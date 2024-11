Guía de inicio a Bluesky: qué es, cómo funciona, qué son los feeds y cómo configurarlo

Te traemos una guía de inicio de Bluesky, para que tengas toda la información relacionada con esta red social tan popular. En ella, vamos a decirte todo lo que necesitas saber para dar los primeros pasos en esta alternativa a X, que sin ser tan grande como Threads, también está consiguiendo llamar mucho la atención.

Vamos a decirte qué es exactamente Bluesky, y te explicaremos cómo funciona. También te vamos a decir cómo puedes instalarla, y las funciones que vas a encontrar en la red social. Y por último, vamos a darte unas indicaciones básicas sobre su funcionamiento.

Qué es Bluesky y cómo funciona

Bluesky es una red social de microblogging o mensajes cortos. Nació buscando ocupar el lugar que ha dejado Twitter después de que Elon Musk haya hecho que se llene de toxicidad e información falsa, un sitio por el que compite con otras redes similares como Threads y Mastodon.

Comenzó siendo un proyecto dentro de la propia Twitter, uno en el que se estaba experimentando con un protocolo para hacer la red social descentralizada. Pero luego llegó el magnate estadounidense, y tras hacerse con la red social el proyecto se independizó empezando a marcar su propio camino como alternativa desvinculada de Twitter y X†.

Una de las ventajas de Bluesky es que su interfaz se parece mucho a la de Twitter. Esto, unido a que sus apartados son también fácilmente reconocibles hace que los usuarios que migren tendrán todas las facilidades para adaptarse. Además de esto, a día de hoy se trata de una red social que no tiene publicidad, y de momento no parecen tener prisa de implementarla.

Pero si algo caracteriza a esta red social es que puedes utilizar feeds personalizados, los feeds de Bluesky. Por defecto tendrás uno para leer los mensajes de los usuarios a los que sigues en orden cronológico, pero puedes poner otros creados por usuarios o incluso crear los tuyos propios.

No utiliza algoritmos a la hora de mostrar el contenido, pero existen feeds con ellos que puedes añadir. Vamos, que el que se te muestre el contenido con algoritmos es algo que depende únicamente de ti, y que en el caso de quererlo tienes que instalar a mano con alguna de las alternativas que hay para ello en el selector de feeds.

Otra cosa que debes saber es que Bluesky pretende ser una red social descentralizada, permitiendo crear distintos servidores interconectados, cada uno con sus normas. Sin embargo, al contrario que Threads y Mastodon no utiliza el protocolo ActivityPub, sino una alternativa propia.

Cómo funciona Bluesky

Bluesky funciona de una manera similar a X (Twitter) o Threads. Simplemente, vas a poder seguir a cuentas que te parezcan interesantes para ver su contenido, y otros podrán seguirte a ti. No hay algoritmo, o sea que en tu feed o muro verás las publicaciones de las personas a las que sigues en orden cronológico.

Bluesky te permite añadir feeds personalizados. Esto quiere decir que si no tienes suficiente con leer lo que dicen las personas que sigues, puedes usar otros algoritmos. Por ejemplo, puedes usar uno para leer todos los mensajes que se escriben en español en la red social, o para leer las publicaciones de los usuarios que te siguen sin que les tengas que leer.

Esta red social te permite crear publicaciones con texto, pero también añadir fotografías, vídeos o GIFs . Si te decantas por el texto, tiene un límite de 300 caracteres en tus mensajes. También puedes crear hilos con varios mensajes encadenados.

Además de leer, también puedes responder a las publicaciones de otras personas, compartirlas o citarlas añadiendo un texto tuyo además de la otra publicación. Lo mismo pueden hacer otras personas con las tuyas. Además, también hay un sistema de hashtags para encontrar mensajes relacionados con etiquetas temáticas concretas que todos podemos añadir.

