Madrid se las prometía felices con su F1 sin dinero público, pero hay un problema: no encuentra socio que asuma el riesgo

Madrid no encuentra un socio privado dispuesto a acompañarlo (y sobre todo asumir el riesgo) en su apuesta por la F1. Lo ha reconocido una voz autorizada del Ayuntamiento capitalino, su edil de Economía e Innovación, quien ejerce además de vicepresidenta del IFEMA. Y en un foro no menos relevante, durante un debate político. Allí la edil Engracia Hidalgo (PP) ha reconocido que, pese a haber lanzado ya el contrato de gestión, aún no han encontrado una empresa dispuesta a invertir en la aventura del Gran Premio madrileño. Y eso supone un problema.

El Gobierno regional no ha tardado en cuestionar las palabras de Hidalgo, de su mismo color político. Pero no ha sido suficiente para evitar un terremoto político en torno al GP madrileño. Eso y que las miradas se dirijan ahora al Ifema.

¿Una aventura sin socio? Las palabras de Engracia Hidalgo han sido claras. Durante un debate impulsado por Mar Madrid, la concejala popular, al frente del área municipal de Economía, Innovación y Hacienda y quien ejerce además de vicepresidenta del IFEMA, ha reconocido de forma meridiana no aún se ha encontrado un socio inversor para organizar el GP de F1 de Madrid.

"Obtenidos los derechos IFEMA, analizadas y valoradas las distintas fórmulas de gestión, es verdad que sacamos el contrato de gestión y, debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos, no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo", aclaró la concejala madrileña y directiva del IFEMA: "Se ha constatado la inexistencia de socios cualificados en condiciones de asumir las estrictas exigencias, por lo que se ha optado por deslindar las prestaciones necesarias para albergar el Gran Premio".

Y se desató el terremoto. Las reacciones no han tardado. Primero por el coste del Gran Premio, segundo porque la propia presidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba hace no mucho que la Fórmula 1 "no comprometería ni un euro público" y tercero porque está aún más o menos reciente en el recuerdo la iniciativa lanzada en su día por la Comunidad Valenciana, que acabó costándole unos 300 millones.

Desmentido y miradas al Ifema. Más Madrid ya advierte que deberá ser el Ifema el que "tendrá que hacer la inversión de la F1 por sí misma" al no encontrar socio inversor, y advierte de los riesgos que puede acarrear. "El problema no es la F1, sino que arruinen Ifema, un consorcio público responsable del 3% del Producto Interior Bruto de Madrid", señala Miguel Montejo, concejal de Mas Madrid.

Sobre las declaraciones de Hidalgo se ha pronunciado también el entorno de Isabel Díaz Ayuso. El País cita a una fuente anónima pero de la confianza de la presidenta regional, que garantiza que "hasta dónde" sabe la concejala "está equivocada".

"Habrá inversores y empresas". Lo digo con mucha claridad: IFEMA está trabajando con el calendario que se había marcado", recalcaba hoy el Consejero de Presidencia, Miguel Ángel García: Habrá inversores y empresas que trabajen en el diseño y la construcción del circuito, y en la financiación del Gran Premio de F1, y asumiendo el compromiso que habíamos alcanzado de que las administraciones públicas no aportaríamos fondos a IFEMA para la organización de este evento".

El IFEMA no ha desmentido las declaraciones de su vicepresidenta. Se limita a asegurar que "cuenta con distintas opciones" para "la financiación, desarrollo y explotación del Gran Premio" y avanza, sin ahondar en más detalles, que "las ejerce en función de los intereses" del proyecto, el recinto ferial y Madrid.

"Una operación rentable". Aunque no ha logrado captar un socio inversor capaz de asumir "el riesgo", Hidalgo reivindicó que el GP será positivo. Tanto para Madrid como, subrayó, para el propio IFEMA, participado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio e Industria y Fundación Obra Social y Monte Piedad de Madrid. La F1 "no solo generará un impacto económico importante, sino que será una operación rentable para el Ifema, pues se dará actividad al recinto en un período históricamente valle", razonó la edil.

450 millones de euros. En enero, cuando anunció que Madrid acogería el Gran Premio de España de Fórmula 1 entre 2026 y 2035 tras el acuerdo alcanzado entre el Ifema y F1, el Consistorio capitalino ponía en valor precisamente el retorno que tendría la cita para la ciudad. "Se trata de un proyecto para los próximos diez años que atraerá más de 85.000 turistas para disfrutar de cada edición del premio".

En concreto, el organismo liderado por Almeida citaba un estudio que hablaba de unos ingresos anuales de 450 millones de euros, la creación de 8.200 empleos y sobre todo un escaparate excepcional para el municipio: "Una audiencia anual de más de 1.550 millones de personas con Madrid como protagonista".

El mismo comunicado insistía en otra idea crucial, sobre todo en el escenario actual: "El premio contará, exclusivamente, con capital privado y la duración del proyecto favorecerá el retorno de las inversiones, así como su viabilidad". En diciembre el primer edil aseguraba que se había trabajado a través del IFEMA precisamente "con la premisa de que no hubiera inversión de dinero público".

Una inversión millonaria. El GP de España de F1 se espera ya para 2026 y duraría de momento hasta 2035, según el acuerdo alcanzado con F1. Su circuito tendrá 5.474 kilómetros e implicará que el IFEMA se complete con edificios que prolongarán los pabellones 1 y 2. En julio elDiario.es apuntaba que el organismo, de capital público-privado y en el que se embarcan Comunidad y Ayuntamiento, se gastará 47,5 millones y no recuperará la inversión hasta pasados 13 años.

El grueso del dinero se dedicará a los nuevos pabellones que alojarán por ejemplo el paddock o los talleres, aunque se dedicarán también 2,5 millones a un parking y tres a obras de urbanización. El País habla de más de 50 millones en gastos.

