a incidir en ello con un polémico vídeo protagonizado por Carlos Sainz (piloto de Williams) en el que se aseguraba que se puede llegar desde "el centro de la ciudad" al circuito en nueve minutos cuando realmente salía de una estación a casi cuatro kilómetros de la emblemática Puerta del Sol.

Ahora, la Comunidad de Madrid vuelve a hacer mención al Madring, el nombre del circuito madrileño, en otro vídeo promocional. En este caso para anunciar el trazado definitivo de la Línea 11 de Metro, que no estaba del todo confirmado pese a que las obras de ampliación en la zona sur ya habían comenzado.

Ahora sí, el proyecto es definitivo. El problema es que la "Gran Diagonal" nada tiene que ver con el proyecto original. Y eso ha levantado muchas ampollas en una zona norte de Madrid donde muchos se han quedado fuera del proyecto.

880 millones de euros para una ampliación histórica

Desde que se presentara el proyecto, Madrid tenía claro que quería cambiar por completo la fisonomía de la Línea 11. Esta línea apenas tiene siete paradas repartidas a lo largo de unos 8 kilómetros. Con la ampliación, se espera que la línea mida más de 30 kilómetros y contará con 20 paradas.

La Gran Diagonal tendrá un coste final de unos 1.100 millones de euros pero no ha sido hasta ahora cuando la región ha desbloqueado un gasto de 880 millones de euros dedicados principalmente al extremo norte de la ampliación. Y aquí viene el lío.

Con el anuncio se confirma que la línea utilizará como apoyos dos estaciones ya operativas como Mar de Cristal y la de la Terminal 4 del aeropuerto. El resto de estaciones son nuevas: IFEMA-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte.

En el vídeo promocional, la Comunidad de Madrid destaca que la nueva Línea 11 conectará con el circuito de Fórmula 1, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la futura ciudad de la Justicia. Todos ellos son proyectos creados o definidos recientemente y que han levantado polémica por la conveniencia o no de los mismos.

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El centro sanitario fue construido como un "hospital de pandemias", en palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde que la crisis aflojara, su actividad ha sido muy baja y hace tiempo que se estudia cómo aprovecharlo por otras áreas médicas. De la Fórmula 1 se dijo que no costaría un euro de dinero público. Y la ciudad de la Justicia es un megaproyecto congelado que en 2015 ya había costado a los madrileños 105 millones de euros pero que todavía no ha visto la luz.

La línea 11 pretende ser un nuevo asidero para llevar gente a estos espacios y eventos, además de las viviendas aledañas que hasta ahora tienen que lidiar con las inconveniencias propias de un PAU: calles gigantescas que desaniman el paseo y el uso del transporte público.

Pero las críticas son especialmente duras para quienes vieron posible que una nueva línea de Metro llegar a sus casa. Vecinos del norte de Madrid pero que se encuentran a unos cuantos kilómetros de allí por donde discurrirá el nuevo tramo de la Línea 11.

Y es que el diseño original pasaba por desviarse en Arturo Soria (antes de llegar a Mar de Cristal) y tomar rumbo al noroeste. Cruzando la ciudad hacia la izquierda y pasando por debajo del Paseo de la Castellana, uno de las principales arterias de la ciudad, el nuevo enlace se proyectaba hasta el Barrio del Pilar, con destino final en la Avenida de la Ilustración.

Sin embargo, en 2020 ya se planteó el desvío hacia el este, con destino Valdebebas como finalmente así ha sido. Desde entonces, las asociaciones vecinales han pedido que, al menos, la línea no se quedara en Valdebebas y retomara dirección hacia el oeste pasada la última estación contemplada en estos momentos para enlazar con el Barrio del Pilar. Estas asociaciones defienden que el proyecto inicial mejoraría la conexión de más de 120.000 vecinos frente a los 30.000 que habitan en estos momentos el barrio de Valdebebas.

Y aunque la zona norte ha centrado las miradas porque la modificación del proyecto era sustancial, los vecinos de la zona sur reclaman nuevas estaciones que mejoren su conexión con el Metro. Y es que en el tramo sur, entre la estación actual de La Fortuna y la de Cuatro Vientos, donde terminará la línea conectando con la Línea 10, tampoco se excavarán nuevas estaciones, todo será un enlace continuo de más de dos kilómetros.

Foto | Metro de Madrid

En Xataka | 1.500 toneladas de peso, 100 metros de largo y un objetivo: excavar la Línea 11 de Metro en Carabanchel