Qué son los feeds de Bluesky

En una red social, el término feed se refiere al muro o a esa pantalla en la que ves las publicaciones de los demás usuarios. Lo normal es que las redes sociales utilicen algoritmos que alternen las publicaciones de usuarios a los que sigues con las de otros usuarios que no sigues con la intención de mostrarte siempre contenido relacionado con tus intereses.

Pero estos feeds que utilizan fórmulas matemáticas o algoritmos para ofrecerte el contenido tienen algunos problemas. El primero es que te pierdes las publicaciones de muchas personas a las que sigues, y también pueden desordenar lo que se ha publicado, mostrándote primero lo que se escribió hace unas horas o días y luego lo más reciente.

Además, también puede crearte un sesgo, ya que si solo ves lo que el algoritmo considera que te interesa, estos algoritmos y el contenido pensado para llegar a ciertos sectores pueden manipular tu pensamiento. Además, se suelen fomentar las publicaciones virales, mientras que las de usuarios sin muchos seguidores se pierden en un limbo.

En este aspecto, Bluesky tiene una aproximación diferente. Solo tienes una única línea temporal en la que ves las publicaciones de las cuentas a las que sigues de forma cronológica. Y luego, te permite instalar tus propios algoritmos y tener líneas temporales con ellos.

Estos algoritmos puedes crearlos por tu cuenta, pero también hay algoritmos creados por otras personas con muy buena calidad. Pueden ser desde simples fórmulas para mostrar contenido, como los que usen un idioma, un hashtag o mencionen cosas concretas, algo un poco mediano como el ver las publicaciones de los usuarios a los que no sigues pero ellos a ti si, y otros más complejos como los de otras redes sociales para mostrarte los temas de interés.

Por poner un ejemplo, puedes añadir un feed Discovery a Bluesky, que es un algoritmo que te muestra contenido popular según tus gustos, igual que X. Esto puede ayudarte a descubrir nuevas publicaciones, pero no se te va a forzar que sea tu portada principal como en otras redes.

Todo esto lo puedes encontrar en un apartado de feeds, donde puedes buscar los que quieras añadir, gestionar los que tienes, y navegar por las posibilidades que esto te da. Tú tienes el control de decidir los feeds y algoritmos que utilizas para ver el contenido, y todos están separados y organizados para que la experiencia no sea confusa.

Los feeds que añades pueden estar anclados o sin anclar. Los anclados estarán en la pantalla principal de Bluesky para poder navegar por ellos, y los que estén sin anclar estarán solo accesibles desde el apartado de Feeds de la web o la aplicación.

Diferencias con otras alternativas

Opción Threads Bluesky Mastodon Seguidos/seguidores Sí Sí Sí Menciones Sí Sí Sí Muros o feeds Para ti (con algoritmo) Siguiendo Te gusta Guardado Inicio (sin algoritmo) Feeds personalizados Inicio (sin algoritmo) Explorar Tu servidor Fediverso Hashtags Solo 1 Sí Sí Caracteres máx 500 300 500/1000/2000 Depende del servidor Mensajes privados No Sí Sí Reposts Compartir o citar Compartir o citar Compartir Compartir fotos Sí Sí Sí previsualización enlaces Sí Sí No Elementos en publicación Texto Fotos Posts Instagram GIFs Encuestas Ubicación Texto Fotos Vídeo GIFs Emojis Texto Fotos Encuestas Advertencia contenido Emojis Editar publicaciones Sí No, pero trabajan en ello. Sí Borrador Sí No No Crear hilo Sí Sí No Fediverso ActivityPub atproto ActivityPub Registro Libre y gratis Usando cuenta Instagram Libre y gratis Libre y gratis Buscador Sí Sí Sí Publicidad En 2025 No No Perfil Nombre usuario Imagen de perfil Presentación Enlace Insignia de Instagram Nombre de usuario Imagen de perfil Imagen cabecera Descripción Nombre de usuario Imagen de perfil Imagen cabecera Biografía Enlaces Perfil privado Sí Sí Sí Perfil verificado Sí. Pagando la verificación de instagram No, pero puedes vincular tu nombre de usuario a un dominio. Sí. Puedes añadir enlaces a webs y añadir un código en ellas para que el enlace esté verificado. Filtros de contenido Palabras bloqueadas Perfiles bloqueados Palabras ocultas Palabras bloqueadas Etiquetas silenciadas Cuentas silenciadas Listas moderación Cuentas bloqueadas Contenido adulto Desnudez no sexual Contextos según palabras o frases bloqueadas Cuentas silenciadas Cuentas bloqueadas Número usuarios Más de 275 millones 15 millones 9 millones

