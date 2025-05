900 personas están conduciendo a la vez y de forma democrática un coche virtual en Google Street View

Cada vez que te conectas a Internet Roadtrip estarás en un punto distinto de Estados Unidos. En el momento de escribir estas líneas, concretamente, me encuentro en Freeport, un pueblo ubicado en el condado de Cumberland, Maine. Internet Roadtrip es una experiencia colectiva que usa el exhaustivo mapa de Google Street View para organizar una experiencia online de descubrimiento colectivo. De instantánea en instantánea.

Cómo funciona Internet Roadtrip. Muy sencillo: solo hay que conectarse a la web del juego, y nos encontraremos a los mandos de un vehículo. Nosotros y el resto de las personas que estén conectadas en ese momento, normalmente entre 700 y 900 co-conductores. Cada nueve segundos aproximadamente, la web pide que se vote en una de las direcciones posibles, y la que tenga más votos es la que se sigue. Y así hasta el infinito. En este momento la cosa no es emocionante, porque la carretera de Maine parece no acabarse nunca y solo se puede circular en una dirección, pero la cosa mejora: ciudades, cruces de caminos y zonas despobladas son algunos de los momentos clave del viaje.

Radio gagá. Hasta tocar la bocina o la emisora que se escucha en el coche (aunque la regla no escrita, que se descubre después de charlar un rato con el resto de los viajeros, es que no se saltan emisoras) son acciones sometidas a votación. Las emisoras son reales y proceden de auténticas estaciones que emiten desde sitios cercanos a los lugares por los que pasa el coche: así de atento al detalle irrelevante es este viaje por la América profunda, y es esa placidez y la democracia de las decisiones lo que ha convertido esta web en el experimento internáutico relajante por excelencia del momento.

Internet es de todos. El viaje no lleva demasiado tiempo en marcha: salió el pasado martes desde Boston, y de momento el coche no ha conseguido abandonar el estado contiguo. Su desarrollador, Neal Agarwal, reconoce en 404 Media que su inspiración fue otro experimento colectivo reciente y contraintuitivo: 'Twitch Plays Pokémon', un experimento que ya ha cumplido una década y en el que los visitantes del canal de Twitch del juego intentaban, a base de votaciones continuas, avanzar en una partida de 'Pokémon'. El resultado fue mucho más errático y demencial que este Internet Roadtrip, donde se siguen las marcas de Google, es decir, no hay forma de acabar boca abajo en la cuneta.

Algún precedente. No es la primera vez que internet se embarca en un viaje de este tipo: en 2018, el escritor y fotógrafo Matthew Muspratt recorrió Estados Unidos usando solo Street View, de lado a lado y atravesando dieciséis estados... mientras físicamente vivía en Ruanda. Antes de él, como contaban en Wired al detallar la hazaña de Muspratt, un par de personas viajaron de San Francisco a Nueva York en noventa horas, a golpe de clic, todo lo rápido que pudieron y planificando cuidadosamente el viaje. El viaje de Muspratt tuvo algo de contemplativo, deteniéndose a observar los paisajes siempre que le apetecía.

Cada vez más sofisticado. La pandemia promovió en su día este tipo de viajes virtuales por necesidad, pero iniciativas como Internet Roadtrip se hacen por puro placer. La tecnología proporciona, además, nuevas formas de afrontarlo. Por ejemplo, se puede viajar en el tiempo hasta ochenta años en el pasado con el histórico de imágenes tomadas por Google. O se puede usar la IA de Google para generar rutas a partir de fotos tomadas en un viaje. Aunque el auténtico sueño de Agarwal es que estos viajes colaborativos se puedan hacer de verdad, con un coche autónomo controlado de forma remota. Para eso queda. Pero quizás no demasiado.

