W Social: qué es, cómo funciona, cómo verificarte y qué opciones y funciones ofrece

Vamos a explicarte qué es y qué ofrece W Social, la red social europea de microblogging. Es una alternativa a X y Threads que usa el mismo protocolo que Bluesky para tener sus funciones y usuarios, algo quizá un poco complicado de entender y que te vamos a explicar.

Te diremos lo que es y lo que no es, pero también te explicaremos sus particularidades propias, como el sistema de verificados. Sólo pueden usarla las personas que verifiquen su identidad, sacrificando su privacidad en cambio de un entorno sin bots, trolls, sin abusos y con mejores comportamientos.

Qué es W Social

W Social es una red social europea. Concretamente es una red de micromensajes, lo mismo que Twitter/X, Threads o Bluesky. De hecho, lo que se busca es crear una alternativa europea a las redes sociales estadounidenses, donde todos los datos se almacenen en servidores europeos sujetos a leyes más estrictas en materia de privacidad.

W Social no es una red social cerrada e independiente, sino que utiliza el AT Protocol de Bluesky. Esto quiere decir que es como una instancia europea de Bluesky, la tecnología es la misma, y desde cada una de ellas se puede acceder, seguir y hablar con los usuarios de la otra. Vamos, que desde W Social puedes seguir sin problemas la cuenta xataka.bsky.social.

Piensa en todo esto como dos redes que hablan un mismo lenguaje y están interconectadas entre sí. Es lo mismo que las instancias de Mastodon, pero con otra tecnología. Podrás acceder a las cuentas de Bluesky y leer las publicaciones y todo el contenido, y los usuarios de esta red también podrán seguirte a ti.

Bluesky tiene más de 45 millones de usuarios, aunque no hay una cifra de cuántos de ellos están activos. En cualquier caso, esto significará que W Social sumará fuerzas con esta red alternativa, todos esos usuarios son accesibles desde ella.

Esto quiere decir dos cosas. Por una parte, que W Social no empezará desde cero ni siendo una red social desierta. Y la segunda es que no es necesariro que te decantes por rella si hay algo que no te convence, siempre puedes usar Bluesky u otras alternativas europeas con el mismo protocolo como Eurosky.

W Social planea permitirte migrar tu cuenta de Bluesky para facilitar que tus seguidores te acompañen, pero esto es algo que todavía no está funcionando.

Por último decir que W Social quiere como objetivos fundamentales ser una red basada en humanos verificados, transparencia, privacidad y libertad de expresión. Esto se traduce en que necesitas verificar tu identidad para poder utilizarla, algo que te explicaremos después.

Al final, desde W Social aseguran que su razón de ser es la certeza de que necesitamos una red social global y fiable, y que sea gestionada, alojada y propiedad de Europa, con todos los beneficios que esto supone para la privacidad debido a las normas europeas más estrictas en este sentido.

Qué NO es W Social

W Social no es una red social creada por la Unión Europea, sino por una empresa europea. Sí, una empresa como Meta o X, pero basada en la UE y con nuestras normas.

Esto también significa que no es una red descentralizada ni abierta como las que forman parte del ecosistema de Mastodon. Será una red perteneciente a una empresa, que será la que tome las decisiones. Vamos, igual que Instagram, Facebook, Threads o X.

Principales características

Utilizar W Social es igual que utilizar Bluesky. En primer lugar tienes los feeds, que son algoritmos personalizados que puedes añadir y ordenar a tu gusto. W Social viene con varios Feeds propios preranclados a tu cuenta, pero por defecto en la pantalla principal solo lees los mensajes de los usuarios a los que has seguido, sean de Bluesky o de W.

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En cuanto a feeds propios de W Socia, tienes para leer a todos los usuarios de la red de forma independiente a Bluesky, para leer los medios registrados en W, para leer las organizaciones, para leer usuarios destacados, y feeds de Discover y tendencias que usan contenido de W y de Bluesky.

Pero además de esto, tienes un buscador para usar cualquier feed de Bluesky creado por sus propios usuarios. Vamos, algoritmos únicos que pueden ser temáticos, por idiomas, o el que quieras crear por tu cuenta.

Pero la característica principal de W Social es que sus usuarios deben tener una identidad verificada. Tienes dos maneras diferentes de hacerlo, y sin este trámite no podrás usar la red.

Esta medida tiene algo positivo como una clara manera de acabar con los bots, trolls y los abusos y amenazas online, ya que se podrá identificar al usuario para expulsarlo o que sus actos tengan consecuencias penales igual que en la vida fuera de Internet. Esto promoverá un entorno menos tóxico y sin perfiles falsos, pero tienes que sacrificar tu anonimato a cambio de estas ventajas.

El otro pilar fundamental de W Social será la moderación. Así como X es un espacio libre, salvaje y donde son comunes los abusos, la desinformación y la toxicidad, W Social busca ser una red más controlada y con normas claras, como el no poder insultar, evitar campañas coordinadas o la creación de ruido permanente.

La moderación siempre es un tema delicado, aunque la plataforma promete neutralidad. Habrá que esperar a ver cómo llevan a cabo estas labores, cuánto corre a cargo de algoritmo y cuánto a cargo de personas. La moderación es importante para crear un entorno digital saludable, pero también puede ser peligrosa

Por lo demás, W Social tiene el resto de características de Bluesky. Puedes mandar mensajes privados a cualquier usuario de cualquier red que use el protocolo Bluesky, crear listas de usuarios, guardar y anclar temas, ver las tendencias y compartir todo el contenido.

En esencia, usar W Social es idéntico a usar Bluesky, con las mismas funciones y acceso a la misma base de usuarios. Lo que cambia son las normas internas: una verificación estricta y unos datos que se guardan en servidores europeos, con unas leyes de privacidad más rígidas y seguras.

Proceso de verificación de W Social

Para poder usar W Social tienes que verificar tu identidad. Hay dos maneras de hacerlo, son las siguientes:

Verificar que eres humano/a : Te puedes verificar sin dar tu nombre, dando tu nacionalidad y año de nacimiento. Ambos serán públicos, pero aparecerás registrado únicamente como humano verificado.

: Te puedes verificar sin dar tu nombre, dando tu nacionalidad y año de nacimiento. Ambos serán públicos, pero aparecerás registrado únicamente como humano verificado. Verifica tu identidad: Te puedes verificar con tu nombre, identidad y año de nacimiento, usando tu pasaporte o tu DNI. Aquí, con esto aparecerás con la insignia de persona verificada.

El proceso de verificación se realiza con una aplicación independiente llamada W Verify. En ella se te guiará paso a paso por todo el proceso. También debes saber que una vez aportes tu pasaporte o DNI, W puede tardar varias horas o días en verificarlo y darte acceso.

Puedes crear y configurar tu cuenta antes de verificarte, pero no podrás ni escribir ni modificar tu perfil. Actualmente W Social está en fase de invitación, por lo que necesitarás suscribirte a una lista de espera en la web wsocial.news.

Una vez verificada tu identidad, puedes usar W Verify para iniciar sesión en W Social mediante código QR. Esto es una medida de seguridad para poder hacerlo sin tener que memorizar una contraseña.

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