Bluesky es una de las alternativas más parecidas a lo que fue Twitter en su día. Su límite de caracteres es más bajo que otras alternativas, manteniendo todavía esa intención de comprimir al máximo tus publicaciones. Tal y como vemos en nuestra comparativa de Bluesky, también puedes enviar mensajes privados, citar, compartir, y añadir hashtags a tus posts, todas las funciones básicas que tenía Twitter.

Su gran error, y lo que más lastra a esta red social es que está mucho más centralizada al no apostar por el fediverso de ActivityPub, sino por otro propio. Esto hace que no vayas a poder interactuar con otras redes sociales, y que Bluesky sea muchísimo más hermética y privada que las demás. Para quienes buscan un Internet libre y descentraliazdo, esto es algo muy malo.

Tal y como te hemos dicho antes, su gran punto a favor es su sistema de feeds personalizados, que te permite usar los creados por ti u otras personas. Esto hace que puedas tener un muro en el que aparezcan todas las publicaciones en español, o todas las que hablen de temas concretos. Así, Bluesky es un sitio perfecto para conversaciones temáticas sin necesidad de recurrir a los hashtags.

No tiene un sistema de verificación. En su lugar, lo que te permite es utilizar la URL de una página web como tu nombre de usuario. Así, si ves que hay un perfil que se llama Xataka.com, sabrás que es porque los creadores de esa web concreta han introducido el código necesario a la URL para vincularla, lo que hace las veces de verificación sin necesidad de un sistema concreto para ella.

No vas a encontrar tanta gente como en Threads, pero la calidad y el entusiasmo de sus usuarios es grande. Es para esas mentes un poco más alternativas que no se conforman con lo mainstream y prefieren encontrar algo un poco más diferente y específico que no pertenezca a una megacorporación.

Lista completa de opciones que ofrece Bluesky

A continuación, vamos a ofrecerte una lista con todas las funciones principales que ofrece esta red social. En cada una de ellas te vamos a decir una breve explicación para que puedas entenderla.

Publicar mensajes de texto : Puedes publicar mensajes de hasta 300 caracteres.

: Puedes publicar mensajes de hasta 300 caracteres. Publicar imágenes y vídeos : Podrás publicar contenido multimedia, como imágenes o vídeo que subas desde tu teléfono móvil u ordenador.

: Podrás publicar contenido multimedia, como imágenes o vídeo que subas desde tu teléfono móvil u ordenador. Publicar GIFs : Threads se integra con Giphy para poder publicar este tipo de imágenes que se mueven.

: Threads se integra con Giphy para poder publicar este tipo de imágenes que se mueven. Crear hilos : Cuando estás publicando un mensaje, tienes la opción de seguir con otro a continuación. Esto te permite crear un hilo de mensajes entrelazados que luego se van a ver en orden.

: Cuando estás publicando un mensaje, tienes la opción de seguir con otro a continuación. Esto te permite crear un hilo de mensajes entrelazados que luego se van a ver en orden. Crear encuestas : Puedes enviar mensajes privados a otros usuarios para poder charlar entre vosotros sin que otras personas lo lean.

: Puedes enviar mensajes privados a otros usuarios para poder charlar entre vosotros sin que otras personas lo lean. Hashtags : Igual que X, Bluesky tiene un sistema de hashtags para etiquetar las publicaciones con varios de ellos. Al pulsar sobre ellos podrás ver las publicaciones de todos los usuarios usando esa etiqueta o solo la del usuario cuyo mensaje estás leyendo.

