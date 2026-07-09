Sonido de calidad, una excelente cancelación de ruido y un buen precio: nueva oferta en los mejores auriculares TWS de Apple

En este último mes hemos visto muy buenas ofertas en AirPods con varios precios mínimos históricos. Los AirPods Pro 3 ahora mismo no están tan baratos como los vimos hace una semana, pero sí que están rozando ese precio en El Corte Inglés, donde se encuentran por 209 euros.

Unos auriculares con una muy buena relación calidad-precio

Los AirPods Pro 3 son los mejores auriculares TWS de Apple, y se ha ganado a pulso ese "galardón" por ofrecer bastantes mejoras con respecto a la anterior generación, como es el caso de la cancelación activa de ruido que, en palabras de la misma Apple, ofrece el doble de cancelación que los AirPods 2.

También vienen con un añadido que puede resultar muy interesante para aquellas personas que quieren medir su frecuencia cardiaca, pero no tienen un smartwatch para hacerlo. Y es que los AirPods Pro 3 incorpora un sensor de frecuencia cardiaca para monitorizar este aspecto, algo útil en sesiones deportivas.

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Por otro lado, los auriculares también destacan por su batería, y es que ofrecen de forma aproximada una autonomía de siete horas con la cancelación activa de ruido. También es reseñable el hecho de que cuentan con resistencia al agua y al polvo (IP57) y que son compatibles con la función Live Translation de Apple.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los AirPods Pro 3 hoy ✅ LO MEJOR La autonomía : aguantan casi una jornada entera de trabajo con la cancelación activa de ruido.

: aguantan casi una jornada entera de trabajo con la cancelación activa de ruido. El sensor de frecuencia cardiaca, que puede ser muy útil si no se tiene un smartwatch. ❌ LO PEOR Si tienes un iPhone está bien, pero si no... te quedarás sin poder acceder a algunas funciones. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y buscas unos buenos auriculares Bluetooth para hacer deporte o para utilizar en el trabajo. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un iPhone, ya que Apple se reserva algunas funciones para su ecosistema de dispositivos.

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Imágenes | Pedro Aznar, Apple

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