: Igual que X, Bluesky tiene un sistema de hashtags para etiquetar las publicaciones con varios de ellos. Al pulsar sobre ellos podrás ver las publicaciones de todos los usuarios usando esa etiqueta o solo la del usuario cuyo mensaje estás leyendo. Me gusta : Podrás darle al botón de me gusta a cualquier publicación para que el creador y otros usuarios puedan ver que te ha gustado.

: Podrás darle al botón de me gusta a cualquier publicación para que el creador y otros usuarios puedan ver que te ha gustado. Responder una publicación : Podrás enviar una respuesta a la publicación, de forma que aparecerá publicada en la sección de respuestas.

: Podrás enviar una respuesta a la publicación, de forma que aparecerá publicada en la sección de respuestas. Compartir una publicación : Podrás compartir una publicación de otra persona, para que quienes te siguen puedan leerlo.

: Podrás compartir una publicación de otra persona, para que quienes te siguen puedan leerlo. Citar una publicación : Podrás compartir un mensaje añadiendo un comentario escrito por ti, y que no sea simplemente compartir el mensaje.

: Podrás compartir un mensaje añadiendo un comentario escrito por ti, y que no sea simplemente compartir el mensaje. Copiar el enlace : Puedes copiar el enlace que lleva directamente a una publicación para compartirla en otras aplicaciones.

: Puedes copiar el enlace que lleva directamente a una publicación para compartirla en otras aplicaciones. Traducir publicación : Puedes traducir el contenido de una publicación, aunque esta opción abre el texto directamente en Google Maps.

: Puedes traducir el contenido de una publicación, aunque esta opción abre el texto directamente en Google Maps. Buscar usuarios o contenido : En la opción de buscar puedes escribir nombres de usuario o términos para encontrar el contenido o a las personas.

: En la opción de buscar puedes escribir nombres de usuario o términos para encontrar el contenido o a las personas. Buscar y añadir feeds : Con el buscador también tienes sugerencias de feeds, y hay una sección concreta donde puedes navegar por ellos y añadir los que quieras.

: Con el buscador también tienes sugerencias de feeds, y hay una sección concreta donde puedes navegar por ellos y añadir los que quieras. Seguir usuarios : Cuando veas el mensaje de alguien a quien no sigas, puedes pulsar sobre su nombre o imagen para ir a su perfil, y desde ahí seguirlo.

: Cuando veas el mensaje de alguien a quien no sigas, puedes pulsar sobre su nombre o imagen para ir a su perfil, y desde ahí seguirlo. Silenciar, restringir y bloquear : Puedes silenciar a usuarios para no leer sus publicaciones, restringirlos para que sus comentarios en las tuyas no sean públicos, o bloquearlos para que no puedan leerte.

: Puedes silenciar a usuarios para no leer sus publicaciones, restringirlos para que sus comentarios en las tuyas no sean públicos, o bloquearlos para que no puedan leerte. Configurar perfil : Puedes editar tu perfil para elegir la imagen de perfil, el nombre y añadir una biografía. También puedes añadir un enlace y decidir si quieres hacerlo público o privado.

: Puedes editar tu perfil para elegir la imagen de perfil, el nombre y añadir una biografía. También puedes añadir un enlace y decidir si quieres hacerlo público o privado. Listas de usuarios: Puedes crear y compartir listas de usuarios.

Cómo usar Bluesky

Para usar Bluesky, puedes hacerlo desde su versión web en el enlace bsky.app. También puedes bajar sus versiones móviles, estando disponible en Google Play para Android y en la App Store para los iPhone.

Puedes leer el contenido de la red social sin registrarte, aunque para interactuar con otros usuarios tendrás que crear una cuenta. Para hacerlo, se pedirá tu correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento. También podrás elegir un proveedor de alojamiento, aunque esta función todavía no está disponible y de momento solo tienes la opción de Bluesky Social.

Una vez entres, arriba del todo tendrás una barra con los feeds que tengas instalados, y podrás ir pulsar sobre cada uno. Estos feeds también te saldrán a la derecha. Mientras, a la izquierda tienes una columna con todas las secciones que tienes disponibles, como el buscador, las notificaciones o los chats personales.

En la parte central verás las publicaciones que te muestra el feed que hayas elegido. Debajo de cada una de ellas tienes icono para responder, compartir o darle que te gusta a esa publicación. Cuando pulses en la opción de compartir, elegirás si simplemente compartes o si citas la publicación añadiendo un comentario propio.

Con la opción de Nuevo post, podrás crear una nueva publicación. Puedes decidir también si añadir una foto, vídeo o GIF, y si cualquiera puede interactuar con ella o si quieres limitar quién puede hacerlo.

Cuando estés escribiendo algo en el cuadro de escribir el mensaje para publicarlo, en la parte inferior tendrás un botón + con el icono de suma. Esto sirve para crear un hilo de varios mensajes encadenados, y hacer una publicación mucho más larga. Y cuando lo tengas, simplemente tendrás que publicar el mensaje que has escrito o todos los mensajes del hilo.

Cómo añadir feeds

Para añadir nuevos algoritmos a tu Bluesky, tienes que pulsar en el apartado Feeds que tienes en la columna izquierda de la web. En el móvil tendrás que abrir el menú donde se muestran estos mismos elementos a la izquierda de la pantalla principal.

Esto te va a llevar a una pantalla en la que arriba del todo tienes el apartado Mis feeds. En él verás todos los feeds que has añadido, tanto los que están anclados como los que no lo están. Debajo tienes el apartado de Descubrir Nuevos Feeds, donde puedes navegar por todos los disponibles y usar el buscador para encontrar los que quieras.

Ahora, lo único que tienes que hacer es entrar en el perfil de uno de los feeds, y pulsar en el botón de Anclar en inicio. Esto añadirá el feed a tu cuenta y lo verás directamente en la pantalla de inicio. También tienes una opción para Guardar en mis feeds, que lo lleva a la lista que tienes del apartado de Feeds pero no lo ancla.

Cada feed tiene una URL única que vas a poder compartir, de forma que si hay alguno que has hecho o alguno que te ha gustado especialmente, lo puedes difundir. Por ejemplo, yo te recomiendo el Bluesky Ñ, que muestra todas las publicaciones escritas en español por todos los usuarios de forma cronológica.

Cómo pasar de X a Bluesky

Si quieres pasar de X a Bluesky, tienes herramientas externas que buscan ayudarte, porque en la web o las apps de Bluesky no puedes simplemente buscar a los usuarios de otras redes sociales. Para usarlas, primero necesitas bajar una copia de tus datos de X, algo que puedes hacer desde la web de x.com/settings/download_your_data.

Una vez tengas tus datos, puedes usar alguna de las siguientes herramientas:

Follow the Sky: Te permite subir tu lista de personas a las que sigues en Twitter, y luego utilizarla para localizar a estas personas también en Bluesky y poder seguirlas.

Skeeter: Cuando descargas tus datos personales de X o de Mastodon, te permite subir el archivo .js de todos ellos para intentar buscarlos y encontrarlos en Bluesky.

Sky Follower Bridge: Es quizá la alternativa más sencilla. Se trata de una extensión que instalas en Chrome y otros navegadores compatibles. Entonces, entras en tu página de seguidores y seguidos de X y ejecutas la extensión, lo que te permitirá localizar a estas personas en Bluesky.

Estas herramientas no son fiables al cien por cien, y es posible que haya muchos contactos que no puedas localizar. Sin embargo, es un buen punto de partida para poder empezar a encontrar en Bluesky a personas a las que ya seguías en X. También necesitas tener cuidado con este tipo de recursos, ya que al final les estarás dando tus datos personales de X, algo que luego pueden aprovechar para venderlos.

